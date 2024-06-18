台中的豐原區美食非常多，其中，在地人跟觀光客都慕名而來的廟東夜市，無疑是豐原美食第一選擇，許多人在走進夜市時，都會被門口的【豐原廟東菱角酥】大排長龍的人潮給震懾到，這家位於小吃街入口的菱角酥店，以其現炸外酥內綿的口感，吸引了眾多食客前來品嘗。

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豐原廟東菱角酥在哪裡？

豐原廟東菱角酥位於台中豐原區中正路167巷內，這裡是廟東夜市的入口處，位置非常醒目。當你走進夜市，左手邊第一間就是這家人氣小吃店。

豐原廟東菱角酥｜價格

每份豐原廟東菱角酥的價格是50元，一份有11顆菱角酥，過去好像有要領號碼牌，但目前已經不用囉，網路上很多人說排隊至少要一小時起跳，我當天購買時段是下午五點多，也是排了大約30分鐘左右就買到！算是蠻幸運XD！

豐原廟東菱角酥｜製作方式

看了一下網路上別人的介紹，這家店用的是台南官田的菱角，會將已經蒸熟的菱角切對半，一一滾上特製麵糊，後再丟入油鍋。

直到菱角酥被炸至金黃色，表皮酥脆，讓人垂涎三尺，內裡綿密，趁熱吃口感最佳。

豐原廟東菱角酥｜評價

炸過的麵糊外酥內軟，滋味像雞蛋糕，剛好和鬆脆的菱角口感對比。每顆菱角酥都呈現不規則、約莫3公分的球狀。新鮮的菱角口感綿密，味道甜中帶有一股清香，再加上炸過的酥脆表皮，讓人一吃就愛上。

豐原廟東菱角酥｜交通資訊

地址：台中市豐原區中正路167巷內（左手邊第一間）

電話：