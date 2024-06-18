鹼粽自己包，為了省錢今年我決定自己包! 端午節不管哪種粽子都不便宜，掌心大小的鹼粽一顆要$30有包餡的還要再多5元…

我備妥材料才發現鹼粽的材料成本超便宜! 全程只有包粽的手法有一點難度(多練習就能包出美美的粽子了)，家裡有”快鍋”的朋友們很適合自己在家包鹼粽喔~~

包鹼粽只需要糯米.鹼油和粽葉，以下為一斤糯米的材料

鹼粽的材料

圓糯米一斤(約可以包出拳頭大的鹼粽17顆)

粽葉一束(約可包2斤鹼粽 1斤肉粽)

綿繩一串(可包20顆)

鹼油20CC

沙拉油1大匙

包鹼粽要用圓糯米，用水清洗三趟直到水色不再混濁

洗好的圓糯米瀝水時盆底保留一點水量(大約1/3量米杯)

鹼油($25/瓶)，用完要隨手收藏在高處避免家人誤食

鹼油是強鹼，不小心喝下去食道會灼傷嚴重，也不能碰觸皮膚，使用上要注意瓶身說明

一斤糯米兌20~25cc的鹼油

我放20cc鹼油但我公公說鹼味可以再重一點(下次做我會多加1~2cc試試)

加了鹼油的糯米會開始變色

翻拌後整盆米色的糯米變成淺黃色了，拌勻後先放一旁備用，接著是洗粽葉

在流動的水流下用刷子輕輕刷洗粽葉的正反兩面

這是粽葉的正面，也是包粽子的面

這是粽葉的背面，中間的梗脈是凸起的

用剪刀把葉尖剪掉，包的時候才不會卡刺到不同角度的葉面

葉面上有斑點的沒關係，若有不整齊的邊線也用剪刀修剪

靜置後的糯米會有微節塊的現象，加一大匙沙拉油翻拌就會鬆開了

這是我站在瓦斯爐前炒了50分鐘的地瓜紅豆泥，一球10克共準備15顆做有紅豆餡的鹼粽

材料都備妥，把綿繩掛起來就可以開包了

2張粽葉頭尾交插在一起摺成一個漏斗型

一手拖著漏斗底另一手舀入一小勺糯米中間放紅豆球再放一小勺米蓋住紅豆(原味的就直接放一湯匙糯米)

在三角面最寬處(要預留米粒膨脹的空間)把上面的粽葉往下蓋

左手定住下方粽葉的兩角，右手順勢下壓頂著上葉的兩角

再把上方的葉子往前或往後摺下來

拉出綿繩，在粽子中間繞兩圈後打活結

依序把材料包完

鹼粽裡面是生米要預留空間讓糊化的米粒膨脹，所以包好的手感是有點虛的輕量型

這步算是包鹼粽難度較高的環節

入鍋前把粽繩繞幾圈，避免高溫時鍋內的粽子飄浮打結

快鍋裡把加水到最高水位(每款快鍋都有限高要注意!)

舀入一大匙沙拉油或橄欖油，增加糯米和粽葉的隔離度(防沾黏)，蓋上鍋蓋轉大火煮到出現戚戚聲時調小火再煮50分鐘後熄火

等到自然降溫後粽子留在鍋裡繼續浸泡4~5小時後再取出來吊掛滴水

滴水1~2小時後攤平在盤中放冰箱冷卻一天，讓冰箱的冷空氣抽離粽子的水氣，吃起來才會有果凍般的Q感

為什麼鹼粽會有類似果凍的軟Q口感?

當糯米遇上鹼性物質後澱粉會產生”糊化作用”，顆粒狀澱粉在改變結構下和水分子結合再經過燜煮後就膨發水潤變身為金黃軟Q的果凍模樣

鹼粽特有的金黃色澤軟Q口感，冰透後再沾點細砂糖或澆著蜂蜜一起吃，夏季裡低成本的超享受點心

鹼粽沒吃完要冷凍保存

回溫時由冷凍取出放在室溫退冰後就可以直接吃

鹼粽是吃冷的口感才會像果凍，回蒸就是軟趴趴黏呼呼了

如果您喜歡我的烘焙/烹飪作品，歡迎追蹤關注”真妮4吃喝玩樂燴生活“

感謝您閱讀到最後也請給予點讚/評論/收藏/轉發，我心不勝感激~

歡迎在留言區寫下你的評論，我等待您的支持

本篇圖文是真妮4的原創製作，未經許可禁止盜圖盜文和搬運

==========================

推薦幾道你應該會有興趣的烹飪美食

自己包粽子的材料和步驟，南部粽和北部粽 哪裡不一樣?

咖哩豬排

印度香料豬肉乾

打拋豬肉片