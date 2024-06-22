黑暗中的金山磺港海面，蹦火仔漁船富吉268號，嘶！一聲，隨之蹦聲響起，「火長」手上的火炬發出強光瞬間照亮海面，觀光船的遊客們立即舉起相機或手機瞄準光點拍攝，為的是拍得全台灣唯一保存百年「蹦火仔」捕魚技法的精彩畫面，季節限定 (2024/05/18 - 09/15) 錯過要再等一年。



蹦火仔，「焚寄網 (或稱火誘網)」 與「棒受網漁船」漁法的混合漁法，是新北市金山地區獨特的捕魚方式，也是全台灣唯一保存百年的傳統捕魚技法。(照片：方智達提供)



蹦火仔，漁船馬力較小、不拖網，以近海、沿岸作業為主，漁民利用電石 (當地俗稱磺石) 加水產生乙炔氣體，點燃火炬的瞬間會發出「蹦」的爆炸聲響，用火炬的強光聚魚，具有趨光性的青鱗魚 (壽南小沙丁魚) 受強光吸引會大量跳出水面，漁民以叉手網撈捕跳躍起來的青鱗魚，壯觀的畫面令人震撼。(照片：方智達提供)



2024海上螢火蟲「磺港蹦火仔 富吉268號] 活動遊程有三種：陸上漁村導覽、海上蹦火導覽與海陸雙響蹦，筆者(夫子) 參加的是海陸雙響蹦。



「磺港蹦火仔 富吉268號] 活動遊程集合點 (磺港「煮魬間」，地址：新北市金山區磺港路69號，這裡是磺港漁港早期為漁工出海前、後，準備餐點的廚房) 報到，導覽老師配發活動組別手環與導覽耳機。



[磺港漁村導覽 & 百年蹦火漁法解說]

金山磺港社區「磺港溫泉體驗步道」，聯通磺港漁港與磺港溫泉公共浴室，緣磺溪南岸平行於磺港路，短短的 200公尺是一條種滿綠色植栽，道路平坦好走的人車分離步道。



磺港溫泉公共浴室旁有三座露天泡腳池 (免費)，引入金山地區最古早的「黃金湯」，黃金湯的泉水，泉質為含鐵的氯化物泉，本是透明無色，因水中含有豐富的鐵質，接觸空氣後鐵質氧化轉為金黃色形成特色。



磺港溫泉體驗步道

地址：新北市金山區磺港路69號 (磺港「煮魬間」斜對面)

磺港溫泉公共浴室 / 磺港泡腳池

地址：新北市金山區磺港路208號 (磺港大橋旁涼亭下方)

戶外泡腳池為全天開放，公共浴室開放時間：白天5:00~9:00，晚上17:00~21:00。

磺港漁港，17世紀西班牙佔領臺灣北部，開採大屯山的硫磺後以此為港口來運輸，因而得名「磺港」。



鴻昌168號 (照片：右一) 與富吉268號 (照片：左一) 為台灣目前僅存的二艘蹦火仔漁船。



蹦火仔漁法集魚方法不同於焚寄網漁法，焚寄網用電氣燈 (早期以火炬、煤油燈、電石燈) 進行強光集魚，而蹦火仔是以燃燒電石加水產生的乙炔，在水面瞬間發出強光聚魚。



棒受網漁法，漁船用「張網竹竿」 (網子在水中好像掃地用的畚箕) 進行撈魚動作，而蹦火仔是由二位「叉網手」操作「叉手網」，配合「火長」點火聚魚後進行撈捕動作。



[北海岸海景觀賞兜風 + 海釣體驗 + 蹦火仔觀賞]



登上觀光船「公主168號」後的第一件事，就是穿好救生衣。



觀光船提供討海人的漁夫餐，海鮮米粉湯以鮮蝦與小卷入料，用料十足鮮味滿滿。



團體包船可加價購，由專人現場燒烤的 BBQ。



觀光船緩緩開出磺港漁港，向野柳岬角前進，進行海上導覽活動。



遠眺金山岬獅尾崖頂獅頭山公園的「中正亭」。



「燭台雙嶼」高約 60公尺，因兩石對望又被稱為「夫妻石」(「妻石」旁還有一塊「子石」)，有著淒美的妻子長年等著夫君回家，化身為石的傳說故事，由於外型神似一對蠟燭台，故被稱為「燭台雙嶼」，清朝淡水廳志還將此列為「淡北八景」之一。燭台雙嶼形成原因是海岸地盤上升，隆起的礁石經過長期海浪浸蝕後，剩下兩座較堅硬礁岩相互對峙海中，為典型的海蝕柱。海上看燭台雙嶼，彷彿是一對石獅，母獅旁還帶著一隻小石獅。



野柳岬，南側的山坡為一個巨大的傾斜面，緩緩的斜入海面，北側的懸崖較陡，呈近垂直，形成單面傾斜的山形，所以稱為「單面山」。這種山形又好像豬背一樣，因此也稱為「豬背脊」。



海釣體驗



海面一片黑暗，二艘觀光船與蹦火仔漁船 (富吉268號) 會合，進行蹦火仔捕魚觀賞。富吉268號在金山岬與野柳岬間的海面上來回穿梭，搜尋青鱗魚 (壽南小沙丁魚) 追著魚群跑，二艘觀光船則追著富吉268號跑。富吉268號「火長」一發現魚群就立刻點燃火炬，瞬間會發出「蹦」的爆炸聲響，用火炬強光照亮海面聚魚。



魚群受強光吸引大量跳出水面，「叉網手」立即用叉手網撈捕跳躍起來的青鱗魚，下網、撈起動作環環相扣。



蹦火仔捕魚觀賞結束，「火長」點著火炬揮手向觀光船答謝致意，活動結束觀光船返回磺港漁港。



2024海上螢火蟲「磺港蹦火仔 富吉268號] 活動

活動時間：2024/05/18 (六) - 2024/09/15 (日)

蹦火漁業合作社 - 磺港富吉268號

電話：0955 058 522

FB 搜尋：富吉268號 (金山磺火-蹦火漁業合作社-磺港富吉268號)

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表