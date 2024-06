泰國人氣影集《模犯生》製作團隊打造的全新電影 #金孫爆富攻略 (How to make millions before grandma dies),看預告就超感人!真實故事改編超打動人心!

隨著社會的崎嶇難行,大家的生活不易,不是不愛了,只是想要輕鬆的躺平過日子,劇中原本是有目的的照顧阿嬤,豈料阿嬤用愛和包容,溫暖了金孫的內心觸發真感情!阿嬤對孫子真的是無底線又不求回報的愛!

看著預告想到我阿嬤,雖然和我阿嬤相處的時間很短,但印象中他總是把最好的留給我,我現在腦中的印像還是他看著我時一直無限寵溺的笑容!現在長大了,隨著工作旅行到處去,看到好東西我也都會默默跟我阿嬤說,想跟阿嬤分享!

#金孫爆富攻略 (How to make millions before grandma dies)

想躺平的金孫照顧罹癌阿嬤,原來別有用意???

原本想從阿嬤身上得到百萬現金,卻換來更無價的愛!

全球口碑超好,狂笑又狂哭的預告:https://m.youtube.com/watch?v=jQMQOAbqNRc

文章標籤