新品報報！「麥仕佳專業烘焙坊」新推出的肉鬆小貝、芋泥雪貝超級好吃！當作早餐、下午茶點心都好適合！夏日芒果季也開跑啦～芒果爆爆杯、金色迷芒蛋糕不要錯過！

麥仕佳專業烘焙坊新品報報！終於吃到最近超夯的肉鬆小貝！裹上滿滿海苔肉鬆，裡頭是夾入香甜內餡的鬆軟蛋糕，整顆吃完都不覺得膩口，而且現場購買一顆只要$30，挑戰全台最便宜！這是彰化老字號烘焙品牌「麥仕佳專業烘焙坊」所推出的新品，每日新鮮製作且真材實料，真的好吃到會讓你一口接一口停不下來！另一款「芋泥雪貝」也非常好吃，以柔軟蓬鬆蛋糕體夾入超厚實大甲芋頭奶油內餡，吃起來香甜不膩口。最近麥仕佳芒果季也開跑了！有各式芒果蛋糕、芒果甜點可以選擇，5吋大的「金色迷芒蛋糕」只要$400元有找，口感豐富多層次，絕對是老少咸宜！「鮮芒果三明治」用料也很實在，兩入優惠價只要$88元，CP值很高！還有酷似法式舒芙蕾的「芒果爆爆杯」，爆餡又入口即化的口感，誰能不愛？！下次有來彰化、台中地區旅遊，不妨可以順道來「麥仕佳烘焙坊」買點伴手禮回家！

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「麥仕佳專業烘焙坊」在彰化、台中地區共有14間分店，是中部地區深耕31年的烘焙品牌，店內販售的品項包羅萬象，麵包、伴手禮、生日蛋糕、造型蛋糕、彌月禮盒等等通通有，不少彰化在地人都把他們家當早餐、下午茶、送禮的首選。

這次是到「麥仕佳烘焙坊-彰化中正旗艦店」消費，一進門就聞到麵包陣陣香氣，整間店非常寬敞舒適，東西擺放整整齊齊，商品價格標示也清清楚楚，逛起來很舒服，半開方式廚房，還能觀賞到師傅們的好手藝。

🔺肉鬆小貝 (4入)

➊ 門市—原價$152 優惠價$120

➋ 宅配—雙貝混搭享8折起＋免運

🔺芋泥雪貝 (4入)

➊ 門市—原價$120 優惠價$100

➋ 宅配—雙貝混搭享8折起＋免運

毛茸茸的「肉鬆小貝」看起來真的好可愛療癒～

肉鬆小貝整顆都包裹著海苔肉鬆，裡頭是鬆軟的蛋糕體，夾入白色香甜的內餡，鹹鹹甜甜的滋味，整顆吃完都不會膩，當早餐、點心都很可以，蛋糕體是使用日本昭和蛋糕粉製作，肉鬆則是使用彰化溫體屠宰豬製作，真材實料的口感吃得出來，而且現場購買一顆只要$30，CP值很高！

「芋泥雪貝」是柔軟蓬鬆的蛋糕夾入濃郁大甲芋泥及香濃奶餡的雙重夾心！

鬆軟濕潤帶著綿密芋頭泥的口感，真的很好吃，而且甜而不膩，芋頭系列產品，一直是「麥仕佳」的招牌，絕對是來彰化、台中必買必吃的甜點！

🔺金色迷芒蛋糕 優惠價$388(原價$488)

這樣五吋只要$388，價格真的非常實惠。這款蛋糕在台中和彰化地區特別廣受好評，絕對是台中、彰化蛋糕推薦首選名單。

「金色迷芒蛋糕」以透明設計盒子包裝很有質感，從外觀就能看到兩層滿滿的愛文芒果果肉，淋上香甜特調芒果醬，中間夾層還以布丁來增添口感及香氣，就是款清新香甜的夏日滋味，絕對是大人小孩都會喜歡的口味。

🔺鮮芒果三明治 $50/1個、$88/2個

🔺法式三明治 $32

「鮮芒果三明治」以柔軟的鮮奶吐司，夾入新鮮愛文芒果及特調芒果內餡，裡頭芒果很大一塊，大口咬下，好香甜、好滿足。

招牌「法式三明治」也是必點，柔軟的吐司夾入火腿片、蛋片、美乃滋，就是款簡單經典又美味的三明治，當作早餐、下午茶都很合適。

🔺芒果爆爆杯 (4入) $140 (原價$180)

🔺奶酪爆爆杯 (4入) $140 (原價$180)

「芒果爆爆杯」、「奶酪爆爆杯」不管外型、口感都跟法式舒芙蕾很像～

上頭有新鮮芒果以及超彈奶凍妝點，裡頭則是芒果內餡及北海道牛奶餡，內餡爆滿又入口即化的口感，香甜可口好幸福。總結一下，「麥仕佳專業烘焙坊」不只是賣傳統麵包、糕點，連現在流行的烘焙點心這裡也吃得到，是一間結合傳統與創新的麵包店，春夏時節還會推出芒果季產品，以愛文芒果製成的芒果蛋糕、芒果三明治、芒果爆爆杯等等，整體用料都很實在，另外「肉鬆小貝」真的是一吃就愛上，來「麥仕佳」絕對必買必吃！