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沒有仔細看就很容易錯過的中式早午餐店

2024-07-07 19:57:00 果果愛Fruitlove 人氣：112
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：596篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

中興26小麵堂
phone-0492317108
place南投縣南投市中興路26號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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經營有數十年的中式早午餐店，有滷肉飯、乾麵、湯麵、餛飩麵、炒麵、湯品和小菜，價格實惠，份量十足。

中興26小麵堂⟩南投美食，南投早午餐，沒有仔細看就很容易錯過的中式早午餐店 @果果愛Fruitlove

上次到南投市的漫心基地前順道來吃放在口袋名單裡好久的這家店，外觀沒有招牌，但只要跟著導航或是人潮，通常都可以找到，除了離峰時間客人就不少之外，每到用餐尖峰時間，人潮更是一個接著一個來，但幾乎都是熟客居多。

中興26小麵堂⟩南投美食，南投早午餐，沒有仔細看就很容易錯過的中式早午餐店 @果果愛Fruitlove

內用座位在騎樓的位置，大約只有四張桌子，如要內用的話，需要碰碰運氣或是稍微等一下，用餐當天風吹得很涼爽甚至還有點冷，不太確定有沒有提供電扇，但如果像是天氣很熱的時候，還是會建議外帶回自己舒適的地方吃。

中興26小麵堂⟩南投美食，南投早午餐，沒有仔細看就很容易錯過的中式早午餐店 @果果愛Fruitlove

滷肉飯 ( 中 ) + 滷蛋

中興26小麵堂⟩南投美食，南投早午餐，沒有仔細看就很容易錯過的中式早午餐店 @果果愛Fruitlove

以有膠質感的肥肉居多，含在口中的時候，隨著溫度慢慢的化開，然後皮的部分有點QQ甜甜味道，因為我本來就很愛肥肉的部位，單吃我覺得不會很鹹或是很油，但如果你是喜歡瘦肉多一點的，建議可以點下面分享的乾麵。

中興26小麵堂⟩南投美食，南投早午餐，沒有仔細看就很容易錯過的中式早午餐店 @果果愛Fruitlove

米飯是粒粒分明的口感，外面像是裹上一層膠質，晶瑩透亮中帶點鹹香鮮甜的味道，讓我覺得好滿足......( 繼續閱讀文章 )

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讓人好放鬆的地方，還有可愛的店狗讓人很療癒
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