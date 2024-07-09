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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 彰化縣芳苑鄉2024王功漁火節預備備！｜煙火、藝人卡司、王功一日遊怎麼玩？

彰化縣芳苑鄉2024王功漁火節預備備！｜煙火、藝人卡司、王功一日遊怎麼玩？

2024-07-09 14:55:06 Kiwi 人氣：115
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Kiwi

發表篇數：581篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 芳苑鄉

2024王功漁火節預備備！｜煙火、藝人卡司、王功一日遊怎麼玩？

2024王功漁火節煙火秀

彰化王功暑假必訪夏季盛典「王功漁火節」將在 7月13日、7月14日王功漁港精彩登場，是彰化縣夏季最熱門的濱海觀光活動，不只兩天會邀請知名歌手到場演唱，還會施放璀璨煙火。活動期間除了祈福嘉年華會邀請舞蹈團、樂隊等表演團體到場表演，還有烤蚵體驗、絢爛煙火秀、演唱會等豐富活動，是暑假旅遊不可錯過的景點。

內容目錄

王功漁火節藝人卡司

2024 年王功漁火節演唱會表演藝人尚未公布，最新消息可至彰化縣政府官網愛玩彰化FB

2024王功漁火節 𝟐𝟎𝟐4 𝐖𝐀𝐍𝐆𝐆𝐎𝐍𝐆 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 系列活動資訊

王功漁火節 璀璨煙火秀

  • 施放日期：7/13、7/14
  • 施放地點：王功漁港
  • 更詳細煙火訊息，待官方公告後再做更新。

璀璨20th搖滾最夏趴-海洋音樂祭卡司

  • 時間：2024/07/13 – 07/14
  • 地點：彰化芳苑鄉王功漁港
    • 7/13卡司：WOLF(S)五堅情、蓋兒Gail、隨性樂團、李浩瑋、晨悠
    • 7/14卡司：麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢、HUR+、邱軍、林茉曦

其他系列活動資訊

  • 千人烤蚵體驗：
  • 祈福嘉年華：
    • 時間：7/13(六)~7/14(日)10:00-16:00
    • 地點：彰化縣芳苑福海宮
    • 系列活動：祈福團拜、祈福闖關活動、親子祈福DIY、擲筊擂台賽、舞台互動秀、眾神祈福牆、萌孩水中放電區、在地美食免費品嚐、小農市集
  • 氣墊樂園
  • 美食市集

2024王功漁火節煙火時間

王功漁火節於每年海洋音樂會上約晚上 7 點至 8 點施放煙火，今年確切時間尚未公布，最新消息可至彰化縣政府官網

  • 煙火施放日期：2024/7/13(六)、7/14(日)
  • 煙火施放時間：待公布。
  • 煙火施放地點：王功漁港。
  • 煙火最佳觀賞地點：王功漁港。

7/13、7/14活動滿滿一定要來

2024王功漁火節活動位置圖及交通接駁資訊

 

來王功玩什麼？吃什麼？

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2024王功漁火節接駁車

過去王功漁火節活動期間會有免費接駁車，協助大家從周邊停車場、福海宮到王功漁港，今年消息尚未公布，最新消息可至彰化縣政府官網

🔺 回目錄

交通資訊：彰化王功漁港地址、停車場

王功漁火節每年在王功漁港舉行，大家可火車至彰化火車站下車後轉搭客運或開車抵達。

  • 王功漁火節地點：王功漁港(地址：彰化縣芳苑鄉漁港路900號)。

交通接駁與管制資訊自行開車建議路線

國道1號南下:下埔交流道往福興(鹿港)方向沿台76線快速道路直行→接彰144線道直行→靠左往王功方向上台61線快速道路→下王功交流道→左轉台17線直行→右轉芳漢路王功段→依指示牌抵達活動停車場(備有接駁車接送至活動場)。

國道3號南下:下和美交流道往伸港方向前進→沿台61乙線直行至西濱快速道路高架橋下左轉上台61線快速道路→下王功交流道→左轉台17線直行→右轉芳漢路王功段→依指示牌抵達活動停車場(備有接駁車接送至活動會場)。

國道1號北上:下雲林系統交流道往土庫方向沿台78線快速道路直行→靠右往麥察方向接台61線快速道路→下芳苑交流道→右轉芳苑交流道聯絡道路→左轉台17線直行→靠左接芳漢路王功段→依指示牌抵達活動停車場(有接駁車接送至活動會場)。

國道3號北上:下古系統交流道沿台78線快速道路直行→靠右往麥察方向接台61線快速道路→下芳苑交流道→右轉芳苑交流道聯絡道路→左轉台17線直行→靠左接芳漢路王功段→依指示牌抵達活動停車場(備有接駁車接送至活動會場)。

大眾交通工具

搭乘火車

1.搭台鐵火車至彰化火車站→轉乘活動接駁專車。

2.搭台鐵火車至彰化火車站→轉乘員林客運(往王功)→至福海宮下車。

搭乘公車

1.由彰化市搭乘員林客運(往王功)→至福海宮下車。

2.由彰化搭彰化客運至鹿港→轉乘員林客運(往王功)→至福海宮下車。

3.由彰化搭彰化客至二林→轉乘員林客(往王功)→至福海宮下車




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