2024王功漁火節預備備！｜煙火、藝人卡司、王功一日遊怎麼玩？

2024王功漁火節煙火秀

彰化王功暑假必訪夏季盛典「王功漁火節」將在 7月13日、7月14日王功漁港精彩登場，是彰化縣夏季最熱門的濱海觀光活動，不只兩天會邀請知名歌手到場演唱，還會施放璀璨煙火。活動期間除了祈福嘉年華會邀請舞蹈團、樂隊等表演團體到場表演，還有烤蚵體驗、絢爛煙火秀、演唱會等豐富活動，是暑假旅遊不可錯過的景點。

內容目錄 Toggle

王功漁火節藝人卡司

2024 年王功漁火節演唱會表演藝人尚未公布，最新消息可至彰化縣政府官網或愛玩彰化FB。

2024王功漁火節 𝟐𝟎𝟐4 𝐖𝐀𝐍𝐆𝐆𝐎𝐍𝐆 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 系列活動資訊

王功漁火節 璀璨煙火秀

施放日期 ：7/13、7/14

：7/13、7/14 施放地點 ：王功漁港

：王功漁港 更詳細煙火訊息，待官方公告後再做更新。

璀璨20th搖滾最夏趴-海洋音樂祭卡司

時間：2024/07/13 – 07/14

地點：彰化芳苑鄉王功漁港 7/13卡司：WOLF(S)五堅情、蓋兒Gail、隨性樂團、李浩瑋、晨悠 7/14卡司：麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢、HUR+、邱軍、林茉曦



其他系列活動資訊

千人烤蚵體驗： 報名費用：每組優惠價 199元 (含3斤鮮蚵、烤具、椅子等設備) ，每組建議4-6人 體驗梯次：每日共 8 梯次，每梯次各有50組名額 報名網址：https://www.beclass.com/rid=284d8ea6670fecd3c2b3

祈福嘉年華： 時間：7/13(六)~7/14(日)10:00-16:00 地點：彰化縣芳苑福海宮 系列活動：祈福團拜、祈福闖關活動、親子祈福DIY、擲筊擂台賽、舞台互動秀、眾神祈福牆、萌孩水中放電區、在地美食免費品嚐、小農市集

氣墊樂園

美食市集

2024王功漁火節煙火時間

王功漁火節於每年 海洋音樂會 上約晚上 7 點至 8 點施放煙火，今年確切時間尚未公布，最新消息可至彰化縣政府官網。

煙火施放日期： 2024/7/13(六)、7/14(日) 。

。 煙火施放時間： 待公布。

待公布。 煙火施放地點： 王功漁港。

王功漁港。 煙火最佳觀賞地點：王功漁港。

7/13、7/14活動滿滿一定要來

2024王功漁火節活動位置圖及交通接駁資訊

來王功玩什麼？吃什麼？

王功旅遊推薦｜彰化海陸兩棲怎麼玩？牧羊女休閒農場體驗擠羊奶餵食羊隻、挖蛤蠣看海景巡蚵田大探索，悠遊王功商圈一日輕旅行

芳苑大樹下蚵仔爹｜彰化芳苑古早味蚵嗲，隱藏版超人氣銅板美食小吃，蚵嗲黃金比例粉漿搭超鮮韭菜，香氣久久不散！

2024王功漁火節接駁車

過去王功漁火節活動期間會有 免費接駁車 ，協助大家從周邊停車場、福海宮到王功漁港，今年消息尚未公布，最新消息可至彰化縣政府官網。

🔺 回目錄

交通資訊：彰化王功漁港地址、停車場

王功漁火節每年在 王功漁港 舉行，大家可火車至彰化火車站下車後轉搭客運或開車抵達。

王功漁火節地點：王功漁港(地址：彰化縣芳苑鄉漁港路900號)。

交通接駁與管制資訊自行開車建議路線

國道1號南下:下埔交流道往福興(鹿港)方向沿台76線快速道路直行→接彰144線道直行→靠左往王功方向上台61線快速道路→下王功交流道→左轉台17線直行→右轉芳漢路王功段→依指示牌抵達活動停車場(備有接駁車接送至活動場)。

國道3號南下:下和美交流道往伸港方向前進→沿台61乙線直行至西濱快速道路高架橋下左轉上台61線快速道路→下王功交流道→左轉台17線直行→右轉芳漢路王功段→依指示牌抵達活動停車場(備有接駁車接送至活動會場)。

國道1號北上:下雲林系統交流道往土庫方向沿台78線快速道路直行→靠右往麥察方向接台61線快速道路→下芳苑交流道→右轉芳苑交流道聯絡道路→左轉台17線直行→靠左接芳漢路王功段→依指示牌抵達活動停車場(有接駁車接送至活動會場)。

國道3號北上:下古系統交流道沿台78線快速道路直行→靠右往麥察方向接台61線快速道路→下芳苑交流道→右轉芳苑交流道聯絡道路→左轉台17線直行→靠左接芳漢路王功段→依指示牌抵達活動停車場(備有接駁車接送至活動會場)。

大眾交通工具

搭乘火車

1.搭台鐵火車至彰化火車站→轉乘活動接駁專車。

2.搭台鐵火車至彰化火車站→轉乘員林客運(往王功)→至福海宮下車。

搭乘公車

1.由彰化市搭乘員林客運(往王功)→至福海宮下車。

2.由彰化搭彰化客運至鹿港→轉乘員林客運(往王功)→至福海宮下車。

3.由彰化搭彰化客至二林→轉乘員林客(往王功)→至福海宮下車