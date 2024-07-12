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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > ﹝桃園市﹞2024桃園國際動漫大展　動漫迷與孩子們於暑假免費觀展的絕佳去處~　／免費參觀／中原文創園區／桃園免費親子景點

﹝桃園市﹞2024桃園國際動漫大展　動漫迷與孩子們於暑假免費觀展的絕佳去處~　／免費參觀／中原文創園區／桃園免費親子景點

2024-07-12 11:05:00 阿發的簡單幸福 人氣：99
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：956篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

2024桃園國際動漫大展all.jpg
上週看到新聞報導，2024桃園國際動漫大展」在中壢中原文創園區閃亮登場。展區內設置「動畫光景」、「漫畫光譜」、「遊戲光彩」3大特色主題。其匯集了台灣、香港、日本、馬來西亞...等，重量級漫畫創作者的作品外，更邀請了幾位知名動漫聲優，同台演出。另還有：新VR遊戲體驗、立體影像呈現漫畫作品、動漫手作、動漫市集。
這動漫展是免費參觀！加上，地點離我們家喜歡逛的中原夜市不遠，於是上週日下午就來探訪。整個展出內容豐富，除了動漫迷們別錯過外，也是父母在暑假溜小孩的好去處~
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2024桃園國際動漫大展01-中原文創園區.jpg
2024桃園國際動漫大展」在中壢中原文創園區閃亮登場。
【展出日期】 20240706（五）–0721（日）
【展出時間】10001900
#免費參觀
#園區後方設有大型停車場

2024桃園國際動漫大展02-導覽圖.jpg
導覽圖
中原文創園區，
原是國防部聯合後勤司令部的主要倉儲區，
市政府為促進空間有效利用及保存活化，
進行該區域的整建。
目前已成，
為桃園文化創意產業注入全新量能，
並定義為 「年輕人的探索倉庫」。
2024桃園國際動漫大展」，
分別在幾座倉庫中，
設置展出不同的特色主題。
主要為：1倉「動漫教室與服務中心」、2倉「動畫光景」、3倉「漫畫光譜」、14倉「遊戲光彩」、13倉「舞台區」、倉外走道「動漫市集」

2024桃園國際動漫大展04-屋頂上的動漫展超人.jpg
倉頂上的動漫展超人

2024桃園國際動漫大展05-1倉-動漫教室與服務中心.jpg
1倉「動漫教室與服務中心」
此展區內設有：
服務區
閱讀區
桃漫賞得獎作品區
學生作品區
多元講堂

2024桃園國際動漫大展06-1倉-集章兌換與加碼抽.jpg
1倉，集章兌換與加碼抽活動

2024桃園國際動漫大展07-1倉-閱讀區.jpg
1倉，閱讀區
許多著名的漫畫免費看~

2024桃園國際動漫大展08-1倉-桃漫賞得獎作品區.jpg
1倉，桃漫賞得獎作品區

2024桃園國際動漫大展09-1倉-學生作品區.jpg
1倉，學生作品區

2024桃園國際動漫大展10-1倉-手作光粒創意拼豆.jpg
1倉，創意工作坊
07/07（日）13:30-15:00 手作光粒－創意拼豆
07/07（日）15:30-17:00 手作光粒－創意拼豆
07/12（五）10:30-12:00 紙上光斑－3D紙模DIY
07/12（五）13:30-15:00 紙上光斑－3D紙模DIY
07/12（五）15:30-17:00 紙上光斑－3D紙模DIY
07/19（五）10:30-12:00 熱血光輝－逗光英雄模型DIY
07/19（五）13:30-15:00 熱血光輝－逗光英雄模型DIY
07/19（五）15:30-16:00 熱血光輝－逗光英雄模型DIY
07/21（日）10:30-12:00 築夢光跡－Q版人物繪製小教室
07/21（日）13:30-15:00 築夢光跡－Q版人物繪製小教室

2024桃園國際動漫大展11-光織動漫市集.jpg
倉外走道「動漫市集」
市集日期：0706()0707() 0713()0714() 0720()0721()
市集時間：12:00-19:00

2024桃園國際動漫大展12-光織動漫市集一景.jpg
「動漫市集」一景

2024桃園國際動漫大展13-舞台表演.jpg
13倉「舞台區」

2024桃園國際動漫大展14-2倉-東方迪士尼宏廣公司展區.jpg
2倉「動畫光景」
此展區內設有：
東方迪士尼 「宏廣公司」動畫手稿首次曝光
訂閱數600萬「安田現象」製成大公開
坐擁44萬粉絲VTuber「杏仁咪嚕」
4.9億觀看動畫主題曲「我推的孩子」
榮獲兩座金鐘獎最佳動畫節目獎「妖怪森林」
最新電影「名偵探柯南」劇場版獨家劇照

2024桃園國際動漫大展15-2倉-名偵探柯南劇場版最新電影.jpg
2倉「動畫光景」，名偵探柯南劇場版最新電影

2024桃園國際動漫大展16-2倉-組圖.jpg
2倉「動畫光景」，組圖
安田現象、 杏仁咪嚕、 我推的孩子、 妖怪森林

2024桃園國際動漫大展17-3倉-漫畫光譜.jpg
3倉「漫畫光譜」
此展區內設有：
回顧臺灣漫畫發展史 - 洪德麟
臺灣知名漫畫家​ - 林政德、黃熙文、李勉之、莊河源、鮭&鯊、俞家燕D2、韋宗成、夏宜嵐、宇文風
日本漫畫家 - 三浦滿、倉田芳美
香港漫畫家 - 鄺志傑
馬來西亞漫畫家 - MIIN

2024桃園國際動漫大展18-3倉-組圖.jpg
3倉「漫畫光譜」，回顧臺灣漫畫發展史組圖

2024桃園國際動漫大展19-3倉-林政德組圖.jpg
3倉「漫畫光譜」，林政德專區組圖

2024桃園國際動漫大展20-3倉-組圖.jpg
3倉「漫畫光譜」，展區組圖

2024桃園國際動漫大展21-裝置藝術.jpg
中原文創園區草皮上的裝置藝術

2024桃園國際動漫大展22-裝置藝術涼亭-飛揚中原.jpg
中原文創園區草皮上的裝置藝術涼亭，飛揚中原

2024桃園國際動漫大展23-14倉-小突兔區.jpg
14倉「遊戲光彩」
此展區內設有：
全球知名的文創IP：「Usagyuuun小突兔」
VR遊戲體驗《恐龍突擊隊2-最後防線》的震撼槍戰
XR270度投影技術讓漫畫作品立體呈現，感受漫畫的無限魅力
商售區

2024桃園國際動漫大展25-14倉-遊戲區與XR體驗區組圖.jpg
14倉「遊戲光彩」，遊戲區、XR體驗區、商售區組圖

2024桃園國際動漫大展26-11倉-融合FUSION.jpg
中原文創園區內的其他展覽，11倉「 融合FUSION
展覽名稱｜《融合FUSION_2024台灣國際動漫･微電影創作展
展覽日期｜2024/06/29（六）- 08/04（日）10:00-18:00 (週一休園)
展覽地點｜中原文創園區 11*免費入場

2024桃園國際動漫大展27-11倉-組圖.jpg
「 融合FUSION」展覽組圖

2024桃園國際動漫大展28-10倉-在光裡InTheLight黃海蒂個展.jpg
中原文創園區內的其他展覽，10倉「在光裡In The Light黃海蒂個展」
展覽名稱｜在光裡 In The Light ✦黃海蒂 個展
展覽日期｜週二-週日10:00 - 18:00（週一休園）
展覽地點｜中原文創園區 10倉）*免費入場

2024桃園國際動漫大展29-10倉-組圖.jpg
「在光裡In The Light黃海蒂個展」展覽組圖

2024桃園國際動漫大展03-五座動漫展超人.jpg
展區中的草皮上，設置了五座動漫展超人
2024桃園國際動漫大展」，
以「動漫夢想家–讓我們一起追光吧！」為主題，
透過超越國界、跨越文化追求夢想的精彩作品，
讓參訪的民眾，
保有做夢、追夢的能量，
找到屬於自己的亮光
除了動漫迷們別錯過外，
也是父母在暑假溜小孩的好去處~

《「2024桃園國際動漫大展」其他活動日期時間資訊如下》
4大熱血動漫盛事+20場精彩主題活動】
07/13（六）17:00-18:30 霓光耀眼－動漫熱音夜
07/14（日）17:00-18:30 光輝燦爛－動漫熱舞夜
07/20（六）17:00-18:30 柯南動畫－聲優見面會
07/21（日）15:30-18:30 虛實璀璨－VT感動派對
【國際論壇交流】
07/06（六）13:30-15:00 夢想追光－國際論壇大師交流第一場（林政德 & 倉田芳美）
07/13（六）13:30-15:00 夢想追光－國際論壇大師交流第二場（馬騁&王世偉）
【近距離見面會】
07/13（六）15:30-16:30 柯南人偶見面會
07/20（六）13:30-15:30 耀眼光芒－COSPLAY偶像見面會第一場
07/20（六）15:30-16:30 耀眼光芒－COSPLAY偶像見面會第二場
【寶可夢中原交流賽】
0706() 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽
0707() 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽
0713() 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽
0714() 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽
0720() 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽
0714() 13:30-15:00 寶可夢集換式卡牌遊戲比賽
0714() 15:30-17:00 寶可夢集換式卡牌遊戲比賽
#展覽期間各活動資訊，資料來源：中原文創園區官網，如有異動也依其公告
https://cycc.org.tw/zh-hant/ACG_Fair


2024桃園國際動漫大展」
【展出日期】 20240706（五）–0721（日）
展出時間】10001900
【地　　址】桃園市中壢區忠仁路33號（中原文創園區）*免費入場

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2024桃園國際動漫大展、暑假免費參觀室內展覽、中原文創園區、桃園免費親子景點

 

 

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2024桃園國際動漫大展 暑假免費參觀室內展覽 中原文創園區 桃園免費親子景點
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