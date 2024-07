上週看到新聞報導,「2024桃園國際動漫大展」在中壢中原文創園區閃亮登場。展區內設置「動畫光景」、「漫畫光譜」、「遊戲光彩」3大特色主題。其匯集了台灣、香港、日本、馬來西亞...等,重量級漫畫創作者的作品外,更邀請了幾位知名動漫聲優,同台演出。另還有:新VR遊戲體驗、立體影像呈現漫畫作品、動漫手作、動漫市集。

這動漫展是免費參觀!加上,地點離我們家喜歡逛的中原夜市不遠,於是上週日下午就來探訪。整個展出內容豐富,除了動漫迷們別錯過外,也是父母在暑假溜小孩的好去處~

▲「2024桃園國際動漫大展」在中壢中原文創園區閃亮登場。

【展出日期】 2024/07/06(五)–07/21(日)

【展出時間】10:00~19:00

#免費參觀

#園區後方設有大型停車場







▲導覽圖

中原文創園區,

原是國防部聯合後勤司令部的主要倉儲區,

市政府為促進空間有效利用及保存活化,

進行該區域的整建。

目前已成,

為桃園文化創意產業注入全新量能,

並定義為 「年輕人的探索倉庫」。

「2024桃園國際動漫大展」,

分別在幾座倉庫中,

設置展出不同的特色主題。

主要為:1倉「動漫教室與服務中心」、2倉「動畫光景」、3倉「漫畫光譜」、14倉「遊戲光彩」、13倉「舞台區」、倉外走道「動漫市集」







▲倉頂上的動漫展超人







▲1倉「動漫教室與服務中心」

此展區內設有:

‧服務區

‧閱讀區

‧桃漫賞得獎作品區

‧學生作品區

‧多元講堂







▲1倉,集章兌換與加碼抽活動







▲1倉,閱讀區

許多著名的漫畫免費看~







▲1倉,桃漫賞得獎作品區







▲1倉,學生作品區







▲1倉,創意工作坊

‧07/07(日)13:30-15:00 手作光粒-創意拼豆

‧07/07(日)15:30-17:00 手作光粒-創意拼豆

‧07/12(五)10:30-12:00 紙上光斑-3D紙模DIY

‧07/12(五)13:30-15:00 紙上光斑-3D紙模DIY

‧07/12(五)15:30-17:00 紙上光斑-3D紙模DIY

‧07/19(五)10:30-12:00 熱血光輝-逗光英雄模型DIY

‧07/19(五)13:30-15:00 熱血光輝-逗光英雄模型DIY

‧07/19(五)15:30-16:00 熱血光輝-逗光英雄模型DIY

‧07/21(日)10:30-12:00 築夢光跡-Q版人物繪製小教室

‧07/21(日)13:30-15:00 築夢光跡-Q版人物繪製小教室







▲倉外走道「動漫市集」

市集日期:07月06日(六)、07月07日(日) 、07月13日(六)、07月14日(日) 、07月20日 (六)、07月21日(日)

市集時間:12:00-19:00







▲「動漫市集」一景





▲13倉「舞台區」







▲2倉「動畫光景」

此展區內設有:

‧東方迪士尼 「宏廣公司」動畫手稿首次曝光

‧訂閱數600萬「安田現象」製成大公開

‧坐擁44萬粉絲VTuber「杏仁咪嚕」

‧4.9億觀看動畫主題曲「我推的孩子」

‧榮獲兩座金鐘獎最佳動畫節目獎「妖怪森林」

‧最新電影「名偵探柯南」劇場版獨家劇照







▲2倉「動畫光景」,名偵探柯南劇場版最新電影







▲2倉「動畫光景」,組圖

安田現象、 杏仁咪嚕、 我推的孩子、 妖怪森林







▲3倉「漫畫光譜」

此展區內設有:

‧回顧臺灣漫畫發展史 - 洪德麟

‧臺灣知名漫畫家​ - 林政德、黃熙文、李勉之、莊河源、鮭&鯊、俞家燕D2、韋宗成、夏宜嵐、宇文風

‧日本漫畫家 - 三浦滿、倉田芳美

‧香港漫畫家 - 鄺志傑

‧馬來西亞漫畫家 - MIIN敏







▲3倉「漫畫光譜」,回顧臺灣漫畫發展史組圖







▲3倉「漫畫光譜」,林政德專區組圖







▲3倉「漫畫光譜」,展區組圖







▲中原文創園區草皮上的裝置藝術







▲中原文創園區草皮上的裝置藝術涼亭,飛揚中原







▲14倉「遊戲光彩」

此展區內設有:

‧全球知名的文創IP:「Usagyuuun小突兔」

‧VR遊戲體驗《恐龍突擊隊2-最後防線》的震撼槍戰

‧XR270度投影技術讓漫畫作品立體呈現,感受漫畫的無限魅力

‧商售區







▲14倉「遊戲光彩」,遊戲區、XR體驗區、商售區組圖







▲中原文創園區內的其他展覽,11倉「 融合FUSION」

展覽名稱|《融合FUSION》_2024台灣國際動漫・微電影創作展

展覽日期|2024/06/29(六)- 08/04(日)10:00-18:00 (週一休園)

展覽地點|中原文創園區 11倉 *免費入場







▲「 融合FUSION」展覽組圖







▲中原文創園區內的其他展覽,10倉「在光裡In The Light黃海蒂個展」

展覽名稱|在光裡 In The Light ✦黃海蒂 個展

展覽日期|週二-週日10:00 - 18:00(週一休園)

展覽地點|中原文創園區 10倉)*免費入場







▲「在光裡In The Light黃海蒂個展」展覽組圖







▲展區中的草皮上,設置了五座動漫展超人

「2024桃園國際動漫大展」,

以「動漫夢想家–讓我們一起追光吧!」為主題,

透過超越國界、跨越文化追求夢想的精彩作品,

讓參訪的民眾,

保有做夢、追夢的能量,

能找到屬於自己的亮光~

除了動漫迷們別錯過外,

也是父母在暑假溜小孩的好去處~



《「2024桃園國際動漫大展」其他活動日期時間資訊如下》

【4大熱血動漫盛事+20場精彩主題活動】

‧ 07/13(六)17:00-18:30 霓光耀眼-動漫熱音夜

‧07/14(日)17:00-18:30 光輝燦爛-動漫熱舞夜

‧07/20(六)17:00-18:30 柯南動畫-聲優見面會

‧ 07/21(日)15:30-18:30 虛實璀璨-VT感動派對

【國際論壇交流】

‧07/06(六)13:30-15:00 夢想追光-國際論壇大師交流第一場(林政德 & 倉田芳美)

‧07/13(六)13:30-15:00 夢想追光-國際論壇大師交流第二場(馬騁&王世偉)

【近距離見面會】

‧07/13(六)15:30-16:30 柯南人偶見面會

‧07/20(六)13:30-15:30 耀眼光芒-COSPLAY偶像見面會第一場

‧07/20(六)15:30-16:30 耀眼光芒-COSPLAY偶像見面會第二場

【寶可夢中原交流賽】

‧07月06日(六) 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽

‧07月07日(日) 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽

‧07月13日(六) 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽

‧07月14日(日) 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽

‧07月20日 (六) 10:30-12:00 寶可夢集換式卡牌中原交流賽

‧07月14日 (日) 13:30-15:00 寶可夢集換式卡牌遊戲比賽

‧07月14日 (日) 15:30-17:00 寶可夢集換式卡牌遊戲比賽

#展覽期間各活動資訊,資料來源:中原文創園區官網,如有異動也依其公告

https://cycc.org.tw/zh-hant/ACG_Fair



「2024桃園國際動漫大展」

