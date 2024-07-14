台中霧峰愈來愈好玩！充滿濃厚眷村味的光復新村是早期台灣第一個新市鎮

除了有超人氣的網紅文創聚落好逛好玩好吃好買

2021年12月底「光復新村」又添新景點──「原流新創聚落」

現在【原流新創聚落】更推出原流新創聚落一日套票-南島饗宴⭐✨🥳

不用到深山部落，在都市就可以感受到原民風情、DIY 搗小米體驗、傳統射箭體驗、編織手作、原民風味餐

南島香料義式冰淇淋與原民伴手禮等等豐富活動，還有超多精美小禮可以帶回家

超適合全家大小一同參與，感受原民的熱情魅力

【原流新創聚落】地址位於台中市霧峰區新生路100號

自行開車或騎摩托車Google地圖：✅ 點擊看路線

大眾運輸交通方式

★搭乘大眾運輸至台中轉乘

✦搭統聯客運59、台中客運107、6871、中臺灣客運151於光復新村/坑口站下車，從新生路步行約5分即可抵達。

✦統聯台中市公車50可達光復新村圓環。

✦至高鐵台中站，轉搭台鐵到台中火車站後再轉搭公車。

✦至高鐵台中站，轉搭中臺灣客運151於光復新村/坑口站下車。

原住民文化可說是台灣最珍貴的特色之一，故事文化、傳統服飾與食物也都有其獨特的色彩

在門口各個招牌門板上都可以看到不少傳統「原」素

入門「SILIQ」是泰雅族語中對繡眼畫眉鳥的稱呼

代表著帶領族人趨吉避凶的靈鳥象徵

而鳥上的菱型紋路則象徵「祖靈之眼」，在許多泰雅傳統服裝上都常常看到這個圖騰

關於原流新創聚落

流域是一本書，每個森林有不同的領域，不同的部落，不同的森活

河流象徵了部落及部落之間共享的資源、語言和血緣承載了泰雅族人的歷史記憶

原流新創聚落以中部四大流域之族群(大安、大甲、北港、濁水溪)匯聚合作

成為產業的前店，將中部原鄉(後場)產業往外部擴展連結

陸續也有布農、卑南、排灣還有賽德克等族群加入

在戶外、室內的悠閒空間,規劃了藝術展覽、生活選物、南島美味

文學創作、戶外藝術空間及有趣好玩的市集和部落體驗活動

並透過親子共同體驗，增加親子關係，在遊玩中仍富有教育意涵

同時流域市集開放草皮野餐，現場提供野餐墊租借

讓您一家人可以在流域中間盡情感受原住民族流域文化，欣賞光復新村特有建築設計。元素

體驗台灣多元繽紛的原民文化

這個假日特別跟寶貝姐姐預約了

原流一日套票體驗（採預約制）

活動詳情歡迎加入「原流新創聚落官方LINE@」洽詢。（LINE ID：@llyung）

「原流新創聚落一日體驗套票」闖關任務

❤第1站：前往A6服務處

領取一日套票護照卡,並在每一關活動完成蓋上關卡章

完成最後可以領取原民小禮物喲

體驗順序內容以主辦方視當天實際安排為主



🧡第2站.A5 原民見學勞動合作社 搗小米體驗

老師先讓大家認識小米

再指導大家以傳統杵臼，如何搗小米、製作麻糬的秘訣，透過大夥合力輪流搗小米

傳遞了泰雅傳統原食文化精神

最後大家彼此像家人沾著糖粉分食小米麻糬，共享無比的祝福

口感多了小米顆粒Q彈感，自己努力搗的特別好吃

💛第3站.C1 南島媽媽

品嚐南島媽媽美食 排灣阿拜套餐

南島媽媽可是我們之前就想吃的一家

超人氣平價又輕調味精緻的原民套餐,如果沒有先預約很容易一下就售完了呢！

南島媽媽的用餐空間很舒適,# 排灣阿拜套餐

現點現做的餐點，不管是在配色還是食材選用上都可以感受到是南島媽媽的用心

有著排灣族的阿拜，搭配上例湯、烤豬肉和各種新鮮配菜非常引人食慾

阿拜是原住民版肉粽，用糯米包豬肉，再用特殊的野菜「假酸漿葉」和月桃葉包裹，綁成長條形狀

加熱過後的假酸漿葉跟荷葉一樣質地濕軟，可以連同米飯一起食用吃起來清香爽口

調味不重，軟糯米飯很好入口，中間夾入一條豬肉，口感細緻不乾澀，搭配起來很好吃

中間的炸物是經典客家料理-婆菜婆菜吃起來不油膩，一塊份量剛剛好

烤豬肉肉質紮實彈嫩、肉香醇厚迷人

還有六碟小菜，包含漬洛神花、泡菜、滷豆干、水果沙拉盒、脆梅和泡芙

調味都偏食材自然原味，特別適合炎熱的夏天，相當開胃解膩

還有附飲品,我跟姐姐選的是洛神花冷泡茶

選用台東金峰鄉的洛神茶包沖泡,清爽洛神花香特別好喝解暑

南島媽媽最後招待我們喝的小米酒

搭配別有風味的套餐，為一道好料理畫上完美的句點

💚第4站A3.余美玲 手作賽德克族靈鳥

想著我自己的外婆本身就是泰雅族編織好手,可怪我沒有傳承到

帶著寶貝姐姐體驗這個時就特別有感

由賽德克族國寶級編織工藝大師余美玲老師，手把手帶大家體驗編織手作賽德克族靈鳥

每一隻靈鳥主要都是由三綑棉線組合而成的,老師讓我們自己挑選喜歡顏色

綁線塞紙看似簡單,其實還是有點技巧難度呢！

最後將眼嘴腳掌粘好,獨一無二的賽德克靈鳥完成

💙第5站.A2飛鼠不飛

品嚐南島香料結合義式手工冰淇淋一球

運用台灣原住民的常見香料食材與來自西方的手工義式冰淇淋結合

義式冰淇淋口味多數10種

嚴選台灣在地香料、水果,每一種口味都超有台灣特色

而且非常大方提供試吃，吃到喜歡再選

也有提供冷氣十足內用品,可以超涼爽悠閒享受冰品

桑椹紫紅

細緻的口感,帶著滿滿桑椹酸甜果香

甜而不膩也不黏人,吃完還會回味

💜第6站.TaMun答母森林發酵工坊

體驗泰雅醃肉,品嚐泰雅酸肉白菜湯、薑絲炒醃肉

看到這泰雅醃肉真的是讓我跟寶貝姐姐大呼賺到啦！

身為泰雅老公主,這道每次回山上還是要拗舅媽表哥表弟給我幾瓶帶回台中呢

醃肉是泰雅最具特色的飲食文化，早期沒有冰箱，族人就以鹽巴醃製的方式來將豬肉發酵保存食用

當天老師教我們做的是小米醃豬肉，像我個人就偏愛蓬萊米醃豬肉

老師為了讓沒嚐試過泰雅醃肉的學員嚐到這醃肉的美味

還特別現場料理泰雅醃肉多變吃法…

薑絲炒醃肉

搭配薑絲、蒜仁、洋蔥絲、辣椒爆香，再加入醃肉

吃起來類似薑絲炒大腸的風味

煮成酸肉白菜湯

只要在湯品加入醃肉燉煮，風味就會酸菜白肉湯，湯頭濃郁好喝

讓在場第一次嚐試的學員們都馬上愛上這醃肉呢

不止有吃還有得拿

最具特色的泰雅傳統美食，透過澱粉與蛋白質的變性作用

讓生肉慢速熟成，酸鹹好滋味，真的讓我三不五時就想念的部落美食

🤎第7站 B2撒力鐵夫木工坊

體驗射箭

在泰雅族狩獵文化裡，射箭是最廣為外人熟知的技能之一

如今也已是全國性及地區性泰雅族傳統技藝競賽中的熱門項目

撒立鐵夫木工坊的南島爸爸手把手教大家弓箭的拿法、瞄準角度、站姿等等技巧

寓教於樂的射箭體驗，親子同行，既能增加孩子的自信

也能學會調節心態，保持正向的心智

就算不是神射手，也要姿勢一百分



💗第8站 B1萊恩寵物手作零食

家有毛小孩的家庭非常歡迎來原流新創聚落

在園區內可以跑跑跳跳、南島媽媽也是寵物友善餐

還可以到萊恩手工寵物零食購買小玩具、天然原型手作零食（鴨脖氣管、牛肉凍乾、雞肉薯片等）

店裡還有提供試吃區，天然到我們也能直接吃

完成當天店家闖關活動，就免費贈送「手工零食 」乙包

❤第9站 C3陶器阿丹工作室

「領」看見原民的文化

「頭」開啟新的文創展地

「羊」揚(羊)眉吐氣，喜上眉梢

來自卑南族的陶器藝術家-何丹秀麗將部落傳統元素以及自身對卑南的情感寄託在陶藝創作之中

耗時雕刻與顧火柴燒才能創作出獨一無二的作品

其中最知名的領頭羊即象徵「羊」眉吐氣的好運代表，約一個手掌大小精緻可愛，做為送禮相當適合

當天只要參觀完工作室、認識台中十大伴手禮領頭羊的故事

就贈送冰涼解渴的冷泡茶乙瓶

🧡第10站 C2原流選物

闖關成功後，最後來去「原流選物」

參觀完給予五星評論還又送月桃葉杯墊

精心規劃的闖關遊戲和集章活動有趣好玩，大人小孩都玩high了

不僅好吃好喝好玩還拿了不少紀念品回家

暑假帶著全家大小,閨蜜好友來感受一下台灣原住民的多元文化

跟著我們一起動身前往

【台中霧峰景點推薦】光復新村【原流新創聚落】來場充滿魅力的南島饗宴之旅吧！

官網：原流新創聚落

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