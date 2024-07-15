全台獨家「巴適經典麻辣鍋」金枕頭榴槤+榴槤火鍋吃到飽只要1199元！
即日起至８月底，加碼愛文芒果冰、金色三麥無限暢飲，不用再額外加錢，吃不夠都可以再續
加價升級還有日本A5和牛吃到飽，當月壽星招待澎湖手工花枝丸『或』帝王牛乙份，當日壽星招待生食級干貝乙份，想吃真的要手刀預定喔！
除此之外美國自然Prime雪花牛、安格斯黑毛五花牛、三點蟹等頂級肉品海鮮，匈牙利紅酒和牛肉醬等副餐，明果冰淇淋、皇室御用的TWININGS高級茶包、新鮮現拉生啤酒等等都是吃到飽喔
還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。
PS.因預約人數眾多，小米提醒一定要提前線上訂位，以免撲空喔！
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👉巴適經典麻辣鍋位置及停車方式
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巴適經典麻辣鍋 竹北店位於遠百附近的成功一街上。
開車的朋友，可以停在自強南路全國電子附近的路邊停車格，也可以停在竹北國民運動中心，再走過來，路程約5分鐘左右
👉巴適經典麻辣鍋環境介紹
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餐廳內部是巴洛克宮廷風，充滿低調奢華的風格，說是竹北最美的火鍋吃到飽餐廳一點都不為過
餐廳共有兩層樓，座位以4到6人為主，木製的座椅質感非常的棒！
每桌的抽屜除了備有濕紙巾跟面紙，還有設置USB充電及電源插頭，再也不怕手機用到一半沒電了，真正揪甘心
兩層樓皆設有自助吧，有醬料、茶飲、咖啡、汽水等飲品。
飲料部份，有可爾必思和烏梅汁外，還可以自己特製黑糖波霸奶茶耶，喜歡珍奶的朋友直接喝到飽了！
但小米強烈提醒，來吃到飽肯定還是要把肚子留給美味又高級的食材，其他的酌量就好 XD
來自新加坡的超人氣飲品這裡也喝得到喔
全自動咖啡熱飲機和現拉生啤酒當然少不了。
皇室御用的TWININGS高級茶包，飯後來一杯皇家貴婦品茶也挺不錯的
小米最愛汽水配火鍋了，現在還有無糖氣泡水，解渴又低熱量~
副食有特製匈牙利紅酒和牛肉醬，使用澳洲和牛肉製作，酸甜的肉汁超下飯的！
泡麵種類非常多，有韓國、泰國及印尼泡麵，還有台灣生產的寬冬粉、蒸煮麵及關廟麵等，用來煮火鍋很適合
大家最愛的卡比索俄羅斯冰淇淋、泰國明果冰淇淋吃到飽
還有明果黃金榴槤冰棒耶！
👉巴適經典麻辣鍋吃到飽收費方式
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《巴適麻辣鍋店內消費方式》
商業午餐方案：599元/人➪ 🔓安格斯黑毛梅花牛
（限平日下午三點前入座）
A方案：799元 /人➪ 🔓嫩肩板腱牛吃到飽
B方案：899元 /人➪ 🔓澳洲和牛吃到飽
C方案：1199元 /人➪ 🔓榴槤吃到飽
D方案：1999元 /人➪ 🔓日本A5和牛吃到飽
銀髮族65歲以上：半價
兒童（小一至小六）：半價
小童（4-6歲）：100元
幼童（0-3歲）：免費
★超過60種頂級食材吃到飽
★10%清潔費另計
★歡迎自帶酒水、飲料、免開瓶費
★用餐時間110分鐘（自第一人進場起計時）
★限2人以上開鍋，一人用餐酌加收100元
★巴適竹北店總共可容納56位
湯頭則是九選二，有招牌御膳香辣湯、四川紅辣子湯、仲夏水果雞湯、養生白味湯、南洋椰奶雞湯、肉骨茶湯、柚子鹽湯、素食蔬菜湯及泰式冬蔭功湯，選擇性還挺多的。
👉巴適經典麻辣鍋用餐心得分享
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來開動吧！
即日起至7月底，全台獨家「金枕頭榴槤+榴槤火鍋」吃到飽只要1199元，加碼愛文芒果冰、金色三麥無限暢飲！
大家趕緊手刀預約訂位吧
一開始小米就忍不住狂吃榴槤要吃回本
還差點被小彤用榴槤砸頭說你也吃太多了吧！節制一點 XD
店家使用的是急速冷凍榴槤，才不會讓整間店異味感過重！
榴槤要透過平板來點，每次會送上一盤，吃完可以再點。
榴槤口感綿密香甜 愛吃榴槤的朋友們絕對要來吃個夠本！
不吃榴槤的朋友有枋山愛文芒果冰吃到飽
PS.芒果是季節性水果，有時候會因天氣因素造成缺貨，當日沒有供應芒果冰請見諒。
每桌都會送上一份大碗芒果布丁剉冰（吃完可加點）
店家選用產地直送的枋山愛文芒果製作芒果剉冰，加上布丁和珍珠，最後淋上黑糖水和煉乳
PS.珍珠在自助吧採自助取用
芒果香甜又多汁，讓小米吃個不停
C方案1199元有金色三麥無限暢飲！
聽說上次園區工作的朋友來這裡一個人就喝掉五瓶，一瓶市價100多元加上肉肉吃到飽，要回本應該不難
<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>
湯頭小米今天選的是南洋榴槤香茅雞湯和四川麻辣湯
南洋榴槤香茅雞湯須加價200元，湯頭以雞骨、香茅莖、榴槤殼、榴槤核、冬瓜皮、紅棗熬煮而成，再加入椰奶及月桂葉。
真材實料的榴槤下去熬煮，真是太浮誇了！如果覺得不夠，還可以單點榴槤自己加料喔。
榴槤的風味讓湯頭更加甜美，會越煮越濃郁，涮海鮮和肉肉都很適合喔~
四川麻辣湯帶小辣的甘甜風味，涮食材都不需要額外沾醬汁，直接吃就很夠味了
鴨血和豆腐軟嫩又入味，愛吃麻辣鍋的朋友可不容錯過。
接下來肉肉登場了！每種肉品都先點一輪吧
B方案899元，可享澳洲M9黑毛和牛、頂級菲力牛、黑豬上肩肉、鮮甜大白蝦等海鮮、肉品吃到飽
澳洲M9黑毛和牛油花不會太多，絕對要吃個夠本喔！
頂級菲力牛油花的比例很完美，肉甜味挺濃郁的
C方案1199元，可享美國SRF極黑和牛、澳洲特級牛舌等多款頂級肉品吃爽爽！
牛舌是小彤的最愛，她最愛跟牛舌喇舌了
有脆度的口感也讓我們吃個不停~
美國SPF極黑和牛有入口即化的口感，愛吃牛的朋友一定能吃的很過癮。
當月壽星招待帝王牛乙份『或』澎湖手工花枝丸
帝王牛小米也很推薦，油花分布均勻
不吃牛的朋友選擇性也不少。
A級松阪豬有脆度的口感，適合喜歡油花的朋友 （899元B方案）
台灣黑豬上肩肉肥瘦比例適中，口感軟嫩甘甜喔~（899元B方案）
香草梅花豬油花沒那麼多，涮白湯最適合
香草豬五花小彤很喜歡，有脆度的口感，很適合喜歡油花的朋友。
1199元C方案有三點蟹、中母蟹、鮮嫩鱸魚、花枝片、大白蝦等海鮮，選擇性豐富
當月壽星招待澎湖手工花枝丸或是帝王牛乙份，當日壽星招待生食級干貝乙份。
老闆特別強調使用的是很好的花枝丸，吃得到彈牙的花枝肉
但廠商供應有限，賣完為止，想要吃的朋友記得提早來，沒吃到的朋友也別怪小米喔！
其他食材就給大家參考啦
肉肉吃那麼多，還是要吃點蔬菜來均衡一下XD
以上是我們的心得分享，巴適經典麻辣鍋推出全台獨家「金枕頭榴槤+榴槤火鍋」吃到飽，榴槤控要暴動了
店家再加碼愛文芒果冰、金色三麥無限暢飲！
加上頂級肉肉海鮮、冰淇淋吃到爽，快趁著生日聚會、公司團體聚餐來嚐鮮吧！
👉巴適經典麻辣鍋營業時間地址
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店家資訊：竹北巴適經典麻辣鍋
地址：新竹縣竹北市成功一街22號
電話：03 668 8246
營業時間： 11:00–22:00
粉絲團：巴適經典麻辣鍋 竹北店
線上訂位：https://reurl.cc/rZKDWx
📍巴適麻辣鍋林口店
電話取餐：03-3280084
地址：桃園市龜山區文化三路318號
取餐時間：11:00-22:00
📍澎湖1號店｜巴適麻辣鍋
🏠 澎湖縣馬公市六合路19號
☎️ 06-9261666
⏰ 11:00-15:00、17:00-22:00
📍澎湖2號店｜巴適經典麻辣鍋
電話取餐：06-9269968
地址：澎湖縣馬公市中華路329號
取餐時間：11:00-14:00、17:00-22:00
粉絲團：巴適麻辣鍋
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📍台北1號店｜辛巴適麻辣鍋
🏠 台北市信義區松壽路12號5樓
（ATT 4 FUN百貨5樓）
☎️ 02-77379784
⏰ 11:00-22:00（下午不休息）
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📍台南｜初巴適麻辣鍋
🏠 台南市東區中華東路一段88號1樓
☎️ 06-2086565
⏰ 11:00-15:00、17:00-22:00
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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