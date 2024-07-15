全台獨家「巴適經典麻辣鍋」金枕頭榴槤+榴槤火鍋吃到飽只要1199元！

即日起至８月底，加碼愛文芒果冰、金色三麥無限暢飲，不用再額外加錢，吃不夠都可以再續

加價升級還有日本A5和牛吃到飽，當月壽星招待澎湖手工花枝丸『或』帝王牛乙份，當日壽星招待生食級干貝乙份，想吃真的要手刀預定喔！

除此之外美國自然Prime雪花牛、安格斯黑毛五花牛、三點蟹等頂級肉品海鮮，匈牙利紅酒和牛肉醬等副餐，明果冰淇淋、皇室御用的TWININGS高級茶包、新鮮現拉生啤酒等等都是吃到飽喔

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

PS.因預約人數眾多，小米提醒一定要提前線上訂位，以免撲空喔！

線上訂位：https://reurl.cc/rZKDWx

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👉巴適經典麻辣鍋位置及停車方式

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巴適經典麻辣鍋 竹北店位於遠百附近的成功一街上。

開車的朋友，可以停在自強南路全國電子附近的路邊停車格，也可以停在竹北國民運動中心，再走過來，路程約5分鐘左右

👉巴適經典麻辣鍋環境介紹

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餐廳內部是巴洛克宮廷風，充滿低調奢華的風格，說是竹北最美的火鍋吃到飽餐廳一點都不為過

餐廳共有兩層樓，座位以4到6人為主，木製的座椅質感非常的棒！

每桌的抽屜除了備有濕紙巾跟面紙，還有設置USB充電及電源插頭，再也不怕手機用到一半沒電了，真正揪甘心

兩層樓皆設有自助吧，有醬料、茶飲、咖啡、汽水等飲品。

飲料部份，有可爾必思和烏梅汁外，還可以自己特製黑糖波霸奶茶耶，喜歡珍奶的朋友直接喝到飽了！

但小米強烈提醒，來吃到飽肯定還是要把肚子留給美味又高級的食材，其他的酌量就好 XD

來自新加坡的超人氣飲品這裡也喝得到喔

全自動咖啡熱飲機和現拉生啤酒當然少不了。

皇室御用的TWININGS高級茶包，飯後來一杯皇家貴婦品茶也挺不錯的

小米最愛汽水配火鍋了，現在還有無糖氣泡水，解渴又低熱量~

副食有特製匈牙利紅酒和牛肉醬，使用澳洲和牛肉製作，酸甜的肉汁超下飯的！

泡麵種類非常多，有韓國、泰國及印尼泡麵，還有台灣生產的寬冬粉、蒸煮麵及關廟麵等，用來煮火鍋很適合

大家最愛的卡比索俄羅斯冰淇淋、泰國明果冰淇淋吃到飽

還有明果黃金榴槤冰棒耶！

👉巴適經典麻辣鍋吃到飽收費方式

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《巴適麻辣鍋店內消費方式》

商業午餐方案：599元/人➪ 🔓安格斯黑毛梅花牛

（限平日下午三點前入座）

A方案：799元 /人➪ 🔓嫩肩板腱牛吃到飽

B方案：899元 /人➪ 🔓澳洲和牛吃到飽

C方案：1199元 /人➪ 🔓榴槤吃到飽

D方案：1999元 /人➪ 🔓日本A5和牛吃到飽

銀髮族65歲以上：半價

兒童（小一至小六）：半價

小童（4-6歲）：100元

幼童（0-3歲）：免費

★超過60種頂級食材吃到飽

★10%清潔費另計

★歡迎自帶酒水、飲料、免開瓶費

★用餐時間110分鐘（自第一人進場起計時）

★限2人以上開鍋，一人用餐酌加收100元

★巴適竹北店總共可容納56位

湯頭則是九選二，有招牌御膳香辣湯、四川紅辣子湯、仲夏水果雞湯、養生白味湯、南洋椰奶雞湯、肉骨茶湯、柚子鹽湯、素食蔬菜湯及泰式冬蔭功湯，選擇性還挺多的。

👉巴適經典麻辣鍋用餐心得分享

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來開動吧！

即日起至7月底，全台獨家「金枕頭榴槤+榴槤火鍋」吃到飽只要1199元，加碼愛文芒果冰、金色三麥無限暢飲！

大家趕緊手刀預約訂位吧

一開始小米就忍不住狂吃榴槤要吃回本

還差點被小彤用榴槤砸頭說你也吃太多了吧！節制一點 XD

店家使用的是急速冷凍榴槤，才不會讓整間店異味感過重！

榴槤要透過平板來點，每次會送上一盤，吃完可以再點。

榴槤口感綿密香甜 愛吃榴槤的朋友們絕對要來吃個夠本！

不吃榴槤的朋友有枋山愛文芒果冰吃到飽

PS.芒果是季節性水果，有時候會因天氣因素造成缺貨，當日沒有供應芒果冰請見諒。

每桌都會送上一份大碗芒果布丁剉冰（吃完可加點）

店家選用產地直送的枋山愛文芒果製作芒果剉冰，加上布丁和珍珠，最後淋上黑糖水和煉乳

PS.珍珠在自助吧採自助取用

芒果香甜又多汁，讓小米吃個不停

C方案1199元有金色三麥無限暢飲！

聽說上次園區工作的朋友來這裡一個人就喝掉五瓶，一瓶市價100多元加上肉肉吃到飽，要回本應該不難

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

湯頭小米今天選的是南洋榴槤香茅雞湯和四川麻辣湯

南洋榴槤香茅雞湯須加價200元，湯頭以雞骨、香茅莖、榴槤殼、榴槤核、冬瓜皮、紅棗熬煮而成，再加入椰奶及月桂葉。

真材實料的榴槤下去熬煮，真是太浮誇了！ 如果覺得不夠，還可以單點榴槤自己加料喔。

榴槤的風味讓湯頭更加甜美，會越煮越濃郁，涮海鮮和肉肉都很適合喔~

四川麻辣湯帶小辣的甘甜風味，涮食材都不需要額外沾醬汁，直接吃就很夠味了

鴨血和豆腐軟嫩又入味，愛吃麻辣鍋的朋友可不容錯過。

接下來肉肉登場了！每種肉品都先點一輪吧

B方案899元，可享澳洲M9黑毛和牛、頂級菲力牛、黑豬上肩肉、鮮甜大白蝦等海鮮、肉品吃到飽

澳洲M9黑毛和牛油花不會太多，絕對要吃個夠本喔！

頂級菲力牛油花的比例很完美，肉甜味挺濃郁的

C方案1199元，可享美國SRF極黑和牛、澳洲特級牛舌等多款頂級肉品吃爽爽！

牛舌是小彤的最愛，她最愛跟牛舌喇舌了

有脆度的口感也讓我們吃個不停~

美國SPF極黑和牛有入口即化的口感，愛吃牛的朋友一定能吃的很過癮。

當月壽星招待帝王牛乙份『或』澎湖手工花枝丸

帝王牛小米也很推薦，油花分布均勻

不吃牛的朋友選擇性也不少。

A級松阪豬有脆度的口感，適合喜歡油花的朋友 （899元B方案）

台灣黑豬上肩肉肥瘦比例適中，口感軟嫩甘甜喔~（899元B方案）

香草梅花豬油花沒那麼多，涮白湯最適合

香草豬五花小彤很喜歡，有脆度的口感，很適合喜歡油花的朋友。

1199元C方案有三點蟹、中母蟹、鮮嫩鱸魚、花枝片、大白蝦等海鮮，選擇性豐富

當月壽星招待澎湖手工花枝丸或是帝王牛乙份，當日壽星招待生食級干貝乙份。

老闆特別強調使用的是很好的花枝丸，吃得到彈牙的花枝肉

但廠商供應有限，賣完為止，想要吃的朋友記得提早來，沒吃到的朋友也別怪小米喔！

其他食材就給大家參考啦

肉肉吃那麼多，還是要吃點蔬菜來均衡一下XD

以上是我們的心得分享，巴適經典麻辣鍋推出全台獨家「金枕頭榴槤+榴槤火鍋」吃到飽，榴槤控要暴動了

店家再加碼愛文芒果冰、金色三麥無限暢飲！

加上頂級肉肉海鮮、冰淇淋吃到爽，快趁著生日聚會、公司團體聚餐來嚐鮮吧！

👉巴適經典麻辣鍋營業時間地址

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店家資訊：竹北巴適經典麻辣鍋

地址：新竹縣竹北市成功一街22號

電話：03 668 8246

營業時間： 11:00–22:00

粉絲團：巴適經典麻辣鍋 竹北店

線上訂位：https://reurl.cc/rZKDWx



📍巴適麻辣鍋林口店

電話取餐：03-3280084

地址：桃園市龜山區文化三路318號

取餐時間：11:00-22:00

📍澎湖1號店｜巴適麻辣鍋

🏠 澎湖縣馬公市六合路19號

☎️ 06-9261666

⏰ 11:00-15:00、17:00-22:00

📍澎湖2號店｜巴適經典麻辣鍋

電話取餐：06-9269968

地址：澎湖縣馬公市中華路329號

取餐時間：11:00-14:00、17:00-22:00

粉絲團：巴適麻辣鍋

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📍台北1號店｜辛巴適麻辣鍋

🏠 台北市信義區松壽路12號5樓

（ATT 4 FUN百貨5樓）

☎️ 02-77379784

⏰ 11:00-22:00（下午不休息）

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📍台南｜初巴適麻辣鍋

🏠 台南市東區中華東路一段88號1樓

☎️ 06-2086565

⏰ 11:00-15:00、17:00-22:00

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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