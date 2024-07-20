超人氣連鎖砂鍋雞米飯品牌又開新分店囉！位在台南市東區東安路上，經過我們當天的見證，它是排隊店無誤！

坐落於優越的三角窗位置，話說第一眼見到招牌的醒目紅字，應該很多人會誤以為店名是「這鍋飯有點強」，其實是「小卒砂鍋雞米飯」才對啦！

週末午餐尖峰時段前來東安店，驚見門口停滿機車，裡頭熱鬧滾滾！由於不接受訂位只能現場候位，眼看前面還有好幾組顧客在等，我們決定半小時後再過來，反正附近的小北百貨、寶雅都超好逛。

可內用亦可外帶！砂鍋料理主食138元起，建議再搭配銅板價的小菜、行家菜、陳釀仙草茶。

目前南部地區的台南、高雄、嘉義都有服務據點，台中也吃得到！價位如此親民，想必將來會持續拓展分店！

稍晚再進來用餐，人潮稍退，但要注意午餐營業時間只到14:00，店家在那之前就會視情況截止收客。

店內店外都有放置椅子，體恤候位者、外帶客。

深怕打擾到其他顧客，狡兔餐後再進一步補拍店景照！狹長型格局，順著筆直的走道往後延伸，右側是櫃台和廚房，左側是用餐區。

座位皆靠窗所以採光良好，窗邊還貼心裝設了遮陽捲簾！冷氣開放中，不怕吃得大汗淋漓！

我欣賞他們家的桌椅，款式很時尚，而且那桌面非常適合用來拍攝美食呢！

牆上展示著各種餐點圖片可參考，洗手間規劃在二樓。

主食提供四種風味湯底，除了主打的正宗酸菜魚，另有砂鍋雞米飯、老火鍋雞米飯、剁椒雞米飯三大系列。

招牌雞米飯之外，還備有排骨飯、蹄花飯、肥腸飯，可任意選搭喜愛的肉品種類！菜單上面清楚標示辣度分級，嗜辣的饕客不妨來挑戰大辣！也有不辣的選項。

◎小卒砂鍋雞米飯之菜單：

https://photos.app.goo.gl/GsESoAkN9gXw1eHy7

大廚真的有夠厲害！她能夠同時掌控五鍋耶！而且是全然不同的口味品項！

酸菜魚的辣度分成微辣、小辣、中辣、大辣，咱們保守起見指定微辣。

肉品紛紛下鍋囉！無論是魚肉、雞肉、蹄花或是肥腸，店家都沒在客氣！份量給得很足！

肥腸飯的評價不錯，以生腸形態開始烹調，製程較為耗時。

醬汁紅豔逼人，看上去就是白飯殺手啊！

酸菜魚除外，其他砂鍋料理會再加入豆皮、青江菜、豆芽菜、金針菇、黑木耳、青椒等蔬食配菜。

大廚悉心拌開所有食材，確保全數烹煮入味。

相較之下，煮製酸菜魚最快速！撒上青蔥、白芝麻即可出餐！

等候主食登場前，可先品嚐加點的小菜、行家菜、陳釀仙草茶。

<陳釀仙草茶>

微甜順口的仙草茶十分好喝！沒加冰塊所以喝到最後一口依然溫潤甘醇！也能適時解辣！

小菜系列包含川式泡菜、麻香川耳腐竹、涼拌四季豆；行家菜系列推出蒜泥白肉、酸豆角肉末、感動皮蛋、蔣家紅燒肉、鹽煎回鍋肉。以小碗裝盛，有了青蔥、白芝麻的加持，賣相不俗！花點小錢就能吃到功夫菜，高CP值！

<川式泡菜>

原來這裡的川式泡菜並非葉菜類，而是採用紅蘿蔔、白蘿蔔、小黃瓜。

置入花椒顆粒，但僅有其香氣並不辣，鮮脆酸甜又開胃，狡兔要按個讚！

<麻香川耳腐竹>

黑木耳、腐竹（豆皮）被送作堆，成為另一道清爽可口的涼拌菜。

以原色呈現，看似平凡無奇，豈料一嚐之下，驚覺椒麻香氣突出！小辣不掩蓋食材本味！

<涼拌四季豆>

愛吃蔬食的看倌可考慮涼拌四季豆，膳食纖維含量也頗高。

四季豆的調味簡單，清脆鮮甜不刮口。

<感動皮蛋>

如果不排斥皮蛋，狡兔推薦各位一定要點這個！它真的讓我感動！

皮蛋佐以花生、洋蔥絲，被浸泡在紅通通的川味醬汁裡頭，乍看有點懼怕它的辣度，結果不會太辣！當中蘊含的一絲甜味令我意猶未盡！

<蒜泥白肉>

大感意外！有別於傳統印象中的蒜泥白肉，店家居然是端出煨煮過的肉片！

稍有厚度的五花肉片渲染上誘人醬色，陣陣蒜香撲鼻，彈脆帶辣。

<酸豆角肉末>

再來這道經過炒製乾煸的佳餚，豬絞肉的成色相當均勻漂亮，感覺很下飯！

據悉，酸豆並不是豆類，而是刺山柑的花苞，醃漬後的風味獨特！入口的最初能感受肉末吸附著醇郁醬氣，而後咬到點綴其中的酸豆，酸度隨之釋放，層次感豐富。

<蔣家紅燒肉>

這道也是廣受好評！光看就口水直流！重口味一族必點！

需要長時間滷製的紅燒肉，肥肉Q嫩、瘦肉紮實，鹹中帶甜的好滋味收服了我的心！更何況是甜甜價！

<鹽煎回鍋肉>

回鍋肉無疑是經典家常菜之一，豬肉輔以豆乾、洋蔥絲，看起來絕非泛泛之輩！

煎製入魂，瘦肉與豆乾皆醬香味十足，越嚼越有勁！辣度合宜！

主食套餐形式如圖，一份砂鍋料理都會搭配一碗白飯，那天我們見識了五種品項！

白飯粒粒飽滿彈牙，吃著吃著，狡兔覺得一碗飯根本不夠嘛！每一鍋都是狠角色！

<老壇酸菜魚>

該品牌的酸菜採正宗重慶作法，仰賴老壇老水醃泡至少八個月，並以高粱酒為菌種，辣味則由雲南九葉青花椒所煉製而成。

無刺的魚肉鮮美細嫩，湯汁酸鹹辣備至，引人食慾大開！親切的老闆提醒說酸菜魚的湯要趁熱喝，降溫之後會更顯酸！

<砂鍋雞米飯>

由黃燜雞米飯經歷多次改良才誕生，這款算是當中的安全牌，調味較溫和可選擇不辣，老少咸宜。

開心！使用新鮮雞腿肉！而且塊數不少耶！鹹甜的醬汁好對味，最適合澆淋在飯上！

<老火鍋肥腸飯>

若偏好麻辣鍋風味，大推老火鍋系列！自製麻辣醬當作基底，集結了郫縣豆瓣醬、大紅袍花椒等41種辛香料去炒製而成，香氣奔放卓越！

肥腸因為沒有預先滷過，以生鮮狀態下鍋，雖然已煮到上色入味，但不到軟爛口感，而是保有嚼勁。

<剁椒肥腸飯>

嗜酸又愛辣者，首選絕對是剁椒系列！請做好心理準備，白飯勢必要再加點一碗！採用老壇醃製的泡椒，酸味由天然發酵而成，無添加人工醋。

辣得夠勁！酸得過癮！我個人覺得刺激程度超越前者！

<剁椒蹄花飯>

豬腳控或者牙口不好的饕客，可將蹄花飯納入選項。

隨便一夾都是豐富膠質！此刻令我沉醉於銷魂的軟Q感！

肉塊燉煮過後容易咀嚼，點這一鍋享雙重口感，相當划算！

「小卒砂鍋雞米飯」魅力無窮！主食的用料大器，價格經濟實惠，而小菜、行家菜亦不貴，份量看似精緻卻足夠兩人分食，咱們也因此能嚐到更多菜式，比起一般川菜館，來這裡吃香喝辣較不傷荷包！

**個人體驗文，僅供參考**

↓小卒砂鍋雞米飯(台南東安店)↓

臉書：https://www.facebook.com/61560478083492

地址：台南市東區東安路51號

電話：06-2761-665

營業時間：11:00~14:00 / 17:00~20:40

公休日：每週二