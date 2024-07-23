《台北太祖魷魚羹》都吃過吧！不管在哪個縣市，幾乎都有見過台北太祖魷魚羹這間台中美食，當然羹類美食有多，每間都各有特色，這次要介紹的這間故事還蠻傳奇的！不僅從向上市場打響名號，更進軍全台各地，多少來台中旅遊的遊客，就是要來向上市場附近吃這間向上市場美食，《台北太祖魷魚羹》好味道也征服無數吃過的客人，到目前已有近850則評論，評分更高達4.1，真的很厲害～

台北太祖魷魚羹

《台北太祖魷魚羹》故事真的很酷啊！官網上介紹台北太祖魷魚羹老闆在台北阿宗麵線旁創業賣魷魚羹，由於常被警察追，於是在幾年後決定回到中部的台中，開了第一間《台北太祖魷魚羹》店面，每位征服無數吃過的饕客們，同年隨即開放加盟，瞬間在全台遍地開花，讓《台北太祖魷魚羹》不僅僅是台中美食，也成功在各縣市成為代表性的美食之一，30多年過去了，全台還有多少間台北太祖魷魚羹分店，還真無法細數，阿偉印象中起碼吃過3間同為太祖魷魚羹體系的店😂

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台北太祖魷魚羹資訊

電話：0423015619

時間：09:00–00:00；二公休

地址：403台中市西區中美街201號 / 地圖

台北太祖魷魚羹在哪

台北太祖魷魚羹這間向上市場美食，就位在向上市場與中美街相鄰的這一側，說是中美街美食也沒說錯，由於在台中市場周圍，開車不建議，還騎機車方便的多。

雖然刻意避開用餐巔峰時間，但《台北太祖魷魚羹》人潮還是不間斷的前來。

雖然台北太祖魷魚羹人潮非常誇張，不實都要排隊，但《台北太祖魷魚羹》人手真的很夠，所以等待時間也不會很長。

台北太祖魷魚羹內用

用餐時間來吃向上市場美食或是中美街美食，很容易碰上客滿，尤其像向上水餃或《台北太祖魷魚羹》這兩間店，客滿機率更高，所以要嘛早點來，要嘛就碰碰運氣希望人別太多😂

台北太祖魷魚羹菜單

台北太祖魷魚羹菜單品相不算多樣，但每種類別都有多種選擇，阿偉這次點了台北太祖魷魚羹招牌魷魚羹，搭配向上水餃一起吃真的讚！加到台北太祖魷魚羹裡面還能變成湯餃🤣

台北太祖魷魚羹外帶

阿偉蠻建議《台北太祖魷魚羹》外帶，畢竟用餐時間來的話，人潮真的太多了，內用需要等座位，天熱真的很可怕，外帶快速又方便～

台北太祖魷魚羹 / 招牌魷魚羹

來《台北太祖魷魚羹》點什麼？當然是招牌魷魚羹啊！其實沒什麼差，插在主要食材的搭配，喜歡羊肉就羊肉羹、喜歡土魠魚就土魠魚羹，差異性不高～

台北太祖魷魚羹湯頭非常香甜，香濃的柴魚味與沙茶，每一口都極為迷人，湯裡還加了筍絲，脆脆的口感真的非常亮眼。

肉羹口感非常的棒，肉很大塊吃子來非常有勁，口感滿分！

還有口感類似脆丸的魚漿丸？跟羹類搭配也非常合拍。

魷魚吃起來很脆， Q脆Q脆的口感當然不錯！

台北太祖魷魚羹評價

《台北太祖魷魚羹》果然是不敗的台中美食！這次來吃向上市場美食，真的是掏老底了！買了我最愛的組合台北太祖魷魚羹+向上水餃，當然單單這樣吃有點單調，還可以加幾樣小菜或是中美街美食，這樣澎派又豐盛的一頓晚餐不就搞定拉～

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店家/景點資訊

店家名稱：台北太祖魷魚羹

所在地址：403臺灣台中市西區中美街201號

營業時間：日 一 三 四 五 六 09:00-24:00

店家電話：0423015619

評價：★★★★★ Google即時導航





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