台中新店報!市定古蹟媽祖廟-旱溪樂成宮旁多了一家可愛老宅冰店-龜豆冰室，復古的用餐環境，搭配古早風味的彈珠汽水口味剉冰，好拍又好吃!|台中東區

今天先跟大家分享可愛老宅冰店-龜豆冰室。

龜豆冰室之前都是出沒在市集活動上，

現在龜豆終於有了歸宿了 XD

位於香火鼎盛的旱溪媽祖廟旁，

一樓是默娘姊姊文創禮品店。

復古的氛圍真的是很好拍。

加上好吃的冰品，

拜拜後來逛逛文創、清涼一下真的剛剛好~

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台中東區 龜豆冰室/默娘姊姊文創禮品店 位置

龜豆冰室/默娘姊姊文創禮品店位於旱溪樂成宮前廣場旁邊，

一樓是默娘姊姊文創禮品店，

要前往龜豆冰室，

就要先經過默娘姊姊文創禮品店。

是說龜豆的招牌真的很小，

路邊的立牌也是我要離開的時候才看到的。

台中東區 默娘姊姊文創禮品店 店內空間

默娘姊姊文創禮品店門口就有Q版可愛的少女媽祖，

一旁就是開幕活動的資訊。

開幕期間到七月底，

每週六日消費打卡(不限金額)就送媽祖平安茶一杯。

購物還有滿額好禮喔!

店內不少默娘姊姊的周邊商品，

有別於常見的莊嚴媽祖，

默娘姊姊的設計感覺比較青春俏麗。

有包包、衣服、帽子，

也有毛巾、飲料杯袋、磁鐵抱枕等生活小物。

還有一整面的拍照打卡牆，

整體感覺很夢幻。

磁體小巧又可愛。

這個我好想買，

感覺每天出門前都可以抽一下籤。



夏天帽子也是很實用的。

毛巾看起來也都很可愛。

可以兩用的小背包也很吸睛。

還有精巧的飾品類喔!

台中東區 龜豆冰室 店內空間

從二樓的樓梯上樓，

就可以通往龜豆冰室。

上樓後有兩個房間，

靠近樓梯這間是用餐區，

前面那間是點餐區。

點餐空間看起來很像以前的柑仔店，

不過大大的玻璃櫃中擺放的是頗有質感的復古餐具。

這...應該是傑利鼠吧!!

還有很復古的飲料杯。

點餐完闆娘還讓我們自己選器皿，

應該是目前只有我們一組客人才可以這樣選吧!

一旁有整排的用餐區。

窗外就是香火鼎盛的樂成宮。

還有書報雜誌可以翻閱。

另外一間的用餐區適合2-3人一起吃冰。

藤編的桌子，

有點回到阿嬤家的感覺。

還搭配著一排的觀葉植物，

讓室內多了幾分的綠意生機。

一旁的桌子和燈具也都很有質感，

很喜歡阿~

台中東區 龜豆冰室 菜單

龜豆的低消是每人點一品項，

目前試營運菜單餐點有五項，

四款冰品、一款飲料，

價格在$80-$120間。

台中東區 龜豆冰室 餐點介紹

點餐後就開始製作，

雪白的剉冰慢慢地裝滿了整個瓷碗。

【彈珠汽水冰】

剉冰堆得跟小山一樣之後，

再淋上視覺感就很清涼的彈珠汽水醬。

擠上奶油、點綴上餅乾，

就可以上桌囉!!

淡淡的蔚藍綻放在雪白的剉冰上，

光看就很有清涼感。

是說這湯匙也太可愛了吧!

甜香的彈珠汽水風味真的很消暑。

吃到一半還有驚喜，

裏頭加了一些脆片，

搭配彈珠汽水剉冰，

讓Q比直呼好好吃。

【招牌紅豆冰】

招牌紅豆冰也是在中間的部分另有玄機，

中間段就淋上黑糖醬汁。

在上層又推上了剉冰、淋上醬汁，

最後再來上滿滿一湯匙紅豆。

淋上煉乳、擠上鮮奶油，

加上餅乾，

看起來是不是超誘人的。

紅豆綿密好吃，

但本體不會太甜，

搭配上煉乳的香氣，

我個人覺得吃起來是剛剛好。

整體來說龜豆冰室不僅氛圍感好，

冰品在視覺上、味覺上都很不錯，

真的很推薦大家可以來吃吃看。

台中東區 龜豆冰室/默娘姊姊文創禮品店 店家資訊

營業時間: 13:00 - 18:00

公休日:週一、週二

地址：台中市東區旱溪街46號

龜豆冰室從一樓默娘姊姊文創館進入，

走到裡面樓梯上二樓

粉絲團:默娘姊姊正能量無限大、龜豆冰室

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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