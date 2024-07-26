位在慶平路上大樓2F店面很顯眼，咖啡廳有樓梯跟電梯供顧客使用，從樓梯走上來是傢俱公司展示空間。

這間「#Space Cafe’ 慶平店」是看到網友分享才收入口袋名單，因營業時間早才決定驅車前往品嚐，這附近近年來新開多家質感型咖啡廳，新規劃商圈道路停車格相對的多，比較能輕鬆找到享用早午餐場所，這間「#Space Cafe’ 慶平店」開幕至今才滿一年時間，創始店是在高雄市新崛江商圈，二店高美館就與志同道合者合作，傢俱公司跟咖啡廳共享空間對外營業，慶平店延續二店高美館經營理念，店面一樓是傢俱公司展示空間，二樓則咖啡廳與傢俱公司共享空間，異業結合可省下部分營業成本，小高品嚐完覺得很美味定價還可接受，還是值得推薦給您品嚐看看。

二樓是開放式空間，右邊是傢俱公司的展售中心，左邊則是咖啡廳開放式用餐空間，傢俱公司展示空間不開放入席用餐喔！

開放式咖啡廳有點北歐系優雅用餐氛圍，不再詳述，就以上照片給各位好友欣賞。

靠牆處有設置雙人高腳椅用餐坐位區。

這是料理吧台有點居家中島用餐氣息，裡面所陳設的傢俱都是從北歐進口的，當然這些傢俱都有對外銷售。

店員說這裡咖啡是主打手沖咖啡為主，沒有放置義式咖啡機在店裡面，想喝義式咖啡會使用手壓咖啡機。

這區是傢俱公司展售空間供參觀。

這本是店家菜單供客人自行參考，菜單有手沖咖啡、調和式咖啡、手沖茶飲、茶飲類、甜點、早午餐....等等，餐點品項很多可選擇定價偏高些。

這張是店家精品咖啡搭配和果子的菜單。

小高就點原味拿鐵（中杯）149元與奶酥厚片110元。

原這杯是味拿鐵（中杯）140元，

這杯熱拿鐵奶泡細緻滑順，咖啡充滿堅果滋味很濃郁真好喝 。

這是奶酥厚片110元。

這吐司抹上厚厚一層奶酥下去烘烤，奶酥表面酥脆焦香奶香濃郁真好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「#Space Cafe’ 慶平店 」用餐空間很簡約優雅超舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價還可接受，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：#Space Cafe’ 慶平店

住址：708台南市安平區慶平路168號2樓

營業時間：09:00–18:00（週四公休）

電話：0905-950-151

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

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