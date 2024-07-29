逛IKEA讓你「榴槤忘返」!三品種榴槤霜淇淋搭配果肉超濃郁，還有榴槤菠蘿包和榴槤披薩!!



大家逛IKEA除了買居家商品外，

也會來支平價好吃的霜淇淋。

現在喜歡吃冰的朋友又有新選擇了，

IKEA 推出了期間限定的「榴槤霜淇淋」，

不僅有霜淇淋可以吃，

還可以搭配新鮮榴槤果肉，

吃起來更是香濃過癮!!

除了霜淇淋，

還有榴槤披薩、榴槤菠蘿包喔!!

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IKEA期間限定 榴槤系列價格

一般逛物完都會在一二樓的瑞典美食小站買個小點心、霜淇淋，

在這就可以看到榴槤霜淇淋的品項跟價格。

【IKEA 榴槤霜淇淋價格】

這一次推出三種不同品種榴槤泥的霜淇淋，

每一杯都會有霜淇淋搭配一球的榴槤泥。，

如果特喜歡果肉的話，

還可以加購。

不想吃果肉的話，

也可以以$20單購榴槤霜淇淋。

7/1-7/14 推出的是D888甘榜榴槤霜淇淋$45，

加購果泥一球$25；

7/15-7/28推出蘇丹王榴槤霜淇淋$55，

加購果泥一球$35；

7/29-8/11推出貓山王榴槤霜淇淋$85，

加購果泥一球$65，

真的是大大滿足榴槤控的口腹之慾阿!!

【IKEA 榴槤菠蘿包/披薩價格】

走到櫃檯我才發現還有榴槤菠蘿包，

一顆是$65。

披薩則是在樓上餐廳才有提供，

一份是$199。



IKEA期間限定 榴槤系列口感分享

這一次買了D888甘榜榴槤霜淇淋和榴槤菠蘿包。

【IKEA D888甘榜榴槤霜淇淋】

D888甘榜榴槤霜淇淋小巧一杯。

可以看到杯裝的榴槤霜淇淋和一球D888甘榜榴槤的果肉，

榴槤霜淇淋吃起來味道頗濃郁的，

單吃也很好吃。

搭配上口感甘甜、味道渾厚的甘榜榴槤的果肉，

整個味道更是加分!!

份量上我個人覺得還OK，

放個十元硬幣對比一下。

【IKEA 榴槤菠蘿包】

榴槤菠蘿包外觀看起來酥酥香香的，

尺寸算是頗小巧的。

輕咬一小口榴槤味立刻就散發出來。

內餡綿密滑順，

吃得到濃郁果肉與卡士達醬，

整體口感較為偏甜，

一開始我還覺得這菠蘿包怎麼這麼小，

吃完之後就覺得以這麼濃郁的風味，

這個大小吃起來算是剛剛好，

再大一點可能吃起來就會偏膩了。

天氣一熱真的三不五時就想吃冰，

想吃榴槤口味常常都要去量販店買一整盒的，

真的也不是很方便。

現在IKEA期間限定 榴槤霜淇淋，

還有三種不同的果肉，

榴槤控真的要把握時間吃一波阿!!

IKEA期間限定 榴槤霜淇淋店家資訊

營業時間:09:00-22:00

地址:台中市南屯區向上路二段168號5樓

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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