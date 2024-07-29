這間充滿靜謐氛圍感的日式老宅太麻里文創咖啡館，原是日式時期的警察宿舍，經過打造賦予了老屋新生命，原木的日式老屋裝潢，搭配靜謐氣氛的文青感，成了IG熱門的打卡店，店內還有兩隻超級可愛慵懶的貓店長，菜單有簡餐、咖啡、甜點等，來台東遊玩不妨放慢腳步，來店裡享受片刻的靜謐悠閒時光

太麻里文創咖啡館 在哪？

太麻里文創咖啡館雖然叫太麻里，不過可是位在台東市區，鄰近鐵道藝術村的福建路上，距離鐵道藝術村走路大約5分鐘的距離，很適合走走後來這享用下午茶甜點，外觀是日式老屋，有種來到日本的即視感，午後的陽光灑落老宅，充滿著悠閒舒適的氛圍

店內空間

店內空間也有著滿滿的日式風格，有許多日式的老物件，採光也相當好，還有獨立的榻榻米座位區，店內還有兩隻慵懶的毛店長，出沒在店內的各個角落～

伴手禮

店內也有販售不少在地的產品，很適合當成伴手禮，有興趣也可以看看唷！！

毛店長

店內兩隻可愛的毛店長，下午時光剛好都在休息，喝著咖啡、品嚐甜點，拿上一本書或者放個筆電工作，一旁還有毛店長陪伴，相當愜意又舒適

餐點

肉桂捲(黑糖核桃、檸檬糖霜)

迷你版的肉桂捲，檸檬糖霜帶點酸甜，肉桂捲口感軟綿好吃，這款肉桂味比較淡些，黑糖核桃口味肉桂味較重，個人比較喜歡，口感不會太乾，搭配上咖啡、茶飲都很適合

紅烏龍乳酪蛋糕

紅烏龍乳酪蛋糕的紅烏龍香氣濃郁，搭配乳酪吃起來相當清爽美味不膩口，也很推唷！！

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