想要高雄一日沉浸式深度旅行兼遊戲玩樂高雄嗎??

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來高雄住宿或是找親朋好友的你一定要來看看這一款

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一攤開來，可以看到4組遊戲序號及其他遊戲解說介紹。

在開始遊戲前要先下載 [ 回憶交換所駁二 ] APP，說明書有介紹如何計分及語音導覽，或是APP常見的問題。

以及注意事項。

為了方便遊戲時需要的橡皮擦和筆，也都幫你準備好。

高雄知名景點 - 鹽埕區駁二藝術特區對於在地高雄人的我來說，是熟悉到不行的熟悉，短暫在這邊住過3-4年，很多重要節慶活動或是旅遊住宿都在這附近區域，要來這邊玩會建議10點半前或是下午3點後，天氣比較沒那麼熱，也可搭捷運或是輕軌抵達。

橘線 - 哈瑪星站

在APP上面標示的西子灣捷運站已更正為哈瑪星站[害我多繞些遠路找一下]

舊打狗驛站

解任務後有點熱的話，可以來這裡吹一下冷氣乘涼。

搭輕軌也可以抵達第一關關卡的地點，超方便。

第一關 列車廣播

看著圖片的火車頭，在駁二眾多型號火車頭找到一樣顏色及型號要花點時間，尤其在豔陽高照下找火車,真的會熱死人。

姊姊找到了，就在後面那台火車頭。

接下來要去下一個關卡，我們躲在輕軌月台遮蔽陽光邊解題。

接下來的區域就是我們之前去 帕鉑候公所 住宿的駁二藝術特區附近。

一路解到第三關關卡，在駁二藝術園區尋找答案可租借大眾運輸工具 - YouBike微笑單車

或是共享電動滑板車。

YouBike微笑單車

網址 : https://www.youbike.com.tw/region/mai

oloo-共享交通服務｜您自在移動最佳解!

共享電動滑板車 : https://oloo.com.tw/

耶~~解開答案了~~快要結束了。

最後一關 - 拆廢鐵。

地點在駁二藝術特區旁邊的公園路，一整條路都是賣五金用品的商店。

總共花了我們2小時多解開答案的完成遊戲任務，最後可以填個問券調查抽獎 - 免費 7-11禮券 100元。

闖關完可以到附近的吃冰解熱一下。

推薦以下鹽埕知名冰品店

高雄婆婆冰旗艦店

地址： 803高雄市鹽埕區七賢三路98-12號

FB : https://www.facebook.com/popo.ice.flagship.store/?locale=zh_TW

鹽埕茶町 Matcha City

地址： 803高雄市鹽埕區瀨南街35號

FB : https://www.facebook.com/803matchacity/?locale=zh_TW

塩埕町氷菓室｜日式刨冰、雪花冰

地址： 803高雄市鹽埕區富野路56巷10號

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