這間「BORU Café 柏如咖啡館」是在這個月中才開幕咖啡館，小高今天利用假日午餐時段前來品嚐，來到店面才發現對面就是「Second Floor 貳樓台南店」，兩間營業項目屬性跟定價都很相似，這間「BORU Café 柏如咖啡館」是柏如生活館旗下新品牌，這棟透天店面一樓是咖啡早午餐，二樓則是家飾家居，三樓則是框藝設計，來到這裡用餐也歡迎上樓參觀，觀看菜單這裡有提供早午餐、義大利麵、燉飯、漢堡、沙拉、三明治、甜點、咖啡及飲品供選擇，小高品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

這棟高聳白色透天店面外觀很顯眼，一樓騎樓有設置很悠閒的園藝造景。

大門前有放置建築物裡每樓層營業項目。

玻璃門上有貼用餐注意事項供參考，小高比較重視竟然是禁止狗狗入內，對面二樓是間寵物友善餐廳，老闆娘有看到真的要考慮看看喔！

走入店內是寬敞深度夠深透天店面，有一半空間是料理吧台及服務台，室內用餐空間呈現簡約工業風超舒服。

室內用餐空間主要擺放2、4人座位為主，天花板垂吊竹子製作燈具超級吸睛。

前面這料理吧台主要飲品製作區域。

冷藏冰箱裡有些甜點供客人參考，冰箱上有放置吐司跟麵包供挑選。

再往裡面走這高聳吧台裡是料理廚房，這吧台裡主要料理各種早午餐的餐食。

這展示櫃子來區隔前後方用餐空間，櫃子上飾品有標價來對外銷售。

靠牆處有放置櫥櫃擺放茶水和餐具供自取。

這空間設置卡式沙發坐位區供客人入席用餐。

這工業風展示櫃有放置飾品供欣賞，還有些咖啡豆供顧客挑選購買。

不愧是賣家飾品起家的咖啡廳，隨便擺設佈置就充滿優雅的氛圍，要浪費時間二樓就不上去拍照。

從店裡面網外拍照就是咖啡廳全景。

再往裡面走竟然還有比較隱私性用餐區，這棟透天店面地坪應該超過50坪吧！

菜單首頁是，店家用餐注意事項請自行觀看，重點是這裡是採取手機線上來點餐，用完餐再至服務台現金結帳即可。

菜單主要分類有早餐盤/三明治/沙拉、義大利麵/炸物、甜點、咖啡飲品及特調飲品等，餐點品項很多可選擇定價合理範圍，重要是供餐種類有時段來區分。

照慣例把全部餐點擺放在桌面上來拍照。

小高今天點香料烤雞腿395元、松露脆薯條180元及拿鐵咖啡（熱）80元（折70元）等。

這是香料烤雞腿395元。

這箱烤雞腿餐點定價395元我覺得貴貴的，這盤早午餐有烤雞腿、歐姆蛋、烤土司、生菜沙拉及優格等。

把和風醬汁直接淋在生菜上面。

這生菜沙拉清脆爽口很好吃 。

這歐姆蛋很厚實滑嫩真好吃 。

這吐司烤到焦香很軟Ｑ真好吃 。

這烤雞腿表面酥脆焦香肉質多汁，軟Ｑ完全無腥羶味非常好吃 。

這優格很濃郁甜度適中爽口好吃 。

這是松露脆薯條180元。

這薯條經過高溫油炸再撒上帕瑪森起司。

這薯條超酥脆完全不油膩非常好吃 。

這杯是拿鐵咖啡（熱）80元（折70元）。

這杯熱拿鐵定價150元是很合理。

這杯熱拿鐵很濃郁奶泡滑順很好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「BORU Café 柏如咖啡館」用餐空間很文青高雅真舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價還可接受，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：BORU Café 柏如咖啡館

住址：700台南市中西區中華西路二段392號1樓

營業時間：10:00–18:00（週一公休）

電話：0907-709-669

樂天小高邀約資料

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