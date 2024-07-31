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從奧克蘭直飛台北的班次也是每週三班（週二、四、六），起飛時間為上午09:40，抵達台北時間為下午的五點多，回程搭空中沙發，太早起床一下就睡了三個多小時，吃吃喝喝在看個電影其實時間過很快。

紐西蘭航空夏季航班時刻 （2024/04/02~2024/10/26）

NZ77 台北起飛：18:35 抵達奧克蘭：09:20 每週二、四、六

NZ778 奧克蘭起飛：09:40 抵達台北：17:05 每週二、四、六

紐西蘭航空冬季航班時刻 （2024/10/26~2025/03/30）

NZ77 台北起飛：18:30 抵達奧克蘭：10:10 每週二、四、六

NZ778 奧克蘭起飛：10:45 抵達台北：16:55 每週二、四、六

紐西蘭航空豪華經濟艙

設備

紐西蘭航空的機艙播放的輕鬆愉快的音樂以及浪漫的紫色的燈光，一上機就有滿滿的度假氛圍。豪華經濟艙一排是2-3-2的設計，總共有28個座位，座位比一般經濟艙寬寬敞許多，座位上已經擺好瓶裝礦泉水、過夜包、耳機、毛毯以及兩個枕頭。

座椅採用的是真皮座椅，跟經濟艙座位相比，座椅可調整的頃斜度多了50%，由於座位空間更大，前後座位排距約一公尺，座椅往後躺也不會影響到後面客人，可以好好舒服的睡上一覺沒問題。

過夜包裡有襪子、耳塞、牙刷、牙膏、乳液，看起來簡單了點，不過使用的都是永續環保材質喔！

另外還有附上拖鞋，長途飛行腳會水腫，真的需要穿拖鞋才能好好放鬆。

飛機上還有免費Wifi服務，可以掃瞄螢幕QR Code就可以上網，可以看FB、ig以及傳Line跟朋友聊聊天打發時間。

稍微滑了一下螢幕，機上的視聽娛樂也很豐富，不少新電影上架，螢幕還可以點飲料、零食、調酒等，這次就是一路吃吃喝喝家睡覺，感覺就是養豬行程，一路吃到下飛機。

餐飲

飛機上吃了晚餐以及早餐兩餐，豪華經濟艙的餐點其實跟商務餐是一樣的，只是擺盤方式不同，餐點上桌後還可以選擇麵包種類，麵包一共三種，其中最好吃的就是大蒜麵包，記得可以多要一點！餐點方面這次點了烤雞，口感很嫩，而且開胃菜煙燻鮭魚也太好吃，切的夠厚油脂又豐富，搭配麵包非常好吃。

早餐則是法式吐司以及歐姆蛋，快到早餐時間，才剛睡醒跟朋友點了調酒飲料還吃了一堆零食，早餐真的吃不下啊！

另外不可錯過的就是紐西蘭航空的紅白酒，都是紐西蘭當地產的，一定要喝上幾杯才好睡！結束晚餐後，空服人員會在後方的Gallery，就是備餐的地方放上一些零食點心，像是洋芋片、巧克力、穀片等，也都是紐西蘭當地的零食喔！

另外想要喝點調酒、紅酒，或是嘴饞想要吃零食，也都可以透過螢幕點餐。

紐西蘭航空空中沙發 Skycouch

設備

空中沙發剛推出的時候看到廣告就覺得這太有創意了吧，名符其實的空中的沙發，號稱平民版商務艙，就像沙發床一樣，可以把腳墊九十度伸起，將座位調整成可以平躺的狀態，空中沙發一共有十四組，跟經濟艙同在一個空間，不一樣的是一組就是三個位置組成，一次就是三個位子一整排都是自己的，這也太開心了。

空中沙發的位子底下就會有一組床墊以及兩顆枕頭，上機後空服員會給一包安全帶，空中沙發的安全帶跟一般的安全帶不同，是躺著的時候可以繫著的，雖說說明書都是英文但有提供圖片說明，其實就是安全帶的延長版，一邊扣在前方的座位，另外一邊則是扣在原本中間的座位安全帶插焇上，這樣睡覺時遇到亂流也可以很安全。

用餐後就可以開始鋪床睡覺，不知道怎麼鋪的可以請空服員協助，基本上就是把三個座位的腳墊調成九十度，再將床墊鋪在上頭，安全帶綁好就可以開睡，空中沙發的寬度接近一個標準單人床喔！

空中沙發也可以多人使用，可以兩個人訂一組，一組之外再加一個旁邊的座位，這樣可以輪流休息，想看電影的時候就坐在獨立座位區，想睡覺時就使用空中沙發，彈性很大，可以參考紐西蘭航空的Skycouch官網範例。

朋友的小孩等到起飛後就直接躺平，想要點酒水飲料或是想要牙刷備品，都可以利用螢幕跟空服員索取。

空中沙發的價格大約是豪華經濟艙的一半，兩個人分享下來更為划算，果真是小資版商務艙。

餐飲

經濟艙的餐飲提供的是紐西蘭風味美食，口味方面很健康，回程在機上吃的兩餐味道都偏清淡，還有藜麥沙拉之類的，另外還有附上起司乳酪，餐具也都是使用木製的，百分之百可分解，真的是在環保上不遺餘力。

記得上次搭紐西蘭航空應該是二十多年前，高中畢業來奧克蘭念語言學校的時候，那時候對紐西蘭航空的印象就很好，時隔多年後再搭乘，座位配備餐飲更升級，這次來回都可以舒舒服服的享受機上設備跟服務，十一個小時的航程變得沒那麼痛苦了，台北直飛紐西蘭果真是首選紐西蘭航空！

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