來鹿野，怎可能不買伴手禮呢？這家鹿野農特產品行銷中心真的很推薦，有彩繪牆很好拍，還有免費停車場，冷氣開放，除了各種農特產以外還有附設咖啡館。

農特產店內販售商品種類繁多，台東伴手禮-青澤琪瑪酥、燒蝦餅、在地紅葡萄酒（很好喝）、鹿野紅烏龍、金針花、紅烏龍米乖乖、鳳梨乾等……這裡一次就能買齊！刷卡付現都OK，而且賣的比外面還便宜一點。

鹿野 農會農特產品行銷中心｜交通位置

地址：台東縣鹿野鄉瑞景路一段19號

電話：089581116

時間：08:00–17:00

官網：Facebook

別看這名字就不好意思進去

這裡面可好逛的呢，說是行銷中心，其實是伴手禮購物中心。

而且這裡面彩繪無處不在

鹿野米、鳳梨、紅烏龍都是讓在地人驕傲的農特產。

附設的咖啡館也很寬敞

來台東玩累了，也歡迎來這裡喝咖啡買伴手禮。

鹿野 農會農特產品行銷中心｜封茶體驗

這段時間為了配合熱氣球嘉年華的活動，還有提供熱氣球封茶體驗！結合了紅烏龍五感體驗設計 MBTI 測驗，透過情境式問題帶大家了解自己的個性及喜好等，歸納 16 種人格特質測驗結果，推薦較適合喝什麼風味的紅烏龍茶。透過測驗認識自己後，在封茶體驗許下發自內心的願望，將願望封進茶罐中，一起期許願望能夠實現。

台東紅烏龍【追球夢饗．回味茶香】🍵

\台東紅烏龍封茶體驗 限量7場/

▍票券開賣時間：即日起至售完為止

▍活動日期：

8/09(五)、8/10(六)、8/11(日)

8/15(四)、8/16(五)、8/17(六)、8/18(日)

▍活動地點：鹿野高台，臺灣國際熱氣球嘉年華第一觀賞區右側

▍體驗費用 : 1人300元

報名連結

https://www.accupass.com/event/2406180412111523051092

封茶介紹：封茶起源於中國唐代，是文人雅士祈求留福聚福的一種儀式。封茶在台灣近年興起，主要在傳達對親友祝福與自我期許，意義為保有珍惜的心、封藏記憶的心、印證轉變的心與延續茶香的心。

當封好的一罐茶，從容的等待轉變時，時間就是最好的製茶師，就像封藏「女兒紅酒」一樣，對未來充滿美好的憧憬。當若干年後開甕品嘗時，看到以前書寫的期待語，會有莫名的感動。因此，封茶，封住的不僅僅是茶，更是封住愛茶人對這片土地的感恩與傳承。

封存的茶葉當然就是使用台東鹿野在地紅烏龍茶

封存用的密蠟？

台東紅烏龍的熱氣球封茶體驗，是將願望用毛筆寫在宣紙上，與茶葉一起放入茶罐中，貼上封條，讓願望與茶葉透過時間來發酵，同時結合熱氣球冒險勇敢的精神，期許我們許下的願望能和熱氣球一同高飛。

放入紅烏龍茶

將願望也放進去一起封存

大概類似時空膠囊的概念。

最後用融化的密蠟封死。

裝飾一下就完成了。



接著茶師一邊泡茶一邊跟我們做結合了紅烏龍五感體驗設計 MBTI 測驗，透過情境式問題帶大家了解自己的個性及喜好等，歸納 16 種人格特質測驗結果，推薦較適合喝什麼風味的紅烏龍茶。

其實蠻有趣的，還可以帶封茶回去做紀念。

接下來就是我們最喜歡逛街時間

必買的紅烏龍茶

還有吃紅烏龍冰

最後買一包紅烏龍茶米乖乖回去，好茶的一天。

聽說鹿野鳳梨很厲害，鳳梨乾推薦。

池上米餅真的好吃欸，池上米真的很威猛。

竟然還有紅烏龍茶餅

這個好吃，推。

因為有參加封茶體驗，

現場還有提供零食可以拿，試吃滿意直接買。

其實我有買葡萄酒，但忘了拍，真的超好喝。

台東 鹿野地區農會農特產品行銷中心

地址：台東縣鹿野鄉瑞景路一段19號

電話：089581116

時間：08:00–17:00

官網：Facebook

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