2024臺灣國際熱氣球嘉年華7月11日在台東鹿野高台舉行熱氣球光雕音樂會，13顆熱氣球結合無人機及煙火展演以互動方式進行，熱氣球隨著音樂節奏噴火，搭配無人機及煙火展演真的讓人很驚艷！好壯觀好喜歡😍。

今(2024)年再創新，聯名三麗鷗知名家族角色「HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿」加入無人機展演陣容，真的是很華麗的陣容！這篇推薦了私房最佳賞球座位，還有鹿野一日遊推薦景點，台東一切都好，就只缺你了！快來玩❤️

每年熱氣球嘉年華都辦在夏天暑假期間，為了一賞熱氣球的英姿，每個人從下午四五點就來現場卡位，在草地上搭帳棚、準備野餐墊等…頂著酷熱癡癡的等，從下午一直待到晚上光雕音樂會結束，時間超長的，還要人擠人，真的好辛苦！

這次因為在地主辦單位的安排才知道原來有最佳賞球頂樓平台可以預約，不用人擠人，雖然不在搖滾區位置，但肯定會是看光雕無人機秀的最佳地點，眺高望遠，還有餐點跟廁所提供，室內還有冷氣可以吹，差別就在請一定要事先預約，搶得先機者先得座位。

響響星空

地址：台東縣鹿野鄉高台路42巷95號

電話：089550435

時間：12:00–22:00

粉絲團：Facebook

就是這家饗嚮星空，頂樓天台座位從六月就開放預約了！

【吧台座位區 600元】 ★200元下午茶套餐一份 ★星空館廁所PASS證 ★無人機最佳拍照視角

【帳篷座位區400元】 ★200元下午茶套餐一份 ★星空館廁所PASS證

——————————— 【交通資訊】 停車建議至離會場最近的P6停車場，步行3分鐘即可到達『饗嚮星空』

我們也是從下午四點多就在這裡等待熱氣球升起

還好有預約頂樓天台空間，在這裡邊刷手機邊等很愜意。

真的是最佳視角，可以清楚看到活動現場。

預約訂位時會順便確認餐點

邊等光雕秀的時間可以來這裡好好吃頓飯。

視野超好，完全不會被人群遮住

熱氣球繫留體驗

(1)活動日期：2024年7月06日至8月19日

(2)活動地點：台東鹿野高台

(3)活動時間：

●上午場：上午05:30-07:00 | 上午05:00現場售票

●下午場：下午17:00-18:30 | 下午16:00現場售票

●7/06配合開幕活動，僅開放下午場繫留體驗。

●為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。

活動最新消息請見官方網站

我們也有預約繫留體驗，就是親自搭上熱氣球飛上天空

從另一方向看到這滿滿等待人潮就覺得好佩服，真的好耐熱也很有耐心。

我們有報名繫留體驗的人會待在這裡等待呼喚。

會看到對面山頭已經坐滿了人潮，真的是密密麻麻無誤。

本來擔心風大無法做繫留體驗，還好風有小一點，運氣真好。

這時候熱氣球一一升起

我們被呼喚到這一顆熱氣球準備飛起。

第一次走到熱氣球群裡

感受到熱氣球的巨大，真的好酷。

要爬進去真的不容易，還好工作人員很有耐心

建議不要穿高跟鞋跟裙子來，裡面很高不好爬，也容易曝光。

一顆熱氣球需要十幾個人工作人員幫忙拉住，而且一定要保持一定人數才能壓低，所以多少人出來就要多少人馬上進去補空，爭分奪秒，其實過程挺緊張刺激的。

上熱氣球後，可以感受那股熱氣，一直噴火。

其實也飛不高更飛不遠，就是個體驗而已

整個過程很平穩，沒太多高低起伏的感覺，非常安全。

一起擠熱氣球的夥伴們。

從熱氣球內看出去的視野

人群真的好像螞蟻，密密麻麻又小小的。

等下來熱氣球後，這時候其他氣球也都升起來了

身在裡面感受那種壯觀的感覺，真的永生難忘欸，超好玩。

每天都有不同熱氣球登場亮相。

今天有媽祖欸，可愛。

熱氣球團隊以噴火器繞場接受歡呼，並由台灣知名十鼓擊樂團及連續13年榮獲全國學生舞蹈比賽特優的台東東商原舞團帶來的精彩開場，炒熱現場氣氛。

熱氣球光雕FEAT無人機與煙火

活動在無人機的帶領下掀起另一波高峰，500架次無人機擔任指揮官，以箭頭方式進行【指球演出】，一曲快樂頌逗樂現場民眾，緊接著三麗鷗人氣明星隨著音樂伴隨臺東意象相繼亮相，而當高空煙火加入演出後，【熱氣球光雕/無人機/煙火】聯合展演。

今(2024)年再創新，聯名三麗鷗知名家族角色「HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿」加入無人機展演陣容，而且不但3D還是動態，搭配煙火整個活靈活現，好厲害。

精彩影片支援！！！

光雕無人機縮時請看這裡。

更多精彩影片看這裡。

隨後由全能天王周湯豪進行壓軸表演全場進入最高潮！！

熱氣球嘉年華會一直舉辦到8/19號，期間每天上午5:30至7:00及下午17:00 至18:30 兩個時段不僅可以看到來自國內外的造型球展演，還有機會可以購票搭乘熱氣球繫留體驗，至於光雕音樂會＋無人機表演的時間表請參考下方圖片與資訊喔。

光雕音樂會場次預告：

(1) 7/15 (一) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)【日出場光雕】

(2) 7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(3) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】

(4) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(5) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(6) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(7) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】

(8) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(9) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

熱氣球繫留體驗：

(1)活動日期：2024年7月06日至8月19日

(2)活動地點：台東鹿野高台

(3)活動時間：

●上午場：上午05:30-07:00 | 上午05:00現場售票

●下午場：下午17:00-18:30 | 下午16:00現場售票

●7/06配合開幕活動，僅開放下午場繫留體驗。

●為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。

鹿野一日遊推薦景點＋美食

電話：089-561537

2024臺灣國際熱氣球嘉年華

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