想吃道地馬來西亞料理不用飛出國！苗栗新開幕的這家【來馬芽菜雞】，老闆就是正宗的馬來西亞人，將家鄉特色的風味帶來台灣，推薦大家必點咬下會噴汁的文昌雞，直接完勝在台灣吃過的任何一家，以講究的豐富餐飲經驗，打造出美味無雷的每一道料理！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

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環境分享

▼【來馬芽菜雞】位在苗栗縣頭份市八德二路，從尚順購物中心開車五分鐘可抵達，紅色的招牌在街上格外醒目，開車可停放於附近的白線上，生意超好建議早點來比較有位置。

▼走進【來馬芽菜雞】就像來到了馬來西亞，鐵製的桌椅及招牌超有復古氛圍，搭配牆上的擺設和掛畫，真的很有在當地用餐的感覺。

▼【來馬芽菜雞】老闆就是正宗的馬來西亞人，擁有豐富的餐飲料理經驗，每天堅持早起準備食材和料理雞肉，並且親自走訪各地尋找最優質的食材。

▼【來馬芽菜雞】採取自助式用餐服務，提供薑蓉和辣椒醬自行拿取，用完餐後也別忘了將餐盤放置回收區！

菜單

餐點介紹

文昌雞 💰140 元 油香燙芽菜 💰40 元

▼每桌都有點的組合「文昌雞」和「油香燙芽菜」，是馬來西亞怡寶地區常見的吃法，現點現切的文昌雞油香四溢，肉質軟嫩且帶有淡淡甜香，拿起時還會狂滴汁，再搭配店家特選的豆芽菜，肥短外型帶來更豐富的口感！

香蒜蜜汁叉燒 💰120元

▼顛覆我對叉燒印象的香蒜蜜汁叉燒，嚴選台灣在地的五花肉製作，搭配香蒜和甜蜜的醬汁，香甜風味伴隨迷人油脂香氣，完全不會太乾柴或太油膩，一上桌就直接瞬間秒殺！

雞油拌飯💰25元

▼別忘記來碗香噴噴的雞油拌飯，還沒吃就可以聞到明顯的雞油香，單吃就很涮嘴又夠味！

雞湯沙河粉💰70元

▼講究費工的雞湯沙河粉，以雞湯為基底加入蝦子熬煮而成，湯頭喝起來醇厚充滿鮮味，伴隨著特別製作的沙河粉，柔軟細緻的食感討喜又順口！

椒香咖哩乾拌沙河粉+油麵💰80元

▼重口味會愛的椒香咖哩乾拌沙河粉+油麵，加入數款馬來西亞特色的醬料，每一條麵體都吸附著濃郁風味，香辣帶勁帶有獨特的香料風味，強力推薦大家要試看看這道！

仁當牛肉💰180元

▼榮登我心中第一名的仁當牛肉，完全不輸我在馬來西亞吃到的味道，以數十種香料結合椰漿厚工拌炒，光看這顏色就知道又多入味，最厲害的是牛肉超軟又不柴 ，是一道超強的白飯殺手！

咖哩魚丸💰65元 風味小黃瓜💰50元

▼銅板價的小菜讓大家怎麼點都不心疼，咖哩魚丸微辣又夠味，在嘴裡散發濃厚的咖哩香氣，賣相繽紛的風味小黃瓜，加入鳳梨和甜椒等食材醃製，酸酸甜甜很適合夏天吃！

羅漢果桂圓茶💰35元

▼飲品有超超特別的羅漢果桂圓茶，喝起來香甜止渴，搭配餐點享用清涼又解膩！

用餐心得

在台灣就可以吃到正宗馬來料理！【來馬芽菜雞】是我在台灣吃過最道地的風味，從主食到小菜都可以看出店家的用心，尤其是招牌文昌雞真的有夠頂，軟嫩又多汁的口感讓人難忘，已列入我的回訪清單！

店家資訊

來馬芽菜雞

粉絲團 : 來馬芽菜雞 FB

電話 : 03-766-0885

地址：苗栗縣頭份市八德二路368號

營業時間 : 11:00–14:00, 17:00–20:00（周一二休）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food