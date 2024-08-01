2024「幸福柚 遊幸福」新北市八里區農會為推廣八里在地的優質文旦柚，於7月30日假八里福朋喜來登酒店舉辦「幸福柚 遊幸福」食農體驗遊程記者會，「採果一日遊體驗遊程」及「幸福文旦食農體驗課程」即日起開始報名，名額有限報名從速，歡迎全台各地的好朋友來報名參加。



八里區農會表示，新北市的文旦柚產區主要集中在八里、淡水、林口等區，而八里又是當中種植面積最大的，再加上當地有觀音山的火山土壤岩、豐富的海風鈉離子，以及充足的日照，所以八里的文旦柚一向是評鑑場上的常勝軍。



那麼，受到消費者如此愛戴的八里幸福文旦，究竟是怎麼種出來的呢？想要深入了解文旦柚的一生，可以報名參加「採果一日遊體驗遊程」，除了可以跟著經驗豐富的農友一起採收柚子，遊程結束時還送你滿滿的文旦柚，送禮自用兩相宜 !



遊程特別安排享用農村主題風味餐 (中餐) 與八里福朋喜來登酒店獨一無二的柚香下午茶，更有「廖添丁傳奇」地方文史導覽 (照片)、八里米倉無限公園「山川河景生態導覽」與散步走訪八里左岸公園，最後前往八里區農會社區小舖購買新鮮蔬果，支持在地小農。



八里福朋喜來登酒店，獨一無二的柚香下午茶。



憑欄展望淡水河河景，盡享悠閒、放鬆的下午時光。



八里區農會社區小舖，八里在地小農生產的新興水果品種：蜜雪梨、玉文芒果、金蜜芒果、愛文芒果、西瓜芭樂、紅心芭樂、水晶芭樂、黃金果等。



文旦柚加工品：柚香爆米花、柚香美人果茶、寶柚茶、蔓香柚子和風醬油、醬油膏等。



「採果一日遊體驗遊程」分8/31、9/1、9/3、9/7、9/8等5個梯次進行，每一梯次僅限40人參與，意者請把握機會，透過專屬的「伊貝特報名網」進行報名：https://bao-ming.com/eb/content/6228#29259



「幸福文旦食農體驗課程」活動日期為8/17、8/24、8/31，體驗特色有柚香三色飲DIY、豐收餐體驗教學、趣味有獎徵答與逗陣徠買菜，名額有限，每梯次僅限40名，額滿為止。



柚香三色飲 DIY，融合文旦柚元素，體驗 Bartender 調出漂亮、好喝又天然且具有網美拍照的漸層飲料。



「幸福文旦食農體驗課程」報名表單連結：https://reurl.cc/g67GrQ

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