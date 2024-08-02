這次搭船遊基隆嶼，真的讓我大開眼界！除了尋找傳說中的長毛象，還能感受難得一見的基隆海檻，真的是非常特別的經歷。很榮幸參加了潮嚮海上觀光巡禮，探索基隆嶼，雖然沒有登島，但環繞島嶼一圈，也是一種特別的體驗。沿途經過台灣36秘境的深澳岬角、象鼻岩、酋長岩、潮境公園、和平島阿拉寶灣等景點，導覽解說讓整個旅程一個半小時都沒有冷場，還可以從海上欣賞大自然的壯麗景致，真的是相當精彩。周邊還有海洋文創市集、音樂欣賞和粉紅夏日藝術季，讓我們度過了一個美好的周末時光。

這次的海上觀光巡禮，最特別的體驗就是感受基隆海檻的奇景。海浪在這裡風平浪靜與波濤洶湧並存，就像摩西分海一樣，真沒想到同一片海面上會有這麼特殊的現象。

原來這就是傳說中的基隆海檻，因為海底有一道海檻，海流通過時因高低落差，形成一邊浪較大、一邊較平靜的現象。影片分享

基隆嶼被稱為「台灣龍珠」，從特定角度看，基隆嶼真的很像一隻在冰河時期的長毛象。

我們從碧砂漁港碼頭登船，這裡的燈塔步道也是一個著名的景點。影片分享

步道長約730公尺，共有1135階梯，來回約一小時，可以站在制高點上欣賞360度無死角的美景。

從海上欣賞酋長岩和象鼻岩的最佳角度真的讓人難以忘懷。

2024基隆潮境海灣節有很多好玩又有趣的海上活動可以參與，像是7月28日至29日的大型演唱會和最新的海洋文創市集，吃喝玩樂一應俱全。影片分享

搭船地點在碧砂漁港，前方還有海景座位等候區，非常舒適。

從海上觀賞潮境公園的景色也別有一番風味

船頭是最佳的欣賞座位區，可以享受360度無敵海景。

這次的海上觀光巡禮大約一個半小時，除了基隆嶼，還會經過深澳岬角、象鼻岩、酋長岩、潮境公園和和平島阿拉寶灣等景點。

近距離欣賞由海底火山噴發形成的火山島嶼、海蝕洞穴和火山岩礁，真的讓人嘆為觀止。

基隆八景之一的基隆嶼，是一座無人火山島嶼，四周都是陡峭山壁，遠遠看去就像一隻長毛象，可以一次享受海洋、岩山和孤島的美景。

這趟旅程還包括參觀小基隆嶼和拍照留念

結束後還發了紀念品，服務真的超好的！當天也有免費的小卷可以品嚐。

周邊美食推薦西八碼頭炸雞，還有很多好吃的地方可以探索。

基隆海洋博物館和粉紅夏日藝術季也是不容錯過的景點。

粉紅夏日藝術季的最佳美拍景點是中庭粉紅沙灘，展區一樓有夢幻打卡小屋和芭比快閃店，二樓有藝術家聯合策展，真的讓人少女心爆棚。，影片分享

粉紅夏日藝術季地點：基隆正濱漁會大樓，展期2024/7/20-2024/8/18，時間：11:00-19:00

粉紅藝術季必去：芭比快閃店

想到粉紅色就想到芭比，芭比最具代表粉色系，運用粉紅色喚起情感與共鳴，為該色彩塑造出各種意涵和象徵。



這次的海上觀光巡禮讓我收穫滿滿，無論是壯麗的自然景色還是豐富的活動安排，都讓我度過了一個難忘的週末。

基隆正濱漁會大樓：基隆市中正區中正路391號；營業時間：11:00-19:00

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