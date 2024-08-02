澳門官也街上也有老虎堂，還有超特別的超級波波，超大顆的珍珠好特別啊!!波波是每日手工製作的仙草汁煮成仙草凍，吸起來Q嫩仙草香氣十足，現在台灣也買的到唷~~

~老虎堂 氹仔官也店- Tiger Sugar~

店家地址： 澳門告利雅施利華街51號

營業時間：11:00~22:30

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澳門老虎堂｜地理位置

老虎堂黑糖專賣是台灣品牌，在澳門官也街上也有老虎堂唷~

澳門老虎堂｜菜單MENU

澳門官也街老虎堂的菜單~價格比台灣貴蠻多的，真的要珍惜台灣的手搖飲啊!!

澳門老虎堂｜超級波波

就是這杯超級波波要42MOP，折合台幣約170元，真的只能偶爾喝喝~

超大顆的仙草波波，好有畫面阿!!看了就好想咬他一口~

整杯是100%濃厚的日本明治鮮奶，淋上黑糖漿，經典的虎式紋理造型超美的

最下面還有Q嫩彈牙的波霸，整杯喝起來豐富的口感以及香甜濃郁的黑糖香，一整杯好搭啊!!

超大顆的仙草凍+QQ的波霸珍珠，搭配濃厚的鮮奶及香氣十足的黑糖，甜而不膩且有多層次的口感，非常好喝耶~現在在台灣也喝的到唷~想嚐鮮就到老虎堂吧!!

~老虎堂 氹仔官也店- Tiger Sugar~

店家地址： 澳門告利雅施利華街51號

營業時間：11:00~22:30

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