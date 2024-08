澳門官也街上也有老虎堂,還有超特別的超級波波,超大顆的珍珠好特別啊!!波波是每日手工製作的仙草汁煮成仙草凍,吸起來Q嫩仙草香氣十足,現在台灣也買的到唷~~

~老虎堂 氹仔官也店- Tiger Sugar~

店家地址: 澳門告利雅施利華街51號

營業時間:11:00~22:30

澳門老虎堂|地理位置

老虎堂黑糖專賣是台灣品牌,在澳門官也街上也有老虎堂唷~

澳門老虎堂|菜單MENU

澳門官也街老虎堂的菜單~價格比台灣貴蠻多的,真的要珍惜台灣的手搖飲啊!!

澳門老虎堂|超級波波

就是這杯超級波波要42MOP,折合台幣約170元,真的只能偶爾喝喝~

超大顆的仙草波波,好有畫面阿!!看了就好想咬他一口~

整杯是100%濃厚的日本明治鮮奶,淋上黑糖漿,經典的虎式紋理造型超美的

最下面還有Q嫩彈牙的波霸,整杯喝起來豐富的口感以及香甜濃郁的黑糖香,一整杯好搭啊!!

超大顆的仙草凍+QQ的波霸珍珠,搭配濃厚的鮮奶及香氣十足的黑糖,甜而不膩且有多層次的口感,非常好喝耶~現在在台灣也喝的到唷~想嚐鮮就到老虎堂吧!!

