景點：柴迪隆寺(วัดเจดีย์หลวง，Wat Chedi Luang)

地址：103 Prapokkloa Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

電話：+66 97 195 4695

開放時間：5:00~22:00

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繼續分享清邁古城的寺廟給大家，這間柴迪隆寺和帕刑寺並列為清邁地位最崇高的寺廟，其巨大雄偉的程度是我個人推薦清邁必定要去拜訪的寺廟。

柴迪隆寺(Wat Chedi Luang)地點大概在古城的正中心偏南的附近，很有趣的是人在裡面參觀的時候會感覺他像是在一個郊區的寺廟，周邊的天際線特別低，進門的時候要收門票，入口處的大長桌是大家參拜的供品，香爐的香火繚繞就很有台灣寺廟的感覺了。

最前面這座金光閃閃非常華麗的就是正殿，好像在整修中，有看我其他文章的就知道，因為大殿大多不能拍照加上進入有比較多需要注意的規矩，而且我對建築比宗教更有興趣，所以我一般都不太參觀主殿，不過還是要提一下主殿中的主佛是比較有名的18腕尺佛(雖然佛像很巨大，卻好像是各尊佛裡面最身高最矮的)，主殿兩側還有生肖佛塔大家可以現場買金箔去貼自己的生肖。

柴迪隆寺的整個區域其實是由三座寺廟組成，另外在剛剛入口大長桌拜的那邊是「城市之柱」，這個是印度佛教中因陀羅神對清邁城給予保護和祝福的聖物及象徵，但這區是女性禁止，所以大家在參觀時記得要先看一下有沒有一些禁忌和規定，然後回到主殿往後走才是我這次想要參觀的重點「大佛塔」。

柴迪隆寺的名稱本身就是指大佛塔，因此這座非常讓人感到震撼的建築就是這柴迪隆寺的精華所在，柴迪隆寺建於1391年，但一直蓋到15世紀中期才正式完工，整座建築是一個四方底座，剛蓋好的時候高達82公尺底部直徑也有54公尺，是當時泰北最高的建築，在1545年清邁發生大地震，大佛塔的頂部倒塌了30公尺，從照片能看到頂端被削掉了一大塊，一直到1990年代聯合國教科文組織和日本政府才出資重建，目前大約是60公尺高，依然還是清邁古城最高也最具代表性的寺廟建築。

光是繞整座大佛塔一周也得花上不少時間，周邊有模擬原始樣貌的模型，可以看到大佛塔的頂端原本其實有更多的尖塔造型，其他像是多頭造型的那迦以及泰國常見的大象元素等，都可以在建築的細節裡看見。

這一面可以看到塔頂上方有一座金佛，這邊原本的階梯應該是為了不讓靠近改成了斜坡。

柴迪隆寺除了大佛塔的主體外，後方還有些寺廟可以參觀，另外特別要提的是園區裡面的樹木也跟著很巨，尤其是上面那張在城市之柱附近的龍腦香樹，堪比神木的規格了！

我很喜歡後面這兩座灰黑色系的蘭納風格建築，各種裝飾雕刻鋪面依然華麗卻又低調不張揚，它們真的很喜歡把門面山牆綴飾做得有夠密集，雖然常常出現類似馬賽克拼貼的做法，但又很帶有泰國自己的風格。

這是另外一棟木色的寺廟，後面這幾棟都是有佛像的，其中還有一座金色臥佛，不知道是不是因為泰國受到印度佛教影響較多，所以在泰國寺廟的一些圖騰和展示上和台灣經常道佛合一的路線很不相同，當然它們本身的建築風格還有泰北的蘭納王朝也都各自有所影響。

大家如果來清邁一定要看看這座非常具有震撼力的柴迪隆寺，照片很難呈現那親眼所見的感動，也許是因為在清邁房子總是很低矮，老房子更是規模小小的，卻在古城中出現這麼一座巨大宛如印加神廟的古蹟，絕對是清邁旅遊必定要安排的行程！

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