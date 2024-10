曼谷,作為東南亞充滿活力的都市,擁有豐富的文化和美食,同時也是咖啡愛好者的天堂。在這個城市,你可以找到各種風格迥異的咖啡廳,提供著精緻的咖啡、舒適的環境以及令人難以忘懷的體驗。以下是曼谷十大咖啡廳推薦,每一家都有其獨特的風格,讓你在品味美味的同時,也能感受到曼谷獨特的氛圍。

Bubble in the Forest是曼谷近期以來討論度比較高的網美咖啡廳,不論是水池上的木棧道、湖畔有如小船的用餐區與那個可以遠眺整個園區的二樓露台,Bubble in the Forest全部設計都以好拍照與好取景為出發點,難怪那麼多台灣、香港網紅會前來!

圖片來源:carol_4_28

Bubble in the Forest

地址:170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73170泰國

時間:每天 10:00–21:00

電話:+66 65 727 6888

接駁方式:須自行前往,或是與三八旅客訂購曼谷北碧包車一日遊(最低五人座 3800 泰銖/10小時)

剛好我的座位被安排在船型屋左側最底部,算是個還可以的區域,一路從大門口穿過池塘來到座位區,實在不能不佩服泰國人在氣氛營造上的功力。

Step 1: 加入 三八包車 為好友,詢問 Bubble in the Forest 場次的資訊

Step 2: 確認日期、場次後,即可付款訂金(目前都是跟北碧府包車捆綁在一起銷售,無法單獨預訂咖啡廳)

Step 3: 需要先付款訂金,可選擇匯款 / LINEPAY / 街口轉帳

Step 4: 確認沒問題後,就會收到確認信件回覆

Step 5: 按照場次時間,直接到現場出示給工作人員看郵件內容即可開始體驗

曼谷咖啡廳推薦二:Roast Coffee & Eatery

位於曼谷市中心的Roast Coffee & Eatery,以其精緻的手沖咖啡和舒適的用餐環境聞名。這裡的咖啡豆都是來自世界各地的精選單品,搭配著美味的早午餐,是一個讓人悠閒享受的好地方。

曼谷咖啡廳推薦三:The Coffee Collective Bangkok

he Coffee Collective的咖啡館不僅提供新鮮烘焙的咖啡豆,還注重每一杯咖啡的製作工藝,絕對是咖啡愛好者不可錯過的好去處。每次我來到曼谷都會在這裡工作一個下午,很舒服、很少人,而且音樂也符合自己的喜好~

曼谷咖啡廳推薦四:Hands and Heart Coffee

Hands and Heart Coffee是一家小而精緻的咖啡廳,以其精湛的手沖和沖煮技術而受到好評。這裡的咖啡豆同樣是精心挑選的單品,提供給顧客最高品質的咖啡體驗。

曼谷咖啡廳推薦五:On Lok Yun

雖然On Lok Yun是一家歷史悠久的早餐店,但它同時也是一個有著濃厚咖啡香氣的地方。這裡的傳統咖啡搭配著簡單的煎蛋三明治,是曼谷在地人和洋人們喜歡的經典組合。

曼谷咖啡廳推薦六:Gallery Drip Coffee

Gallery Drip Coffee不僅是一家咖啡廳,還是一個藝術畫廊。這裡的咖啡是由經驗豐富的咖啡師手沖製作,搭配著展示當地藝術家作品的牆壁,帶給顧客一種融合藝術與咖啡的獨特感受。

曼谷咖啡廳推薦七:One Ounce for Onion

One Ounce for Onion是一家結合時尚與咖啡的綜合店,提供高品質的手沖咖啡和時尚的服飾。這裡的咖啡師們對於咖啡的熱情可見一斑,每一杯咖啡都是用心製作的藝術品,非常值得期待!

曼谷咖啡廳推薦八:The Never Ending Summer

位於曼谷的The Never Ending Summer以其獨特的庭院和舒適的環境而聞名。這裡的咖啡選擇豐富,同時還提供精緻的泰式料理,是一個適合放鬆並享受美好時光的好地方。

曼谷咖啡廳推薦九:Ceresia Coffee Roasters

Ceresia Coffee Roasters是一家擁有自家烘焙工坊的咖啡廳,以其對咖啡品質的堅持而受到好評。在這裡,你可以品嚐到新鮮烘焙的單品咖啡,並了解每一種咖啡豆的獨特風味,長了不少冷知識!

曼谷咖啡廳推薦十:Blue Whale Maharaj

Blue Whale Maharaj是一家獨特的咖啡廳,位於曼谷的老城區。這裡的裝潢完美融合了現代和傳統元素,提供著頂級的咖啡和美味的糕點,同時讓你感受到曼谷深厚的歷史底蘊。

