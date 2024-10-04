有台灣西雅圖美稱的城市「基隆」，除了大海、螃蟹、海港外，其實它不同面貌的美更吸引所有年齡層大小朋友共遊這座海港城市。一早可以先到「海科館」暢遊，接著到旁邊的「八斗子潮境公園」順遊，回程路上順道去拍「正濱漁港彩色小屋」，晚上再到「基隆夜市」吃美食小吃，結束完美的基隆一日遊行程。

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基隆一日遊推薦｜海科館

基隆一日遊景點海科館

想帶孩子了解海洋知識又不想去遠在屏東的海生館，那就來基隆的國立海洋科技博物館(海科館)吧！尤其一樓的兒童廳，保證讓小孩放電放個過癮，其餘的3F~7F有各式的海洋相關常設展廳，是全家大小能一來再來的好地方。

※小小提醒：海科館內的區域探索館是採免費參觀制，另附設有咖啡廳&餐廳可供餐飲服務。而主題館與特展廳、IMAX 3D海洋劇場等則需付費買票入場。

基隆海科館門票

海科館非一般的觀光式水族館，而是擁有海洋觀光、休閒、產業、研究、教育、環境、漁村等多元元素以及海巷海域環境監測、生物資源復育、海洋生物飼育與海洋科技研究之場域，將海洋智慧均濃縮在各場館中，因此提供付費導覽，而收取費用將用於海灣復育，如此一來能聽專家導覽又能為海洋復育盡一份心，真的是一舉多得的美事。

國立海洋科技博物館票價費用依據場館與常設展而不同費用，其主題館票價為$200/人，海洋劇場$150/人，六歲以下兒童憑證免費；其餘優惠方案與說明，請再參考國立海洋科技博物館網站說明。

基隆海科館．全台第一座海洋主題兒童樂園

海科館1樓的「兒童廳」，是全國第一個以海洋為主題的兒童樂園，在這個展廳裡有著各式各樣的遊具，讓孩子不只從遊戲中，也從周圍環境的布置中、從各種不同的活動來認識海洋、親近海洋。整個展廳是一個以海洋為中心的寬敞冒險空間，包括陸地冒險、天空冒險、及到海底冒險等不同的活動空間配置，是一個快樂的遊戲探索場，讓孩子感受陸地上的生活與海洋之間的關係。

▼展廳的中央，是一座小朋友最喜歡的大型溜滑梯。

▼溜滑梯的後面是一艘迷你漁船，小朋友可以玩角色扮演的遊戲。

※兒童廳每場次參觀以200人為原則，每場次於30分鐘前發放號碼牌，假日建議提早去領取號碼牌。

如何去基隆海科館遊玩呢？

小編提供火車、客運與自行開車的小撇步。

照片來源 : 新北市觀光旅遊網

【坐火車】

從台北去的話，搭乘東部幹線抵達瑞芳車站，再搭乘深澳線(約4公里，10分鐘車程)至「海科館站」下車即可。或者可以做輕旅行慢美景火車線，從台北至美麗的菁桐火車站搭乘「平溪/深澳線列車」，經由瑞芳再往「海科館/八斗子」方向即可到達，沿途風景優美值得一坐唷！

照片來源 : 維基百科

【搭客運】

◈從台北去海科館

大都會客運：

搭乘「2088基隆女中(八斗子)-市府轉運站」，起點臺北市捷運5號(藍)板南線市政府站，約40分鐘於海科館站(終點站)下車。

首都客運：

搭乘「1579八斗子-臺北」，起點捷運圓山站，約30分鐘於海科館站下車。

國光客運：

搭乘「1811臺北車站-羅東(國1-台2)」，於八斗子下車。 固定班次(臺北-羅東)

搭乘「1812臺北車站-南方澳(國1-台2) 」，於八斗子下車。 固定班次(臺北-南方澳)

◈從基隆去海科館

基隆市公車：搭基市公車103至海科館站(碧水巷)即可到達。

基隆客運：搭乘「1051國家新城-瑞芳」、「791國家新城-福隆」、「R66七堵車站-海科館」，於八斗子或 海科館(碧水巷)下車。



【自行開車】

◈路線1

中山高速公路→基隆端→中正路→正豐街→祥豐街→北寧路→海洋大學→碧砂漁港→(新豐街過後靠左)漁港一街左轉→環港街右轉→漁港二街左轉→國立海洋科技博物館(區域停車場)。

◈路線2

中山高速公路→大華系統交流道→(往瑞濱)台62線快速道路→台2線濱海公路左轉(往基隆)→深澳→北寧路(369巷過後靠右)→國立海洋科技博物館(海洋劇場停車場）。

◈路線3

中山高速公路→大華系統交流道→(往瑞濱)台62線快速道路→(瑞芳過後靠右)八斗子匝道→調和街→北寧路(右轉過後靠左)→國立海洋科技博物館(海洋劇場停車場)。

國立基隆海洋科技博物館 地址：基隆市中正區北寧路367號 電話：02-24696000 營業時間： 平日9:00~17:00(16:30截止入場) 假日9:00~18:00(17:00截止入場) (週一休館)

延伸閱讀： 基隆海科館 | 必看亮點、門票、展覽、交通、附近景點

基隆一日遊推薦｜潮境智能海洋館

基隆一日遊景點潮境智能海洋館

位於基隆的「潮境智能海洋館」是海科館最新力作！有著「博物館」與「水族館」的特色，同時也是「北北基」首座結合「海洋生物與科技發展」的虛實整合實境水族館，館內設有多個展覽水缸，最大亮點就是它的「多媒體互動科技」。另外，還有兩層樓高的挑高水族箱，有許多大型魚類及各式海藻，二樓則有熱帶魚的觀賞缸、和桃園Xpark一樣的水母缸，以及可以近距離觀察水中生物的俯視缸。

如何去潮境智能海洋館？

開車：基隆市中正區北寧路367號

停車場：潮境公園/復育公園、海洋劇場、區域探索館

公車：大都會客運2088、首都客運1579(海科館站)

台鐵：

1.瑞芳車站→深澳線→海科館站

2.基隆車站→轉搭基隆市公車103→於「海科館/碧水巷」下車

3.七堵車站→轉搭基隆客運R66→於「海科館/碧水巷」下車

基隆一日遊推薦｜潮境公園

基隆一日遊景點潮境公園

八斗子潮境公園就位在國立海洋科技博物館、潮境智能海洋館旁，潮境公園也因為海科館的開放引來不少人潮。「潮境」指的是寒、暖兩潮流的混合區，特別指西太平洋的黑潮與親潮的海水混合處。潮境公園園區原本為一處垃圾集放地，後來經海洋科技博物館籌備處規劃改建後，成為一處看海賞景的最佳去處。而公園裡有許多意象雕塑品，例如飛天掃帚區，就被哈利波特影迷口耳相傳必來FB、IG拍照打卡的朝聖景點。

基隆新景點基隆恐龍AR生態園區

基隆最新景點「基隆恐龍AR生態園區」試營運開幕！將基隆潮境公園結合AR技術和絕美基隆海景，打造全新型態的恐龍生態園區。除了展示小朋友超愛的大型恐龍模型外，2024/8/30~9/27試營運期間免費入園，提供AR恐龍體驗，開放恐龍地圖給遊客探索，完成蒐集恐龍還可以兌換限量的「恐龍礦泉水」，是超適合遛小孩的基隆親子景點！

如何去八斗子潮境公園？

因為八斗子潮境公園就位於國立海洋科技博物館隔壁，可以參考前往國立海洋科技博物館的交通方式，在此小編就列出交通部觀光局建議前往方式如下：

開車：國道1號-基隆交流道下-中正路-省道2號-八斗子(沿指標)直行

大眾運輸：搭臺鐵至基隆站下-轉搭基隆市公車103路線至碧水巷站下

延伸閱讀：基隆潮境公園一日遊、八斗子遠眺基隆海景！

基隆一日遊推薦｜正濱漁港彩色小屋

基隆一日遊景點正濱漁港

很多人對於基隆白天的景致印象，只有灰色形容，可是自從正濱漁港彩色小屋出現後，總是天灰灰的基隆就此繽紛起來，成了台灣的Burano，也就是威尼斯的彩色島。

正濱漁港是歷史悠久的老漁港，日本人於西元1934年興建，位於基隆和平島南方，是日治時期台灣第一大港唷。後來因為遠洋漁船數量越來越多，漁港無法負荷才日漸沒落。沒落不代表了消失，正濱漁港仍保有樸實風貌，基隆市政府積極開發成為以假日休閒懷舊為主的漁港碼頭，曾經有一個稱為「民間美術號」的船隻停靠於此，是全台灣第一座海上美術館。



現在正濱漁港將15棟小屋換上鮮豔彩色外觀，意外地將懷舊的漁港繽紛了起來，而在網路社群發達的現代，更能滿足想在FB、IG景點打卡拍照炫耀的廣大網友們。

如何去正濱漁港彩色小屋？

正濱漁港彩色小屋沒有正式的地址，只有大概的方位「基隆市中正區中正路與正濱路交接處」，請大家前往時可多利用Google地圖導航唷！

開車：從國道一號出口下交流道前往基隆火車站→廟口夜市→中正路→北部濱海公路→基金公路→台2線 即可到達正濱港口彩色屋 路邊停車格皆可停車，請勿違規停車，造成當地居民不便唷！

大眾運輸：基隆市公車101號於「正濱路口站」下車即可抵達 基隆市公車103、104號(經中正路)於「中正區衛生所站」下車即可抵達

延伸閱讀：基隆正濱漁港 | 台版威尼斯IG打卡彩色屋

基隆一日遊推薦｜基隆夜市吃美食

一眼放去，除了雙排可愛黃色燈籠展開雙臂歡迎外，撲鼻的香味更是不自覺的挪動雙腳走進基隆廟口夜市裡。而基隆夜市美食實在太多了，小編十分苦惱該介紹哪一道，最後與所有小編共同票選出走進廟口夜市最想吃的美食TOP3給各位朋友參考嘍！

基隆夜市美食TOP3，營養三明治



基隆廟口夜市最具代表性的美食一定少不了營養三明治，油炸過後黃澄澄酥鬆的麵包，打開裡頭塗上甜膩香的美乃滋，再夾上蕃茄、黃瓜、滷蛋等滿滿餡料，大口咬下去，即使熱量破表要跑步跑很久，每次來還是忍不住來一份解嘴饞。

【營養三明治】 地址：基隆市仁愛區仁三路(基隆廟口58號攤位) 時間：週一至週日11:30–00:00 電話：02-24230079

基隆夜市美食TOP2，吳記螃蟹羮油飯

吃完點心當然要來正餐，吳記粒粒分明的油飯上面淋上一層甜辣醬，搭配螃蟹羮，羹中有筍絲、香菇和蟹肉，一口油飯一口螃蟹羮，感受到基隆道地的人情味與獨特海港飄香味，到基隆廟口夜市沒來這一份，別說你來過。

【吳記螃蟹羹油飯】 地址：基隆市仁愛區仁三路39號(基隆廟口39號攤位) 時間：週一至週日11:00–01:00 電話：02-24285589

基隆夜市美食TOP1，泡泡冰

吃完熱鹹食，來杯基隆廟口夜市特有的花生泡泡冰一定對味，泡泡冰除了花生，也有其他豐富多元化口味，有選擇症候群的朋友一定會難以抉擇呀。不過基隆廟口夜市有兩家知名的泡泡冰分別是37攤的沈家泡泡冰和41攤的陳記泡泡冰，至於是哪一家最優，小編無法做出抉擇，就讓各位朋友親自來品嚐啦！

【沈家泡泡冰】 地址：基隆市仁愛區仁三路25號(37攤) 時間：週一至週日10:00–01:00 電話：02-24226857

【陳記泡泡冰創始店】 地址： 基隆市仁愛區仁三路25號(41攤) 時間：週一至週日11:00–00:00 電話：02-24286270

延伸閱讀：基隆廟口夜市美食 | 精選20家必吃美食、伴手禮、咖啡廳＆夜市地圖懶人包

基隆景點攻略