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【基隆半日遊】散飲基隆 酒食饗宴｜正濱漁港｜啤酒DIY｜基隆精釀Keelung Craft Beer｜吃喝玩樂一次滿足

2024-10-06 17:28:00 范范 人氣：43
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窩客好文

范范

發表篇數：819篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：基隆市 > 中正區

來基隆有不一樣的新玩法了，

正濱漁港推出散飲基隆 酒食饗宴

將過往碼頭工人的散飲延伸出來，

可以製作啤酒DIY，還可以一次吃遍基隆特色小吃

還有美味的伴手禮可以買，

吃喝玩樂一次滿足，

非常適合團體或是公司行號預約一起來玩喔~

【基隆半日遊】散飲基隆 酒食饗宴｜正濱漁港｜啤酒DIY｜基隆精釀Keelung Craft Beer｜吃喝玩樂一次滿足 (28).jpg

散飲基隆 酒食饗宴遊程體驗就在新濱町形象商圈，

位於正濱漁港對面的基隆精釀品牌體驗店，建築物3樓

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基隆精釀品牌體驗店窗外就能看到正濱漁港真的超愜意的

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我們到的時候，店家都幫忙準備好材料了，

一開始的活動是【你調啤了嗎?】

就是製作啤酒DIY

自己動手做屬於自己口味的啤酒，真的超酷的

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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首先畫上專屬自己的啤酒標

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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我畫上專屬於我自己的啤酒標

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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接著在瓶子裡加入適量糖

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再依個人喜好加入自己喜歡的風味，

像是喜歡甜一點的啤酒，就加入多點的果糖，

喜歡酸一點的人就可以加入多點的檸檬汁，

喜歡酒香的朋友，就可以加入多點威士忌，增加酒感，

還可以加入紫蘇梅汁，更增添香氣與風味喔~

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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我們每一個人DIY的啤酒一字排開看起來真的很壯觀，

拍起來也很好看, 拿來當這次旅程的回憶很不錯
(開車不喝酒，喝酒不開車)

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做完【你調啤了嗎?】啤酒DIY活動後，接著進行散飲基隆 酒食饗宴

吃吃基隆在地特色美食，基隆小吃一次滿足

仁愛市場 豬肝腸

還是第一次嚐到豬肝腸 ，

一口咬下皮薄焦脆，

內餡是豬肉塊加豬肝，

嚐起來濃郁且沒有腥味，

搭配辣椒醬提味又增香

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丸進辣椒醬

加了味噌的辣椒醬，

嚐起來濃郁又香辣，喜歡吃辣的人一定要試試

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參光啤酒 基隆在地特色調酒

藍色是無酒精啤酒

紅色是有酒精啤酒

將過去碼頭工人散飲會喝的三光進化，

以牛奶埔的藥膳湯代替保力達，

喝起來有點像是藥膳味的維大力，

味道還蠻特別的喔~

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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阿里棒棒 飛魚卵香腸、墨魚香腸

飛魚卵香腸

嚐的到飛魚卵波滋波滋的味道，

好吃又無腥味，

感覺我們家小孩也會很愛

墨魚香腸

嚐來Q彈且香氣十足，

沾上味噌辣椒醬更好吃

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吉古拉

沒有想像中的Q彈，

嚐起來有點偏乾了，

但沾上味噌辣椒醬，

嚐起來更耐嚼

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牛蒡天婦羅

嚐起來外酥內軟Q，

還有牛蒡的甘甜味，

是讓人一吃還想再吃的美味

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炸紅糟鰻

外層酥脆，一口咬下外酥內嫩，

帶有紅糟的獨特風味，

紮實口感又豐富

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芥蘭牛肉

牛肉嚐起來非常的滑嫩多汁，

芥蘭帶點微微的苦味，

醬汁帶有濃濃的咖哩香，

是一道非常下飯的菜餚

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山藥老菜脯白帶魚卷

魚肉細緻嫩口，

上方點綴了老菜脯、山藥與蔥花，

讓整體多了鹹香甘甜的滋味，

嚐起來非常爽口

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海鮮粥

一碗裡面有小卷、雞捲、蝦仁，

小卷新鮮又嫩口、蝦仁也非常的Q彈、雞捲軟Q不膩口，

湯頭清爽又鮮甜，

餐後來一碗更增添飽足感

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最後可別忘了買基隆特色名產黑鳶肉乾回家喔~

拿來送禮自用都適合
點我-購買黑鳶肉乾

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肉乾加入了基隆精釀的黑鳶麥可 黑麥汁，嚐起來厚實又多汁，

帶有濃濃的黑胡椒香氣，

真的超涮嘴的

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肉乾拿來當茶餘飯後的零嘴、下午茶都很不賴

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散飲基隆 酒食饗宴，是到正濱漁港必吃、必玩的活動，

讓人不用跑過多地方，

就能將基隆小吃一次品嚐，

邊欣賞正濱漁港的美，邊吃美食，

讓人度過放鬆又愜意的時光，

很適合和三五好友們一起來玩，

或是公司旅遊來這都很適合喔~

活動訊息:
散飲基隆 酒食饗宴
採預制，6人成團，至多8人。
費用，一人600元（含餐酒）。
預約單位：私訊 @基隆精釀 粉專跟 @基隆大玩咖 。

基隆精釀 Keelung Craft粉絲團

基隆大玩咖粉絲團

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【基隆半日遊】散飲基隆 酒食饗宴｜正濱漁港｜啤酒DIY｜基隆

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