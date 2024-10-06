來基隆有不一樣的新玩法了，

在正濱漁港推出散飲基隆 酒食饗宴，

將過往碼頭工人的散飲延伸出來，

可以製作啤酒DIY，還可以一次吃遍基隆特色小吃，

還有美味的伴手禮可以買，

吃喝玩樂一次滿足，

非常適合團體或是公司行號預約一起來玩喔~

散飲基隆 酒食饗宴遊程體驗就在新濱町形象商圈，



位於正濱漁港對面的基隆精釀品牌體驗店，建築物3樓

基隆精釀品牌體驗店窗外就能看到正濱漁港真的超愜意的

我們到的時候，店家都幫忙準備好材料了，

一開始的活動是【你調啤了嗎?】

就是製作啤酒DIY，

自己動手做屬於自己口味的啤酒，真的超酷的

(開車不喝酒，喝酒不開車)

首先畫上專屬自己的啤酒標

(開車不喝酒，喝酒不開車)

我畫上專屬於我自己的啤酒標

(開車不喝酒，喝酒不開車)

接著在瓶子裡加入適量糖

再依個人喜好加入自己喜歡的風味，

像是喜歡甜一點的啤酒，就加入多點的果糖，

喜歡酸一點的人就可以加入多點的檸檬汁，

喜歡酒香的朋友，就可以加入多點威士忌，增加酒感，

還可以加入紫蘇梅汁，更增添香氣與風味喔~

(開車不喝酒，喝酒不開車)

我們每一個人DIY的啤酒一字排開看起來真的很壯觀，

拍起來也很好看, 拿來當這次旅程的回憶很不錯

(開車不喝酒，喝酒不開車)

做完【你調啤了嗎?】啤酒DIY活動後，接著進行散飲基隆 酒食饗宴

吃吃基隆在地特色美食，基隆小吃一次滿足

仁愛市場 豬肝腸

還是第一次嚐到豬肝腸 ，

一口咬下皮薄焦脆，

內餡是豬肉塊加豬肝，

嚐起來濃郁且沒有腥味，

搭配辣椒醬提味又增香

丸進辣椒醬

加了味噌的辣椒醬，

嚐起來濃郁又香辣，喜歡吃辣的人一定要試試

參光啤酒 基隆在地特色調酒

藍色是無酒精啤酒

紅色是有酒精啤酒

將過去碼頭工人散飲會喝的三光進化，

以牛奶埔的藥膳湯代替保力達，

喝起來有點像是藥膳味的維大力，

味道還蠻特別的喔~

(開車不喝酒，喝酒不開車)

阿里棒棒 飛魚卵香腸、墨魚香腸

飛魚卵香腸

嚐的到飛魚卵波滋波滋的味道，

好吃又無腥味，

感覺我們家小孩也會很愛

墨魚香腸

嚐來Q彈且香氣十足，

沾上味噌辣椒醬更好吃

吉古拉

沒有想像中的Q彈，

嚐起來有點偏乾了，

但沾上味噌辣椒醬，

嚐起來更耐嚼

牛蒡天婦羅

嚐起來外酥內軟Q，

還有牛蒡的甘甜味，

是讓人一吃還想再吃的美味

炸紅糟鰻

外層酥脆，一口咬下外酥內嫩，

帶有紅糟的獨特風味，

紮實口感又豐富

芥蘭牛肉

牛肉嚐起來非常的滑嫩多汁，

芥蘭帶點微微的苦味，

醬汁帶有濃濃的咖哩香，

是一道非常下飯的菜餚

山藥老菜脯白帶魚卷

魚肉細緻嫩口，

上方點綴了老菜脯、山藥與蔥花，

讓整體多了鹹香甘甜的滋味，

嚐起來非常爽口

海鮮粥

一碗裡面有小卷、雞捲、蝦仁，

小卷新鮮又嫩口、蝦仁也非常的Q彈、雞捲軟Q不膩口，

湯頭清爽又鮮甜，

餐後來一碗更增添飽足感

最後可別忘了買基隆特色名產黑鳶肉乾回家喔~

拿來送禮自用都適合

點我-購買黑鳶肉乾

肉乾加入了基隆精釀的黑鳶麥可 黑麥汁，嚐起來厚實又多汁，

帶有濃濃的黑胡椒香氣，

真的超涮嘴的

肉乾拿來當茶餘飯後的零嘴、下午茶都很不賴

散飲基隆 酒食饗宴，是到正濱漁港必吃、必玩的活動，

讓人不用跑過多地方，

就能將基隆小吃一次品嚐，

邊欣賞正濱漁港的美，邊吃美食，

讓人度過放鬆又愜意的時光，

很適合和三五好友們一起來玩，

或是公司旅遊來這都很適合喔~

活動訊息:

散飲基隆 酒食饗宴

採預制，6人成團，至多8人。

費用，一人600元（含餐酒）。

預約單位：私訊 @基隆精釀 粉專跟 @基隆大玩咖 。

基隆精釀 Keelung Craft粉絲團

基隆大玩咖粉絲團

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