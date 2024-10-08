果丘in手作白木耳吸凍飲專賣店|南投埔里最好玩的新景點，只要$289元就能體驗夢幻香氛蠟燭!

在南投最好玩的咖啡廳就是這裡 !【果丘in手作白木耳吸凍飲專賣店】只要$289就可以體驗，可以DIY可重複使用的夢幻香氛蠟燭，還有甜點咖啡冰品及招牌吸凍飲可享用，很適合親子情侶出遊一起來體驗，是南投最新最夯的必訪景點!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

果丘in 手作白木耳吸凍飲專賣店 環境分享

▼【果丘in手作白木耳吸凍飲專賣店】位於埔里大城路上，就在埔里清寶鹹油條總店旁邊，白色系的建築物在街上格外醒目，從日月潭來的話大約半小時可抵達，周邊空地寬敞也很方便停車。

果丘in 手作白木耳吸凍飲專賣店 餐點開箱

▼【果丘in手作白木耳吸凍飲專賣店】入園免門票參觀，共有兩層樓空間，一樓是以果凍飲為主打的伴手禮販售區+咖啡廳，採光非常良好，有規劃許多舒適的座位可享受。

▼【果丘in手作白木耳吸凍飲專賣店】的吸凍飲適合大人小孩，口味會依季節性融入南投特色食材，像是南投種的鳳梨、埔里百香果、魚池紅茶，熱量很低吃起來天然無負擔，除了單包也有禮盒裝可送人，我個人愛的是紅茶和鳳梨口味。

▼另外還有超夢幻的繡球花冰淇淋，這次吃到的抹茶口味不會太甜，多層次口感讓人一口接著一口!

果丘in 手作白木耳吸凍飲專賣店 香氛蠟燭DIY

▼【果丘in手作白木耳吸凍飲專賣店】二樓是體驗香氛蠟燭DIY的區域，同時也能在這裡喝咖啡吃甜點，柔美環境中瀰漫著淡淡的香氣太放鬆。

▼香氛蠟燭有三個套餐可以選擇，價格落在$249~$449之間。

▼香氛蠟燭製作過程大約60分~90分鐘可完成，現場服務人員都會指引教學。

▼香氛蠟燭製作可以先自行挑選裝飾品，現場提供很多可愛圖案、乾燥花、海灘沙等。

▼接著融臘調色再選擇自己喜歡的味道，發揮創意也可以享受親子同樂的時刻，整個過程相當簡單!

▼完成後可以把香氛蠟燭帶回家，做完超有成就感，拿來送人或自己用都很棒!

果丘in 手作白木耳吸凍飲專賣店 體驗心得

沒想到南投也有這麼好玩的地方，一直以為【果丘in手作白木耳吸凍飲專賣店】，是提供購買伴手禮和吸凍飲的地方，現在更多了香氛蠟燭DIY活動更加豐富，可以在涼爽舒適的空間環境下，有吃有玩一整個下午，在這裏渡過完美的假期!

果丘in 手作白木耳吸凍飲專賣店 店家資訊

果丘in 手作白木耳吸凍飲專賣店

線上購買 : https://goocho.in/shop/

粉絲團 : 果丘in 手作白木耳吸凍飲專賣店FB

地址 : 南投縣埔里鎮大城路2-10號

電話 :04-9290-2939

營業時間 : 10:30-18:00（平日）、09:00-18:00（假日）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/