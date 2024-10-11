這是西莉亞第三次來到高士部落，記得數年前第一次造訪，我們一家人傻傻不曉得路途遙遠，說什麼都要找到網路流傳那幅白色日式鳥居唯美畫面，終於！當我們站在野牡丹神社紀念公園制高點，遼闊山海景映入眼簾，搭配著純白色鳥居，天啊，這裡也太美了吧！是啊，位於屏東縣牡丹鄉的高士部落，絕對可以稱得上是秘境中的秘境。

這次很榮幸接受 大鵬灣國家風景區管理處 邀請，及 屏東觀光圈 的推廣，有機會重溫高士部落美麗景緻，接著我們就從野牡丹神社紀念公園導覽揭開序幕，經過導覽讓我們更加了解高士部落歷史典故，中午享用林下經濟風味餐。接著我們換上排灣族傳統服裝，除了更加了解排灣族的傳統文化之外，順道前往有著太陽香菇美稱的段木香菇園區參觀，導覽行程相當豐富有深度。

｜高士部落&穀道走讀。導覽行程｜

屏東縣牡丹鄉(高士村) ⮕高士部落&穀道走讀⮕林下經濟風味餐⮕紅寶石部落的婚禮說明&族服換裝⮕段木香菇參觀種植體驗

▼高士部落位於屏東縣牡丹鄉，為高士佛山一帶的高世佛社族人(排灣族)所居住的部落，那一天我們從恆春出發，約莫一個多小時車程，沒多久即抵達高士佛遊客服務中心。

｜屏東縣牡丹鄉。高士部落-高士部落&穀道走讀｜

我們一行人抵達高士部落之後，導覽老師已經在高士佛遊客中心等待著我們，接著就一起來一場深度的高士部落&穀道走讀吧！

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀

▼其實高士部落種植許多花草植栽，經過導覽老師沿途分享，讓我們認識許多部落不同種類的植物，更加深度瞭解高士部落的美好。

▼屏東牡丹鄉。高士部落-此處是通往野牡丹神社紀念公園的階梯。

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀

▼這裡則是高士穀道，其中高士穀道的「穀」是指稻穀的意思，高士部落原位在高士村聚落上方，因地勢較高處，而農耕之水田位於聚落下方高士溪兩側平坦地，往來兩地的傳統路徑稱為「sadjungdjung」，也就是高士穀道，意指回家時扛著稻穀，走在陡峭的階梯上面，幾乎可讓鼻子碰到膝蓋。

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀

▼高士神社遺址總共有三處出入口，除了高士穀道上行階梯之外，還有高士佛遊客服務中心斜對面及高士野牡丹神社公園，皆設有階梯可以往上爬前往高士神社。

｜屏東縣牡丹鄉。高士部落-高士野牡丹神社公園｜

位於高士野牡丹神社公園的高士神社，原本已經荒廢多時只剩石垣基座，因為神社對高士部落族人有極大的意義存在，所以在2015年經由感念311大地震台灣踴躍愛心捐款的善舉，日本神職人員佐藤健一耗資1000萬日圓贈送造木建造神社。

▼2015年8月10日重建落成高士神社，再於2016年5月5日建立純白色日式鳥居，此時高士神社重現於世人的眼前。

▼屏東牡丹鄉於1874年間曾發生歷史憾事「牡丹社事件」。事因當時琉球日本人船難者漂流至此，因誤闖原住民領地而遭到獵殺身亡，日本因而出兵攻打台灣南部原住民各個部落，傷亡慘重，使得清廷開始重視恆春半島及台灣後山地區。

直到日治時代，日本在牡丹鄉內建立許多日式建築，其中於1939年初代建立的高士神社因戰爭的摧毀僅剩下水泥底座，新的高士神社與鳥居則是近年由日人民間募款，再由佐藤健一協助復原於原遺址。

▼不過能夠揮別殘酷的戰爭歷史，重新建立起中日友好關係，進而讓我們在此見證和平的美好氛圍，這讓後代的我們覺得有一種幸福的儀式感。我想高士神社絕不是對日本人歌功頌德的象徵，高士部落不曾遺忘歷史，現在的高士神社是部落與日本民間友人對糾葛歷史的釋懷，更是化解紛爭、建立友好的象徵。

▼屏東縣牡丹鄉。高士野牡丹神社公園-高士神社

▼屏東縣牡丹鄉。高士野牡丹神社公園-高士神社

▼遠方則是高士佛永久屋，高士部落曾經因為88風災重創原居住地，後來由台灣世界展望會集合募款，重新新建高士佛永久屋，永久屋設計瞬間突然有一種置身於歐洲小鎮氛圍。

▼就在正前方有一座觀景台，西莉亞非常推薦有機會來到高士神社，一定要爬上觀景台登高望遠，因為可以遠眺山腳下的八瑤灣與墾丁國家公園的大尖石山，景色相當優美。

▼我們登上觀景台之後，可以遠眺山腳下的八瑤灣與墾丁國家公園的大尖石山，高士神社與白色鳥居不同視野別有一番風情，景色真的非常宜人啊..

▼屏東縣牡丹鄉。高士野牡丹神社公園-高士神社

▼屏東縣牡丹鄉。高士野牡丹神社公園-高士神社

▼屏東縣牡丹鄉。高士野牡丹神社公園-高士神社

▼屏東縣牡丹鄉。高士野牡丹神社公園-高士神社

▼屏東縣牡丹鄉。高士野牡丹神社公園-這是螞蟻窩，並非虎頭蜂喔。

▼屏東縣牡丹鄉。高士野牡丹神社公園-高士神社

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落&穀道走讀-導覽老師說這是不同品種的愛玉耶。

｜屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道｜

高士部落是一個擁有豐富自然美景和文化歷史的地方，環湖公園手作步道是這裡的特色景點之一。步道全程沿著湖畔，途中可以欣賞到湖光山色、原生植物和豐富的生態環境。這條步道不僅是一個親近自然的場所，還能體會到當地原住民的傳統智慧，對於喜愛生態旅遊和文化探索的遊客來說，這裡是一個非常值得探尋的地方。

此外，高士部落也以其濃厚的排灣族文化聞名，遊客來訪時也能學習到更多關於當地族群的歷史、工藝和生活方式。這裡的環湖步道和周邊自然環境相得益彰，讓人能夠在悠閒的散步中感受到大自然的力量與平靜。

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-環湖公園手作步道

｜屏東縣牡丹鄉。高士部落-林下經濟風味餐｜

結束完環湖公園漫遊之後，我們再度回到高士佛遊客服務中心，緊接著我們要來品嚐相當有當地特色的林下經濟風味餐，風味餐不僅能夠體驗當地飲食文化，更能藉由餐食了解部落如何永續發展。

高士部落的林下經濟風味餐是一種結合在地特色食材與原住民文化的美食體驗，展現出排灣族傳統與當地自然資源的巧妙結合。林下經濟指的是利用森林資源進行永續經營，包括種植作物、養殖家禽或採集野生食材，這些活動與部落的日常生活密切相關，也成為當地的一大特色。

林下經濟風味餐通常使用在地取材的野菜、根莖類作物、香料、野生菌菇和山產等，並配合當地的手工技藝與傳統烹飪方式。部分餐點可能會融入狩獵文化中的肉類或以傳統方式烹調的魚類，這些都突顯了部落飲食文化的獨特性。

餐點相當強調當季、當地，因此風味餐的內容可能會隨著季節變化，但通常都保留了部落特有的風味與口感，讓遊客不僅能品嚐到美食，還能了解林下經濟如何支持部落的永續發展。如果有機會造訪高士部落，不妨預約這種林下經濟風味餐，不僅能享受自然環境中的美食，還能體驗到原住民的文化智慧與可持續的生活方式。

▼高士部落。林下經濟風味餐-高士佛遊客服務中心餐廳

▼高士部落。林下經濟風味餐-菜單設計相當有特色，手寫菜單更增添一股親切歡迎來訪的溫馨感受。

▼高士部落。林下經濟風味餐-利用酒精濃度相對較低的小米酒的餐前酒靈媒特調，口感甜美醇厚，讓人感受到當地文化特色與生活方式的一部分。

▼高士部落。林下經濟風味餐-前菜

▼高士部落。林下經濟風味餐-主餐菜色超級豐盛，這是一道令人垂涎的主菜，每一道菜都有不同的風味與質感，結合了當地食材與多元的烹飪技巧，不論是茄汁雞肉、酥炸吳郭魚、涼拌雞絲、佛卡夏、段木香菇，刺蔥煎蛋都令人回味無窮。

▼高士部落。林下經濟風味餐-刺蔥煎蛋

▼高士部落。林下經濟風味餐-涼拌雞絲

▼高士部落。林下經濟風味餐-酥炸吳郭魚

▼高士部落。林下經濟風味餐-義大利平板麵包佛卡夏，外皮酥脆內部柔軟，沾上茄汁別有一番滋味。

▼高士部落。林下經濟風味餐-甜點

▼高士部落。林下經濟風味餐-當季水果

｜屏東縣牡丹鄉。高士部落-紅寶石部落的婚禮說明&族服換裝｜

高士部落屬於排灣族，但其服飾特色在排灣族裡算是獨樹一格。台灣的排灣族依居住地區分成北排灣、中排灣及南排灣，其中北排灣、中排灣傳統服飾以黑色或深色系為主，猶記得有一次前往屏東三地門鄉的安坡部落，當時的族服體驗，西莉亞身上穿的排灣傳統服飾，即以黑色底為主，且頭飾工藝繁瑣相當華麗。

至於南排灣的高士部落服飾則以紅色為主色調，整體造型帶有客家花布風格，因而被譽為南排灣的紅寶石，原來排灣族因為居住地區不同，連同服飾也有所不同，真的是長知識了。

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-紅寶石部落的婚禮說明&族服換裝

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-紅寶石部落的婚禮說明&族服換裝

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-紅寶石部落的婚禮說明&族服換裝

｜屏東縣牡丹鄉。高士部落-段木香菇參觀種植體驗｜

早年高士部落種植香菇盛行，但因為木頭因素造成採收漸漸式微，自從高士社區發展協會介入輔導，特別採用專家意見，揚棄過去伐木種香菇，改以段木種植對生態友善的香菇，更拒絕機器烘乾香菇，採用自然陽光曬乾，保留香菇養分，香菇的香氣也更加濃郁，部落期許以「高士太陽的香菇」在市場上打出名號。

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-段木香菇參觀種植體驗

▼屏東縣牡丹鄉。高士部落-段木香菇參觀種植體驗

▼段木香菇是透過樹幹樹皮的皮肉組織，再從裡面去發酵出來，從段木生長的香菇不論是咬勁或香氣，都跟市面上販售的香菇太空包差很大喔。高士部落採用傳統的段木方式種植香菇，並且結合當地部落特色的手工藝，及農特產的體驗遊程，希望為高士部落增加產業生機。

▼這是由屏科大團隊、農試所與牡丹鄉高士部落合作，成立社區型菌種中心，將專業師資導入社區，進行香菇菌種的採集與保種及菌種擴培。大家要是對於段木香菇感興趣的話，可以與高士社區發展協會聯繫。08-8810201林小姐

好囉，高士部落&穀道走讀至此也即將來到尾聲，我們從野牡丹神社紀念公園導覽揭開序幕吧！經過導覽更加了解高士部落歷史典故，中午享用林下經濟風味餐。接著換上排灣族傳統服裝，除了更加了解排灣族的傳統文化之外，順道前往有著太陽香菇美稱的段木香菇園區參觀，導覽行程相當豐富有深度。

西莉亞好喜愛結合當地部落特色的手工藝及農特產體驗遊程，希望為高士部落(高士村)增加產業生機，藉由這個機會也簡單分享給大家喔。

｜高士部落&穀道走讀。導覽行程｜

屏東縣牡丹鄉(高士村) ⮕高士部落&穀道走讀⮕林下經濟風味餐⮕紅寶石部落的婚禮說明&族服換裝⮕段木香菇參觀種植體驗

⮕主辦單位： 大鵬灣國家風景區管理處 ， 屏東觀光圈