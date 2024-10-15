在大安區溫州街

泰順公園對面有間賣陝西特色料理的小店



店內空間很小

只有4張桌，約莫10位人客大概就坐滿了

這天將近傍晚6點抵達

店內已坐滿人，就這麼剛好在門口還有一桌

趕緊坐下研究起菜單



菜單上有各種特色小吃

舉凡肉夾饃、米線、饊子、羊肉湯等等

無一不想都來上一份，但有部落客分享這裡的餐點分量很大

不要輕舉妄動



於是這次點的項目有

-牛肉米線

-孜然羊肉夾饃

各位客官~~~~來來來看看這碗有多大!!都快是個臉盆大了

(可惜忘了放枚硬幣，不過看筷子在碗中的比例大概可估計一下)

這真的不太像是一個人吃的分量啊!!!!!!這兩個人吃估計也都要撐著了

湯底是咖哩口味，裡面有先用肉醬拌炒過，再加入蛋末、青菜、羊肉麵、米線

老闆娘雖說菜色口味多半油鹹辣，但絲毫不會啊~~

這次先點不辣的，自個兒拿些旁邊附上的辣油加些

濃郁的湯頭搭配軟嫩的牛肉，彈牙不斷的米線

熱呼熱呼的一口口吃著，著實停不下來呀!!!!



孜然羊肉夾饃

可稱作是中式漢堡吧~~~Q勁十足的膜餅，

裏頭夾好夾滿孜然香氣濃郁的羊肉、蛋末、蔬菜等佐料

這餡滿到想要張嘴一口咬下都有難度

羊肉毫不帶羶味，別看這偏深色澤還以為會是道重口味的小吃

反倒意外之清爽，這要不是前頭的那碗米餡已吃撐到滿肚

還真想一人就大口嗑完這肉夾饃了說

整體用完餐的感想

只有店面略小、冷氣稍不冷(這連老闆娘都在自嘲)

進來的人情款待、小店氛圍乃至餐點的色香味俱全

果然人潮絡繹不絕(內用/外帶)不是沒有道理的

也應證了部落客特別提醒的~~~千萬不要一人挑戰米線+肉夾饃

今日可是徹徹底底地見識到了(旁邊幾桌不少都是把米線打包著走的)

絕對會再回訪!!!!!!!下次見!!!!!



賞味日:2024.08.24

徐淮米線館

☎️：0952-809-100

🕐：週二-週日 11：30-14：00；16:30-19:30(周一公休)

🍽️： 台北市大安區溫州街18巷15號1 樓



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