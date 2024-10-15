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徐淮米線館

And小姐 人氣：14
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窩客好文

And小姐

發表篇數：24篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

徐淮米線館
place台北市大安區溫州街28巷25號1樓
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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在大安區溫州街
泰順公園對面有間賣陝西特色料理的小店
徐淮米線館
店內空間很小
只有4張桌，約莫10位人客大概就坐滿了
這天將近傍晚6點抵達
店內已坐滿人，就這麼剛好在門口還有一桌
趕緊坐下研究起菜單
徐淮米線館
菜單上有各種特色小吃
舉凡肉夾饃、米線、饊子、羊肉湯等等
無一不想都來上一份，但有部落客分享這裡的餐點分量很大
不要輕舉妄動

於是這次點的項目有
-牛肉米線
-孜然羊肉夾饃

各位客官~~~~來來來看看這碗有多大!!都快是個臉盆大了
(可惜忘了放枚硬幣，不過看筷子在碗中的比例大概可估計一下)
這真的不太像是一個人吃的分量啊!!!!!!這兩個人吃估計也都要撐著了
湯底是咖哩口味，裡面有先用肉醬拌炒過，再加入蛋末、青菜、羊肉麵、米線
老闆娘雖說菜色口味多半油鹹辣，但絲毫不會啊~~
這次先點不辣的，自個兒拿些旁邊附上的辣油加些
濃郁的湯頭搭配軟嫩的牛肉，彈牙不斷的米線
熱呼熱呼的一口口吃著，著實停不下來呀!!!!

徐淮米線館徐淮米線館
孜然羊肉夾饃
可稱作是中式漢堡吧~~~Q勁十足的膜餅，
裏頭夾好夾滿孜然香氣濃郁的羊肉、蛋末、蔬菜等佐料
這餡滿到想要張嘴一口咬下都有難度
羊肉毫不帶羶味，別看這偏深色澤還以為會是道重口味的小吃
反倒意外之清爽，這要不是前頭的那碗米餡已吃撐到滿肚
還真想一人就大口嗑完這肉夾饃了說

徐淮米線館徐淮米線館

整體用完餐的感想
只有店面略小、冷氣稍不冷(這連老闆娘都在自嘲)
進來的人情款待、小店氛圍乃至餐點的色香味俱全
果然人潮絡繹不絕(內用/外帶)不是沒有道理的
也應證了部落客特別提醒的~~~千萬不要一人挑戰米線+肉夾饃
今日可是徹徹底底地見識到了(旁邊幾桌不少都是把米線打包著走的)
絕對會再回訪!!!!!!!下次見!!!!!

賞味日:2024.08.24

徐淮米線館

☎️：0952-809-100
🕐：週二-週日 11：30-14：00；16:30-19:30(周一公休)
🍽️：  台北市大安區溫州街18巷15號1 樓

檢視較大的地圖

 

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文章標籤
徐淮米線館 孜然羊肉夾饃 牛肉米線 陝西菜 大安區美食 泰順街美食 肉夾饃
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文章關鍵字
牛肉米線 孜然羊肉夾饃 陝西特色菜
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