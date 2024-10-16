位於桃園龜山、林口長庚商圈、機捷長醫院站附近的
【牛室炙燒牛排BEEFHOUSE】(林口長庚店)
是一間好吃、高cp值又歡樂的牛排餐廳，
提供多款牛排、海陸排餐…等料理，
還有pizza、熱炒、炸物、飲品、甜點，可無限享用，
最低只要＄349起，就可享自助吧吃到飽，
平日中午還有提供商業午餐更超值，
喜歡牛排吃到飽的朋友們，千萬別錯過！
【牛室炙燒牛排BEEFHOUSE】(林口長庚店)
- 地址：桃園市龜山區文化三路118號2樓
- 機捷：長庚醫院站，步行15分鐘
- 電話：03-3974000
- 營業時間：週一~五 11:00~15:30 / 17:00~22:00、週六日 11:00~22:00
- FB：牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 林口長庚店
▼店內裝潢簡約時尚，
空間寬敞舒適又明亮，
設有2~4人的桌位，
林口聚餐，慶生等都合適。
【牛室炙燒牛排 菜單】
提供各式精選牛排套餐，可加價升級成海鮮套餐，
也有豬排、雞排、魚排…等，
以及超值雙人超牛套餐可選擇，
點選排餐還能享用自助吧，
pizza、熱炒、炸物、水果沙拉、飲料、冰淇淋…等無限供應，
平日中午有提供商業午餐，更超值！
平日還開放可單點純愛自助吧，
349起，即享歡樂吧吃到飽！
用餐時間90分鐘，需加收10％服務費。
▶️ (牛室炙燒牛排 菜單)
【牛室主廚套餐】
我們今日用餐，點了「牛室主廚套餐」
內含雙人排餐、海鮮、飲料，超豐盛！
- 澳洲頂級菲力牛排
- 美國特級無骨牛小排
- 超值海鮮A/B/C (3選1)
- 百元飲品(任選2杯)
▼澳洲頂級菲力牛排
5分熟厚切的菲力牛排，
一出場就超誘人食慾！
外焦香內軟嫩，還有牛肉的香甜感，
也可搭配牛肝菌奶油醬、蘑菇醬，增添風味！
▼餐盤上放有炙燒石，
可加熱或調整熟度，吃起來更美味！
▼加價升級海陸蝦拼的大白蝦，
肉質結實鮮甜好吃。
▼美國特級無骨牛小排
5分熟度的無骨牛小排，
肉質軟嫩中帶有Q彈的嚼勁，油脂豐富醇香，
只要沾點醬汁，就好吃！
▼炙燒魷魚，超大一隻！
吃起來Q彈鮮甜，
搭配甜蔥醬更是鮮美。
▼黃金雞腿排
煎烤至外皮金黃酥香的雞腿排，
吃起來軟嫩多汁，不乾柴！
搭配黑胡椒蘑菇醬，更是有味~
▼日式廣島炸牡蠣(3顆)＄99
酥脆的麵衣裡，藏著肥美的廣島大牡蠣，
沾上美乃滋醬一口咬下，香脆飽滿又鮮甜。
✅現在只要點日式廣島炸牡蠣，
google 5星好評+留言，
直接再送2顆，更超值！
▼熊熊奶茶
牛室牛排必喝！(每日限量)
超萌、微甜順口又好喝，
還可免費加珍珠及續奶茶1次，
絕對必點啊~！😋
▼紅寶石紫蘇烏梅汁
有紫蘇的獨特香氣及烏梅的酸香甜，
喝了超解膩，感覺又能多吃好幾口。
▼吃完美味的牛排後，
自助吧的美食也不能錯過，
拿好拿滿，吃飽飽才是王道！
▼沙拉、水果區
多款新鮮生菜、水果，
新爽解膩又開胃。
▼麵包區
吃牛排也不能少了餐前麵包，
搭配多款口味的醬料，更是滿足。
▼湯品區
羅宋湯、玉米濃湯，
裡頭都有滿滿的配料，
搭配牛排更對味！
▼義式手拍PIZZA區
手工現做現烤的義式薄片pizza，
多種口味輪番上場，絕對必拿啊！
每一款都好吃，常常一出爐就被搶食空盤，
尤其是珍珠奶茶pizza，鹹甜又Q彈的口感超特別。
▼炸物區
提供薯條、雞塊、炸雞翅…等，
炸物點心搭配排餐更豐盛。
▼熱炒區
有多款蔬食、中式熱炒料理輪流出場，
隨時都是補滿的狀態，
完全不用擔心吃不到！
▼龍蝦三明治
牛室限量品項！
炸過的麵包，夾入龍蝦、蔬菜…等內餡，
外酥內鮮，很有層次感。
▼酸菜魚
特色川菜料理，不用排隊就吃的到！
麻辣酸香又鮮，超下飯。
▼蒸籠區
提供小籠包、多款口味的燒賣，
熱呼呼的，吃起來也不錯！
▼主食區
有提供咖哩、滷肉飯、壽喜燒，炒麵，
搭配排餐、熱炒，吃起來更飽足！
▼飲品、冰淇淋區
提供多款汽水、茶飲，
還有霜淇淋、杜老爺冰淇淋，
吃完牛排、熱食後，
來杯清涼飲料、吃個冰，更是爽快！
▼好康報報▼
【夏日美食狂歡季】
- 牛室特製牛排 5oz / ＄390
- 牛室經典豬排 7oz / ＄390
- 60歲以上自助吧吃到飽 ＄329
(ps.詳情依店家規定為主)
《蛋寶543》
這一次來到林口長庚附近的
【牛室炙燒牛排BEEFHOUSE】(林口長庚店)
整體的用餐感覺很不錯呢！
牛排好吃品質佳，自助吧更是精彩，
每個來用餐的客人，pizza、熱炒、炸物…等絕對拿滿滿，
基本上只要全都吃上一輪就回本了，cp值超高！
難怪用餐時段人潮滿滿啊~
想來一定要先訂位，才無需等候太久~
推薦給大家！💕
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