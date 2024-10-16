位於桃園龜山、林口長庚商圈、機捷長醫院站附近的

【牛室炙燒牛排BEEFHOUSE】(林口長庚店)

是一間好吃、高cp值又歡樂的牛排餐廳，

提供多款牛排、海陸排餐…等料理，

還有pizza、熱炒、炸物、飲品、甜點，可無限享用，

最低只要＄349起，就可享自助吧吃到飽，

平日中午還有提供商業午餐更超值，

喜歡牛排吃到飽的朋友們，千萬別錯過！

【牛室炙燒牛排BEEFHOUSE】(林口長庚店)

▼店內裝潢簡約時尚，

空間寬敞舒適又明亮，

設有2~4人的桌位，

林口聚餐，慶生等都合適。

【牛室炙燒牛排 菜單】

提供各式精選牛排套餐，可加價升級成海鮮套餐，

也有豬排、雞排、魚排…等，

以及超值雙人超牛套餐可選擇，

點選排餐還能享用自助吧，

pizza、熱炒、炸物、水果沙拉、飲料、冰淇淋…等無限供應，

平日中午有提供商業午餐，更超值！

平日還開放可單點純愛自助吧，

349起，即享歡樂吧吃到飽！

用餐時間90分鐘，需加收10％服務費。

▶️ (牛室炙燒牛排 菜單)

【牛室主廚套餐】

我們今日用餐，點了「牛室主廚套餐」

內含雙人排餐、海鮮、飲料，超豐盛！

澳洲頂級菲力牛排

美國特級無骨牛小排

超值海鮮A/B/C (3選1)

百元飲品(任選2杯)

▼澳洲頂級菲力牛排

5分熟厚切的菲力牛排，

一出場就超誘人食慾！

外焦香內軟嫩，還有牛肉的香甜感，

也可搭配牛肝菌奶油醬、蘑菇醬，增添風味！

▼餐盤上放有炙燒石，

可加熱或調整熟度，吃起來更美味！

▼加價升級海陸蝦拼的大白蝦，

肉質結實鮮甜好吃。

▼美國特級無骨牛小排

5分熟度的無骨牛小排，

肉質軟嫩中帶有Q彈的嚼勁，油脂豐富醇香，

只要沾點醬汁，就好吃！

▼炙燒魷魚，超大一隻！

吃起來Q彈鮮甜，

搭配甜蔥醬更是鮮美。

▼黃金雞腿排

煎烤至外皮金黃酥香的雞腿排，

吃起來軟嫩多汁，不乾柴！

搭配黑胡椒蘑菇醬，更是有味~

▼日式廣島炸牡蠣(3顆)＄99

酥脆的麵衣裡，藏著肥美的廣島大牡蠣，

沾上美乃滋醬一口咬下，香脆飽滿又鮮甜。

✅現在只要點日式廣島炸牡蠣，

google 5星好評+留言，

直接再送2顆，更超值！

▼熊熊奶茶

牛室牛排必喝！(每日限量)

超萌、微甜順口又好喝，

還可免費加珍珠及續奶茶1次，

絕對必點啊~！😋

▼紅寶石紫蘇烏梅汁

有紫蘇的獨特香氣及烏梅的酸香甜，

喝了超解膩，感覺又能多吃好幾口。

▼吃完美味的牛排後，

自助吧的美食也不能錯過，

拿好拿滿，吃飽飽才是王道！

▼沙拉、水果區

多款新鮮生菜、水果，

新爽解膩又開胃。

▼麵包區

吃牛排也不能少了餐前麵包，

搭配多款口味的醬料，更是滿足。

▼湯品區

羅宋湯、玉米濃湯，

裡頭都有滿滿的配料，

搭配牛排更對味！

▼義式手拍PIZZA區

手工現做現烤的義式薄片pizza，

多種口味輪番上場，絕對必拿啊！

每一款都好吃，常常一出爐就被搶食空盤，

尤其是珍珠奶茶pizza，鹹甜又Q彈的口感超特別。

▼炸物區

提供薯條、雞塊、炸雞翅…等，

炸物點心搭配排餐更豐盛。

▼熱炒區

有多款蔬食、中式熱炒料理輪流出場，

隨時都是補滿的狀態，

完全不用擔心吃不到！

▼龍蝦三明治

牛室限量品項！

炸過的麵包，夾入龍蝦、蔬菜…等內餡，

外酥內鮮，很有層次感。

▼酸菜魚

特色川菜料理，不用排隊就吃的到！

麻辣酸香又鮮，超下飯。

▼蒸籠區

提供小籠包、多款口味的燒賣，

熱呼呼的，吃起來也不錯！

▼主食區

有提供咖哩、滷肉飯、壽喜燒，炒麵，

搭配排餐、熱炒，吃起來更飽足！

▼飲品、冰淇淋區

提供多款汽水、茶飲，

還有霜淇淋、杜老爺冰淇淋，

吃完牛排、熱食後，

來杯清涼飲料、吃個冰，更是爽快！

▼好康報報▼

【夏日美食狂歡季】

牛室特製牛排 5oz / ＄390

牛室經典豬排 7oz / ＄390

60歲以上自助吧吃到飽 ＄329

(ps.詳情依店家規定為主)

《蛋寶543》

這一次來到林口長庚附近的

【牛室炙燒牛排BEEFHOUSE】(林口長庚店)

整體的用餐感覺很不錯呢！

牛排好吃品質佳，自助吧更是精彩，

每個來用餐的客人，pizza、熱炒、炸物…等絕對拿滿滿，

基本上只要全都吃上一輪就回本了，cp值超高！

難怪用餐時段人潮滿滿啊~

想來一定要先訂位，才無需等候太久~

推薦給大家！💕

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