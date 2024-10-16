2024最新台南拍照打卡美食_ic&ci愛恩喜─赤崁樓美食，可以HOLD住霜淇淋的多國專利四葉造型巧克力餅Ft.法國進口巧克力，完美解決小朋友吃冰容易滑落地板的問題，現點現做、高顏值聖杯霜淇淋，超大支兩人分享嘟嘟賀！吃冰也能欣賞藝術，走讀歷史街區·手拿愛恩喜霜淇淋，品味美好_附菜單，台南中西區小吃推薦、中西區必探拍照打卡美食
目錄索引
1. 關於ic&ci愛恩喜
3. ic&ci愛恩喜環境開箱
3.1 ic&ci愛恩喜_拍照打卡區
3.2 ic&ci愛恩喜_製作區
3.3 ic&ci愛恩喜_內用空間
5. 消費資訊
5.2 ic&ci愛恩喜菜單
6.1 品牌資訊
「2024最新台南拍照打卡美食」
「赤崁樓美食_台南中西區小吃推薦、中西區必探拍照打卡美食」
ic&ci愛恩喜在哪裡
ic&ci愛恩喜位於台南市中西區民族路二段373號；赤崁樓斜對面、近台南知名美食商圈：神農街、永樂市場，附近有公車站、機車停車格、汽車停車場，好停車。
ic&ci愛恩喜_霜淇淋特色
夢幻童話冰淇淋發想起源
看到小朋友吃冰霜淇淋掉地上的畫面，思考可以經由改造霜淇淋餅杯解決這個狀況。
多國專利四葉造型餅
多國專利四葉造型餅杯誕生！
「防傾倒、溢流」藉由四葉造型避免在享用霜淇淋時滑落，並在餅杯上設計叉槽，可承接融化的冰淇淋。
四種口味巧克力造型餅 Ft.法國進口巧克力、進口原料製作
目前四葉造型巧克力餅共設計四種口味，有：玫瑰水果茶、薰衣草優格、草莓覆盆子、海鹽松露醬等口味，有鹹有甜增添吃霜淇淋的吃冰樂趣。
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_赤崁樓站，走路1分鐘。
機車：附近機車停車格_民族路二段。
汽車：附近汽車停車格_西門圓環、台灣聯通停車場_台南忠義場，走路3分鐘。
民族路二段赤崁街交叉口_赤崁樓斜對面
民族路二段赤崁街交叉口、赤崁樓斜對面、台南知名美食商圈：神農街、永樂市場附近；選址於台南市中西區民族路二段的ic&ci愛恩喜，周邊有公車站、火車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，停車便利、免擔心找不到停車位。
機車停車格
ic&ci愛恩喜兩側、對面均有規劃機車停車格，騎機車前往的朋朋們將機車停妥後，走路2分鐘內即可抵達。
中西區地標_祀典大天后宮牌樓
ic&ci愛恩喜正巧位在中西區地標_祀典大天后宮牌樓旁邊，喜歡留下日常紀錄、旅行紀錄的朋朋們，推薦可以帶著剛製作好的高顏值聖杯霜淇淋到這裡拍一波美照留念。
拍照打卡景點
分享跟祀典大天后宮牌樓拍合照的小訣竅，步驟：
1. 找身高最高的那位朋朋把手舉到最高。
2. 拍攝者蹲低，由下往上大約45度~50度角拍。
橫拍、直拍都好看~
拍照打卡區_巨大霜淇淋
2024最新台南拍照打卡美食亮點就是它！
按照聖杯霜淇淋等比例放大的巨大霜淇淋裝置~
四葉造型巧克力餅製作_
多國專利四葉造型是威化餅，浸入以進口原料、法國進口巧克力等元素製作的四種口味巧克力醬。
確認360度均已完美沾上，放到旁邊晾乾、灑上迷迭香、乾燥玫瑰花增加口感層次、風味。
海鹽松露醬口味、薰衣草優格口味。
霜淇淋製作區
製作區維持的相當乾淨，讓喜歡霜淇淋的朋朋們可以吃得美味、吃得安心。
在有冷氣的空間裡，貼心設置多張座椅，讓吃霜淇淋的朋朋們有個地方可以坐著吃冰、避暑。
在餅杯上依序插上4種口味的四葉造型巧克力餅。
起司牛奶口味霜淇淋
擠好擠滿超大支，兩個人一起吃嘟嘟賀~
第一口先吃霜淇淋，可以吃到跟著綿密沁涼霜淇淋入口的起司鹹香、奶香；接著吃四葉造型巧克力餅，有吃得到濃郁松露香氣微微鹹感的海鹽松露醬口味、幸福花香的玫瑰水果茶、酸甜平衡的薰衣草優格、水果香氣飽滿的草莓覆盆子，四種口味巧克力餅鹹甜風味都蠻平衡的，整體甜度大概落在飲料店的5分糖，吃完不會覺得甜膩。
Ⅴ 消費資訊
√ 探店日期：2024_10月。
√ 付款方式：現金。
2024最新台南拍照打卡美食，赤崁樓對面的霜淇淋專賣店─ic&ci愛恩喜。
平日放假的台南市區小旅行，正中午有點熱，走進有冷氣的舒適空間，點一支近期橫掃美食打卡圈的高顏值聖杯霜淇淋，霜淇淋風味、四葉造型巧克力餅的口味、口感都蠻不錯的，之後有到附近走走會想再來吃。
2024最新台南拍照打卡美食_ic&ci愛恩喜菜單，攝於2024_10月。
ic&ci愛恩喜
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設施：內用空間。
⏰ 營業時間
每天 11：00~20：30
📍 地址：台南市中西區民族路二段373號
📞 電話：無
■ 品牌資訊