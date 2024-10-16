2024最新台南拍照打卡美食_ic&ci愛恩喜─赤崁樓美食，可以HOLD住霜淇淋的多國專利四葉造型巧克力餅Ft.法國進口巧克力，完美解決小朋友吃冰容易滑落地板的問題，現點現做、高顏值聖杯霜淇淋，超大支兩人分享嘟嘟賀！吃冰也能欣賞藝術，走讀歷史街區·手拿愛恩喜霜淇淋，品味美好_附菜單，台南中西區小吃推薦、中西區必探拍照打卡美食

目錄索引

1. 關於ic&ci愛恩喜

2. 交通指引_ic&ci愛恩喜

3. ic&ci愛恩喜環境開箱

3.1 ic&ci愛恩喜_拍照打卡區

3.2 ic&ci愛恩喜_製作區

3.3 ic&ci愛恩喜_內用空間

4. ic&ci愛恩喜_專利聖杯霜淇淋開箱

5. 消費資訊

5.1 ic&ci愛恩喜專利聖杯霜淇淋評價

5.2 ic&ci愛恩喜菜單

6. 2024最新台南拍照打卡美食相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於ic&ci愛恩喜

「2024最新台南拍照打卡美食」

「赤崁樓美食_台南中西區小吃推薦、中西區必探拍照打卡美食」

ic&ci愛恩喜在哪裡

ic&ci愛恩喜位於台南市中西區民族路二段373號；赤崁樓斜對面、近台南知名美食商圈：神農街、永樂市場，附近有公車站、機車停車格、汽車停車場，好停車。

ic&ci愛恩喜_霜淇淋特色

夢幻童話冰淇淋發想起源

看到小朋友吃冰霜淇淋掉地上的畫面，思考可以經由改造霜淇淋餅杯解決這個狀況。



多國專利四葉造型餅

多國專利四葉造型餅杯誕生！

「防傾倒、溢流」藉由四葉造型避免在享用霜淇淋時滑落，並在餅杯上設計叉槽，可承接融化的冰淇淋。

四種口味巧克力造型餅 Ft.法國進口巧克力、進口原料製作

目前四葉造型巧克力餅共設計四種口味，有：玫瑰水果茶、薰衣草優格、草莓覆盆子、海鹽松露醬等口味，有鹹有甜增添吃霜淇淋的吃冰樂趣。

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_赤崁樓站，走路1分鐘。

機車：附近機車停車格_民族路二段。

汽車：附近汽車停車格_西門圓環、台灣聯通停車場_台南忠義場，走路3分鐘。

Ⅱ 交通指引_ic&ci愛恩喜

民族路二段赤崁街交叉口_赤崁樓斜對面

民族路二段赤崁街交叉口、赤崁樓斜對面、台南知名美食商圈：神農街、永樂市場附近；選址於台南市中西區民族路二段的ic&ci愛恩喜，周邊有公車站、火車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，停車便利、免擔心找不到停車位。

機車停車格

ic&ci愛恩喜兩側、對面均有規劃機車停車格，騎機車前往的朋朋們將機車停妥後，走路2分鐘內即可抵達。

Ⅲ ic&ci愛恩喜環境開箱

中西區地標_祀典大天后宮牌樓

ic&ci愛恩喜正巧位在中西區地標_祀典大天后宮牌樓旁邊，喜歡留下日常紀錄、旅行紀錄的朋朋們，推薦可以帶著剛製作好的高顏值聖杯霜淇淋到這裡拍一波美照留念。

拍照打卡景點

分享跟祀典大天后宮牌樓拍合照的小訣竅，步驟：

1. 找身高最高的那位朋朋把手舉到最高。

2. 拍攝者蹲低，由下往上大約45度~50度角拍。

橫拍、直拍都好看~

■ ic&ci愛恩喜_拍照打卡區

拍照打卡區_巨大霜淇淋

2024最新台南拍照打卡美食亮點就是它！

按照聖杯霜淇淋等比例放大的巨大霜淇淋裝置~

■ ic&ci愛恩喜_製作區

四葉造型巧克力餅製作_

多國專利四葉造型是威化餅，浸入以進口原料、法國進口巧克力等元素製作的四種口味巧克力醬。

確認360度均已完美沾上，放到旁邊晾乾、灑上迷迭香、乾燥玫瑰花增加口感層次、風味。

海鹽松露醬口味、薰衣草優格口味。

霜淇淋製作區

製作區維持的相當乾淨，讓喜歡霜淇淋的朋朋們可以吃得美味、吃得安心。

■ ic&ci愛恩喜_內用空間

在有冷氣的空間裡，貼心設置多張座椅，讓吃霜淇淋的朋朋們有個地方可以坐著吃冰、避暑。

Ⅳ ic&ci愛恩喜_專利聖杯霜淇淋開箱

在餅杯上依序插上4種口味的四葉造型巧克力餅。

起司牛奶口味霜淇淋

擠好擠滿超大支，兩個人一起吃嘟嘟賀~

第一口先吃霜淇淋，可以吃到跟著綿密沁涼霜淇淋入口的起司鹹香、奶香；接著吃四葉造型巧克力餅，有吃得到濃郁松露香氣微微鹹感的海鹽松露醬口味、幸福花香的玫瑰水果茶、酸甜平衡的薰衣草優格、水果香氣飽滿的草莓覆盆子，四種口味巧克力餅鹹甜風味都蠻平衡的，整體甜度大概落在飲料店的5分糖，吃完不會覺得甜膩。

Ⅴ 消費資訊

√ 探店日期：2024_10月。

√ 付款方式：現金。

■ ic&ci愛恩喜專利聖杯霜淇淋評價

2024最新台南拍照打卡美食，赤崁樓對面的霜淇淋專賣店─ic&ci愛恩喜。

平日放假的台南市區小旅行，正中午有點熱，走進有冷氣的舒適空間，點一支近期橫掃美食打卡圈的高顏值聖杯霜淇淋，霜淇淋風味、四葉造型巧克力餅的口味、口感都蠻不錯的，之後有到附近走走會想再來吃。

■ ic&ci愛恩喜菜單

2024最新台南拍照打卡美食_ic&ci愛恩喜菜單，攝於2024_10月。

Ⅵ 2024最新台南拍照打卡美食相關資訊

ic&ci愛恩喜

熱門搜尋：2024最新台南拍照打卡美食、赤崁樓美食。

設施：內用空間。

⏰ 營業時間

每天 11：00~20：30

📍 地址：台南市中西區民族路二段373號

📞 電話：無



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■ 品牌資訊

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