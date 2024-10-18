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新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

踢小米 人氣：42
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1324篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：

亞丁尼義式麵屋-文田店
phone03-5585500
place新竹縣竹北市文田街88號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

台中平價的義大利麵店「亞丁尼義式麵屋」插旗竹北囉 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

店家秉持著『平價也可以吃到好吃的義大利麵』的理念 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

主打義大利麵、燉飯、焗烤燉飯，價格從178元起還有附飲料，平價不貴！升級套餐有濃湯、麵包、薯條等小點。

搭配優美的環境，是小資族或學生約會的最愛 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

快跟著小米一起去看看吧。

 

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👉閱讀很方便

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新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

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👉亞丁尼義式麵屋-文田店位置及停車方式

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亞丁尼義式麵屋-文田店位於文田街上，靠近文信路。

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開車的朋友可以把車停在附近停車場。

 

👉亞丁尼義式麵屋-文田店環境介紹

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店內裝潢高級典雅，有2-4人的座位。

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還有可容納6人的長桌，多人聚餐的話可以提早預約 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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調味料和白開水可以自行取用。

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店家以QR code點餐，價格從178元起，點主餐就附贈紅茶或綠茶，也可以加價升級套餐 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

詳細菜單請見文末。

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👉亞丁尼義式麵屋-文田店用餐心得分享

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來開動吧！

小結巴說很想吃義大利麵，於是帶她來吃這家平價的義大利麵店嚐鮮囉 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

不小心手滑點了套餐和小點，總共花費1000元左右，以竹北的物價來說確實不貴~

如果不升級套餐的話，一份餐點附飲料最便宜178元就可以解決 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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升級B套餐(濃湯+麵包+靜岡抹茶紅豆奶酪) +205元

濃湯料挺多的，有燻雞、蘑菇和玉米，濃郁好喝，不會有粉味~

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法國麵包上有青醬和焗烤起司香脆可口，搭配湯品也很棒 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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橘醬綜合海鮮麵(238元)含飲料有鮮蝦、蛤蠣和小卷，以這樣的份量來說並不貴耶！

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醬料給得挺多的，喜歡醬多的朋友不妨來嚐看看~

海鮮的品質還不錯，橘醬酸酸甜甜的挺不錯的 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

義大利麵不是有麵心的口感，不喜歡有麵心的朋友可以來嚐嚐。

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建議可以加點乾辣椒增加香氣~

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小結巴點的奶油煙燻培根麵(198元)，份量挺多的，培根煙燻味挺濃的，有嫩嫩的口感~

加上奶油義大利麵讓人一口接一口吃不停 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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加點起司粉會更香啊~~~~

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隨餐附的紅茶(或綠茶)還挺大杯的，微甜不苦澀，有解膩的作用。

PS. 更換其他飲料可以折40元。

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燒烤雞翅(85元)有BBQ鹹香的風味~

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深海鱈魚條(80元)很適合點給小朋友吃。

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可以搭配番茄醬或蜂蜜芥末醬~

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套餐的薯條。

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莫札瑞拉乳酪條(80元)很牽絲喔~

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套餐的靜岡抹茶紅豆奶酪，抹茶挺濃的，帶有特有的甘苦風味，紅豆偏甜。

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個人比較喜歡原味奶酪，滑嫩的口感加上OREO脆片是很不錯的飯後甜點 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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以上是我們的心得分享，亞丁尼義式麵屋餐點價格不貴，胃口小的朋友單點主餐加上紅茶就有飽足感 新竹縣竹北市竹北亞丁尼義式麵屋。來自台中人氣的平價義大利麵店插旗竹北！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

胃口比較大的朋友建議升級套餐會比較有飽足感，喜歡平價義大利麵的朋友推薦給你們。

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👉亞丁尼義式麵屋-文田店菜單目錄搶先看

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👉亞丁尼義式麵屋-文田店營業時間地址

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🌟店家資訊：亞丁尼義式麵屋-文田店
🏠地址：新竹縣竹北市文田街88號
☎電話：03 558 5500
⏰營業時間：11:30–21:00
粉絲團：亞丁尼義式麵屋
➡️現金交易/收取10%服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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