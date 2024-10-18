《沙鹿肉圓清》皮Q的很厲害！說道沙鹿美食，就跟到了彰化會自動聯想到肉圓兩字一樣，沙鹿肉圓也是在地招牌台中美食，尤其沙鹿車站附近的沙鹿肉圓清、沙鹿肉圓春跟沙鹿肉圓福被稱為沙鹿肉圓三大家，是來沙鹿標配必吃的台中海線美食，每一間特色據說都不太一樣，這間《沙鹿肉圓清》是Q皮很滑口、很有彈性，肉也大塊，加辣會非常美味～

沙鹿肉圓清

《沙鹿肉圓清》已經傳承了90年！這間台中沙鹿美食真的很厲害，高人氣不輸另外兩間沙鹿肉圓，沙鹿肉圓清、沙鹿肉圓福跟沙鹿肉圓春有什麼關係就不去深扒了，好吃才是最重要的！這次只吃了兩間，《沙鹿肉圓清》的肉圓主打一個嫩口Q彈，跟主打脆皮的台中肉圓有很大不同，口味上較為平淡，加了辣醬整個香氣呈現炸裂般的美味。

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沙鹿肉圓清資訊

電話：0426357377

時間：09:00–18:30；星期四公休

地址：433台灣台中市沙鹿區沙田路63號 / 地圖

沙鹿肉圓清在哪

《沙鹿肉圓清》就位在沙鹿車站前的沙田路上，從車站走路約8分鐘，相隔幾公尺有另一間一樣知名的沙鹿美食 沙鹿肉圓福，想一次吃兩間不想分兩間走，可以先來吃沙鹿肉圓清。

近看《沙鹿肉圓清》招牌更是壯觀，感覺距離300、400公尺也能看得很清楚。

就連門口非常傳統，看外型跟格局，幾乎是2、30年前的老房，雖說年代已經很久，但整潔度不得不好好稱讚一下，說不上潔白如新，但乾淨程度絕對有過關。

沙鹿肉圓清 / 內用空間

沙鹿肉圓清內用空間環境相當乾淨，地板非常復古，是有20年以上歷史的磨石地板，潔白空間刷上藍色玉帶，下層則是帶點粉色的牆面，配色感覺相當年輕化。

沙鹿肉圓清菜單

沙鹿肉圓清菜單提供的品項甚至不算多樣，但《沙鹿肉圓清》價格卻足以打動所有客人的心！

沙鹿肉圓清招牌 / 肉圓

沙鹿肉圓清的肉圓跟常見的台中肉圓不一樣，不是主打脆皮口感，而是透過低溫油炸，讓肉圓皮呈現滑嫩Q彈的口感，吃起來很像涼皮、粉粿的感覺。

整口咬吃起來真的很香，尤其上面還有滿滿醬汁，越吃越有味。

肉圓皮非常Q彈滑嫩，也很可能是阿偉剛吃完沙鹿肉圓福，恰好能小對比一下，只能說沙鹿肉圓清在口感上，吃起來更為嫩口一些。

《沙鹿肉圓清》裡的肉塊口感很扎實，香甜美味還有肉塊在裡面，吃之前沾點辣醬更美味。

沙鹿肉圓清 / 肉羹湯

吃《沙鹿肉圓清》配肉羹湯，可說是經典搭配的殺戮美食，肉羹湯裡有很多蘿蔔絲，讓湯頭喝起來很清甜。

肉羹口感更為粉嫩，味道很不錯。

沙鹿肉圓清評價

沙鹿肉圓清、沙鹿肉圓福跟沙鹿肉圓春這三間沙鹿肉圓，人氣真的很高，《沙鹿肉圓清》味道清甜淡雅，滑嫩Q彈的肉圓皮很厲害，搭配辣醬更對味～

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