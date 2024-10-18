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台中市沙鹿區沙鹿肉圓清 | 台中沙鹿90年老店！這間美食瘋迷在地幾代人～

捲毛阿偉 人氣：24
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窩客好文

捲毛阿偉

發表篇數：96篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 沙鹿區

造訪商家：

沙鹿肉圓-清
place台中市沙鹿區沙田63號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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《沙鹿肉圓清》皮Q的很厲害！說道沙鹿美食，就跟到了彰化會自動聯想到肉圓兩字一樣，沙鹿肉圓也是在地招牌台中美食，尤其沙鹿車站附近沙鹿肉圓清沙鹿肉圓春沙鹿肉圓福被稱為沙鹿肉圓三大家，是來沙鹿標配必吃的台中海線美食，每一間特色據說都不太一樣，這間《沙鹿肉圓清》是Q皮很滑口、很有彈性，肉也大塊，加辣會非常美味～

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沙鹿肉圓清

《沙鹿肉圓清》已經傳承了90年！這間台中沙鹿美食真的很厲害，高人氣不輸另外兩間沙鹿肉圓沙鹿肉圓清沙鹿肉圓福沙鹿肉圓春有什麼關係就不去深扒了，好吃才是最重要的！這次只吃了兩間，《沙鹿肉圓清》的肉圓主打一個嫩口Q彈，跟主打脆皮的台中肉圓有很大不同，口味上較為平淡，加了辣醬整個香氣呈現炸裂般的美味。

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沙鹿肉圓清資訊

電話：0426357377

時間：09:00–18:30；星期四公休

地址：433台灣台中市沙鹿區沙田路63號 / 地圖

沙鹿肉圓清在哪

《沙鹿肉圓清》就位在沙鹿車站前的沙田路上，從車站走路約8分鐘，相隔幾公尺有另一間一樣知名的沙鹿美食 沙鹿肉圓福，想一次吃兩間不想分兩間走，可以先來吃沙鹿肉圓清

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近看《沙鹿肉圓清》招牌更是壯觀，感覺距離300、400公尺也能看得很清楚。

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就連門口非常傳統，看外型跟格局，幾乎是2、30年前的老房，雖說年代已經很久，但整潔度不得不好好稱讚一下，說不上潔白如新，但乾淨程度絕對有過關。

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沙鹿肉圓清 / 內用空間

沙鹿肉圓清內用空間環境相當乾淨，地板非常復古，是有20年以上歷史的磨石地板，潔白空間刷上藍色玉帶，下層則是帶點粉色的牆面，配色感覺相當年輕化。

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沙鹿肉圓清菜單

沙鹿肉圓清菜單提供的品項甚至不算多樣，但《沙鹿肉圓清》價格卻足以打動所有客人的心！

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沙鹿肉圓清招牌 / 肉圓

沙鹿肉圓清的肉圓跟常見的台中肉圓不一樣，不是主打脆皮口感，而是透過低溫油炸，讓肉圓皮呈現滑嫩Q彈的口感，吃起來很像涼皮、粉粿的感覺。

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整口咬吃起來真的很香，尤其上面還有滿滿醬汁，越吃越有味。

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肉圓皮非常Q彈滑嫩，也很可能是阿偉剛吃完沙鹿肉圓福，恰好能小對比一下，只能說沙鹿肉圓清在口感上，吃起來更為嫩口一些。

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《沙鹿肉圓清》裡的肉塊口感很扎實，香甜美味還有肉塊在裡面，吃之前沾點辣醬更美味。

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沙鹿肉圓清 / 肉羹湯

《沙鹿肉圓清》配肉羹湯，可說是經典搭配的殺戮美食，肉羹湯裡有很多蘿蔔絲，讓湯頭喝起來很清甜。

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肉羹口感更為粉嫩，味道很不錯。

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沙鹿肉圓清評價

沙鹿肉圓清沙鹿肉圓福沙鹿肉圓春這三間沙鹿肉圓，人氣真的很高，《沙鹿肉圓清》味道清甜淡雅，滑嫩Q彈的肉圓皮很厲害，搭配辣醬更對味～

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