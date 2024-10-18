一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物】｜微風信義店（韓國一隻雞鍋物）

一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理，

位於微風信義的【朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物】主打一隻雞料理，

在Google上有4.8分的好評價~

店內黑色系的現代工業風格加上石面裝潢， 給人很舒適的用餐空間，

讓顧客走進店裡就不知不覺放鬆下來~

讓吃一隻雞料理也可以是件很有質感的事 ~

店內也有提供半開放的包廂，

也很適合全家大小一起來體驗道地韓國美味料理的魅力~

掃碼點餐

店內的一隻雞料理提供半隻、一隻不同的份量，

套餐有分雙人套餐、四人套餐、六人套餐、九人套餐等，

也很適合下班後來這跟三五好友大口吃肉、大口喝酒。

超澎派海鮮桶~

居然有松阪豬、牛小排~~~

韓式烤갈비（Galbi）是韓國傳統的烤牛排，先用獨家特調醬油、

大蒜和糖將牛小排醃過之後先煎再火烤。

還有韓式料理、炸雞、熱炒。

與韓國啤酒、韓國燒酒、韓國米酒、蜂蜜柚子茶、

韓風哈密瓜雪糕汽水等多元的餐點選擇。

打造最強燒啤比例

一隻雞鍋物有含魚板串及菜盤~

一隻雞的湯鍋還包含年糕、超大杏鮑菇、馬鈴薯、蔥段，店員還會貼心地協助剪雞肉喔~

讓顧客只要專心享受美食就好，湯底可以續加，湯頭相當的鮮甜美味~

貼心的桌邊服務以及美味的多樣小菜，CP值爆表~

有泡菜、 醃漬蘿蔔、 涼拌四季豆 、 涼拌海帶。

配上鮮嫩彈牙口感的雞肉，銷魂的好滋味，讓人一吃就上癮~

一隻雞的份量適合3-4人分食，2個人的話，建議點半隻雞就足夠了~

想要更有飽足感，則可以加點其他韓式料理或炸雞。

韓式蜂蜜脆皮炸雞

韓式蜂蜜脆皮炸雞 金黃酥脆的外皮，不柴咬下還很多汁JUICY~

微甜銷魂的好滋味，讓人一吃就回味無窮~

還可以加點韓式醬燒豬(附小農生菜)

韓式醬燒豬相當入味，還有小農生菜、大蒜、清揚辣椒可以搭配，

讓肉肉控吃個過癮~

韓式醬燒豬包生菜，相當開胃~ 肉烤得保有嫩度不乾柴。

澎派魚肉桶$588、澎派蛤蜊鍋$728

超浮誇的澎派蛤蜊鍋是超大的蛤蜊，市售一斤就要~$120~140 ！

蛤蜊新鮮活跳跳超有肉，喜歡吃蛤蜊的兒子吃了好滿足~

身為海鮮控的朋友，這不點對不起自己啊！

魚片是野生鱸魚

野生鱸魚很新鮮口感也很鮮嫩 ！

滿滿一桌超澎湃，不僅拍起來超有料，

也能讓人吃得飽足感十足，就算4個人吃也很可以。

燉煮濃郁的雞湯頭，喝起來濃醇甘甜又美味，

溫順不會燥，雞肉燉煮要時間，建議先喝湯再吃肉。

加了大量蛤蜊的湯頭，讓湯底更加地鮮甜。

湯底可以續加~ 店員都會主動詢問要不要加湯~

韓式玄米綠茶、韓風哈密瓜雪糕汽水(+160)

韓風哈密瓜雪糕汽水(+160)好吸睛好好拍~

小朋友看了眼睛都亮了~~~

濃郁的哈密瓜香氣，加上哈密瓜汽水，哈味十足~

韓式玄米綠茶 順口不澀。

除了一隻雞火鍋鍋物還有炸雞、海鮮、小菜…相當多元的食材，

不僅好拍又美味，讓視覺、味覺有雙重享受，而且飽足、滿足感十足～大推~

新莊是本店、宜蘭也有分店喔~ 讓正宗的韓式美味讓更多饕客可以享用得到~

朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物｜微風信義店（韓國一隻雞鍋物）

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營業時間 週四至週六 11:00-22:00 週日至週三 11:00-21:30 （平日14:30-17:30休息）