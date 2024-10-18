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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

♥只溶妮口不溶妮手♥ 人氣：17
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窩客好文

♥只溶妮口不溶妮手♥

發表篇數：131篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：

朋月栻 韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞 微風信義店
phone02-27230778
place台北市信義區忠孝東路五段68號4樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物】｜微風信義店（韓國一隻雞鍋物）

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理，

位於微風信義的【朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物】主打一隻雞料理，

在Google上有4.8分的好評價~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

店內黑色系的現代工業風格加上石面裝潢， 給人很舒適的用餐空間，

讓顧客走進店裡就不知不覺放鬆下來~

讓吃一隻雞料理也可以是件很有質感的事 ~

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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店內也有提供半開放的包廂，

也很適合全家大小一起來體驗道地韓國美味料理的魅力~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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掃碼點餐台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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店內的一隻雞料理提供半隻、一隻不同的份量

套餐有分雙人套餐、四人套餐、六人套餐、九人套餐等，

也很適合下班後來這跟三五好友大口吃肉、大口喝酒。

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台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

超澎派海鮮桶~

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

 

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居然有松阪豬、牛小排~~~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

韓式烤갈비（Galbi）是韓國傳統的烤牛排，先用獨家特調醬油、

大蒜和糖將牛小排醃過之後先煎再火烤。

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還有韓式料理、炸雞、熱炒。

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與韓國啤酒、韓國燒酒、韓國米酒、蜂蜜柚子茶、

韓風哈密瓜雪糕汽水等多元的餐點選擇。

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打造最強燒啤比例台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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一隻雞鍋物有含魚板串及菜盤~

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一隻雞的湯鍋還包含年糕、超大杏鮑菇、馬鈴薯、蔥段，店員還會貼心地協助剪雞肉喔~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

讓顧客只要專心享受美食就好，湯底可以續加，湯頭相當的鮮甜美味~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

 

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

貼心的桌邊服務以及美味的多樣小菜，CP值爆表~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

有泡菜、 醃漬蘿蔔、 涼拌四季豆 、 涼拌海帶。

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配上鮮嫩彈牙口感的雞肉，銷魂的好滋味，讓人一吃就上癮~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

一隻雞的份量適合3-4人分食，2個人的話，建議點半隻雞就足夠了~

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想要更有飽足感，則可以加點其他韓式料理或炸雞。

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韓式蜂蜜脆皮炸雞

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韓式蜂蜜脆皮炸雞 金黃酥脆的外皮，不柴咬下還很多汁JUICY~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

微甜銷魂的好滋味，讓人一吃就回味無窮~

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台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

還可以加點韓式醬燒豬(附小農生菜)

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台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

韓式醬燒豬相當入味，還有小農生菜、大蒜、清揚辣椒可以搭配，

讓肉肉控吃個過癮~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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韓式醬燒豬包生菜，相當開胃~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-肉烤得保有嫩度不乾柴。

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

澎派魚肉桶$588澎派蛤蜊鍋$728

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

超浮誇的澎派蛤蜊鍋是超大的蛤蜊，市售一斤就要~$120~140 台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

蛤蜊新鮮活跳跳超有肉，喜歡吃蛤蜊的兒子吃了好滿足~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

身為海鮮控的朋友，這不點對不起自己啊！台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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魚片是野生鱸魚

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野生鱸魚很新鮮口感也很鮮嫩 ！台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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滿滿一桌超澎湃，不僅拍起來超有料，台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

也能讓人吃得飽足感十足，就算4個人吃也很可以。

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燉煮濃郁的雞湯頭，喝起來濃醇甘甜又美味，台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

溫順不會燥，雞肉燉煮要時間，建議先喝湯再吃肉。

 

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

 

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加了大量蛤蜊的湯頭，讓湯底更加地鮮甜。

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湯底可以續加~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-店員都會主動詢問要不要加湯~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

 

 

 

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韓式玄米綠茶韓風哈密瓜雪糕汽水(+160)

 

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

韓風哈密瓜雪糕汽水(+160)好吸睛好好拍~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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小朋友看了眼睛都亮了~~~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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濃郁的哈密瓜香氣，加上哈密瓜汽水，哈味十足~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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韓式玄米綠茶 順口不澀。

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除了一隻雞火鍋鍋物還有炸雞、海鮮、小菜…相當多元的食材，

不僅好拍又美味，讓視覺、味覺有雙重享受，而且飽足、滿足感十足～大推~台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

新莊是本店、宜蘭也有分店喔~ 讓正宗的韓式美味讓更多饕客可以享用得到~

 

台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物｜微風信義店（韓國一隻雞鍋物）台北市信義區一秒到韓國！台北微風信義也可以吃到韓國傳統的一隻雞料理~還有超浮誇的澎派蛤蜊鍋、澎派魚肉鍋！【朋月栻-

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營業時間
週四至週六 11:00-22:00
週日至週三 11:00-21:30
（平日14:30-17:30休息）
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號 信義微風4樓

新莊創始店

02-2901-0899
新北市新莊區中正路889-2號

停車場資訊：
1. 新北市新莊區中正路708號（上海商業銀行旁）
2. 新北市新莊區中正路758號（迴龍捷運站停車場3號出口旁）


宜蘭羅東店

03-951-5321
宜蘭市羅東區成功街166號

 


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