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廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：597篇

文章類別：生活-居家雜貨

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

台南在地廚房家電名象家電，以烘碗機為主要產品.
家中舊式烘碗機已經泛黃又常發現小蟑螂，超級可怕.
我就上網好好查找一款安全實用又容易操作的烘碗機.
找到台南廠商又高評價的名象家電，售後服務也很方便.
名象官網上多款烘碗機，居家最推薦實用的紫外線殺菌烘碗機.
立刻列入選購名單，家中有小小孩的也不用另購奶瓶消毒機.
直接一台超多用途，可以烘乾殺菌碗盤餐具以及奶瓶奶嘴等～
大容量也更彈性運用，直接購入８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機
這樣大容量剛好符合我家碗盤數量，宴客家聚也不擔心呦～

廚房家電「名象家電」烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

我家傳統烘碗機已經使用了很多年.
很多小家庭也都使用過這種烘碗機吧！
不只呈現泛黃狀態，偶爾還會發現小小蟑螂.
這樣使用碗筷餐盤都太不乾淨，很不衛生.
所以，立刻決定網路查找好用安全易操作的烘碗機.
看到名象家電就是主推烘碗機，而且擁有超高好評.
更是台南在地廠商，任何問題售後服務都很方便.
直接訂購，宅配到府，部分機型燦坤也有販售哦！

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

名象家電│８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機

名象家電的烘碗機分成紫外線殺菌烘碗機、溫風式烘碗機、直熱式烘碗機.
我很推薦直接選購紫外線殺菌烘碗機，多了紫外線殺菌燈在殺菌效果更好.
畢竟，現在空氣品質真的沒有以前那麼的好.
各種腸胃病毒及空氣細菌都是看不到的.
而且還是天天使用晚筷餐盤和食物接觸.
關乎自己與家人的身體健康，真心推薦！
不只烘乾，透過紫外線殺菌燈，使用起來更安全又衛生.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

名象家電，８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機，完整紙箱有型號確認.
打開紙箱，裡頭有保麗龍上下保護機體.
鏡面那邊也有一塊保麗龍好好保護，避免撞擊.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

名象家電，８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機，外層還有包覆透明袋裝.
不用擔心８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機會有髒汙，或是碰撞的問題.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機的開門鏡面有用一層保麗龍片，保護鏡面，免於撞擊.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

用雙手把８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機搬出來.
這款是８０Ｌ的ＴＴ－９８９型號，可別買錯.
終於和大家見面囉！
紙箱外側就把８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機的優勢.
寫得非常清楚.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

拿掉外層透明塑膠袋，四周好好檢查一下.
烘碗機體有無損壞，或是鏡面刮傷.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

可以看到內層也還有一塊保麗龍板.
真的在保護機體方面，非常細心呢.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

看到這個台灣標章，微笑ＭＩＴ值得信賴.
就是台南永康在地廠商.
使用操作上更加安心！
身為台南人選購家電上，自然以台南廠商為主要考量.
未來真的有需工廠維修，自己運送也很方便！

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

台灣製的標章上.
金屬工業研究發展中心驗證.
ＮＯ.０２０００００７.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

準備打開烘碗機的門.
看到門邊上下都有黏貼護膜.
輕輕撕下就可以囉.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

握把的上下都有黏貼護膜.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

鏡面一隅也有貼上產品材質及功能優點！

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

底邊就是殺菌和烘乾，上下二排的時間選擇.
二款功能，殺菌＋烘乾，可以彈性自由運用.
或是選擇全自動，真的符合現代人的生活模式.
若要重新調整時間，直接按下〝關〞重新啟動.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

打開烘碗機的門，把手也很好握，開門很輕鬆.
它的門面有磁石，會自動吸上，關門也要輕力.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

看看裡頭的三層可調式層架，有沒任何問題！
附上綠色綑線是烘碗機的接地線.
需要接在烘碗機後面，可看說明書的說明.
因為我家插座沒有接地線的孔座.
所以我就沒有使用接地線.
現在新型大樓都有接地線的設計孔座.
記得要小心安裝哦！比較安全～

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

有一天，我家來了一位家電維修人員.
看了這台烘碗機，也說這個名象家電很有保障！
基本上，用了多年，只有按鍵可能脫皮，其他運轉都很正常.
說著自己公司也有一台是四層架的紫外線殺菌烘碗機.
可見名象家電在家電維修業者上，高評價真的不假啊.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

我特別挑選三層式可調整層架的８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機.
這樣８０Ｌ容量，比較適合我家的碗盤數量.
可別小瞧家中人數少，那一餐下來的碗盤數量也真嚇人！
吃飯、喝湯，再吃個煎炸等料理，髒了就立刻換碗～
沒有大容量，一次要烘那麼多碗盤，真是非常不夠用.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

 

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

 

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廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

上層，放上馬克杯、醬料碟～
比較低矮的餐具盤碟.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

上層有二個高度自由調整.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

餐桌放上醬油膏、番茄醬、烏醋等等調味醬料.
我家習慣一人一份，不愛醬料沾來沾去，比較衛生.
這樣，一餐下來，可想而知，小盤子醬料碟會有多少.
每次一烘＋殺菌，都是整排塞得滿滿～
所以，可別只看適合人數，容量上以生活使用為主要.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

中層提供２０個碗架，整齊排列，剛好角度不移動！

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

另一邊則是有給鐵盤，可放筷子湯匙或是飯匙.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

中層一樣有二個高度可以自由調整.

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下層高度比較高，主要擺放大圓盤、玻璃杯.
前方有空間也能擺放其他碗盤器皿.

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盤架大約２０個，可放淺盤、深盤、長盤都沒問題.
不過有些盤面較大，擺放角度會讓盤量有所減少唷.

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這款深度夠，前方還有空間可放玻璃杯、高腳杯.
或是一些小碗、杯蓋等等～很靈活運用的空間哦.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

給大家看看我們家中碗筷盤碟和筷子湯匙～
好好的收納擺放，想要取用也很快速.
中上二層，也能把不銹鋼層架拉出來.
層架中間有個三角凹溝，就會卡住層架，不會直接掉下來.
也能方便拿取放在後面的馬克杯、小碗碟和盤子飯碗.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

防爆安全玻璃門／防蟑設計

擺放好後，就能關上防爆安全玻璃門.
防爆安全玻璃門外層有加貼防爆膜.
並且防止紫外線穿透，以及隔熱，安全設計更安心.
磁吸玻璃門也能完全關住，避免蟑螂昆蟲飛進去！

安全門開關裝置／自動斷電

防爆安全玻璃門沒有關好，會發出嗶嗶提醒聲音.
烘乾殺菌期間，開啟玻璃門，機體立即停止運轉.
避免昏昏精神或是小孩，誤開正在運轉的烘碗機.
對於這樣的提醒及安全，更讓親子家庭倍受喜愛.

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可調式３０４不鏽鋼層架／安裝簡易好清洗

機體內部不銹鋼材質，衛生好洗，高品質材質結構.
三層不鏽鋼材質的層架，輕鬆拿出來，清水沖洗，安裝簡易！
而且中上二層可調高度，還有中間三角凹槽，避免層架掉落.

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紫外線殺菌燈管

８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機，最大特色是有紫外線殺菌燈管.
選用日本進口三共紫外線殺菌燈管，使用效果強大壽命長.
有小寶寶的親子家庭要殺菌奶瓶、奶嘴、玩具等物品.
都會購買紫外線殺菌箱，容量小，又只能用奶瓶奶嘴小物.
那麼，這台可烘乾殺菌全家餐盤，還能用在寶寶物品上.
是不是真的非常超值！非常多用途～真的大推薦！

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

觸控式面板／全自動／烘乾／殺菌／關

很清楚簡易的按鍵，可以單獨功能使用.
上下二排烘乾殺菌，直接選擇時間設定.
１５、３０、４５、６０，非常彈性運用.

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

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設定調整重新啟動，直接按下〝關〞即可.
家中長者也能輕鬆操作，直覺明瞭.
操作上真的不難～安全超加分！

廚房家電【名象家電】烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心│台南工廠│304不鏽鋼內部│安全耐熱強化玻璃

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以前洗碗後，放在流理台上晾乾，再放入烘碗機內.
其實空氣中很多看不見的細菌，還有蟑螂昆蟲可能爬過器皿.
自己都不知道細菌早已附著.
單單只有清洗烘乾是不夠的，不自覺吃下很多細菌導致不適.
空氣品質不佳，細菌無所不在.
有著紫外線燈管來烘乾殺菌碗盤筷碟，使用上也更放心.
烹飪了健康料理，歡樂的與家人共餐.
碗盤也不能隨意，衛生安全非常重要.

【名象家電】
時間：08：00～17：00
電話：（06）233-3111
官方網站：名象家電
全台經銷商：名象家電
地址：台南市永康區富強路二段398巷195號
（１４ＳＥＰ２４│廚房家電分享文）

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