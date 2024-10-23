台南在地廚房家電，名象家電，以烘碗機為主要產品.

家中舊式烘碗機已經泛黃又常發現小蟑螂，超級可怕.

我就上網好好查找一款安全實用又容易操作的烘碗機.

找到台南廠商又高評價的名象家電，售後服務也很方便.

名象官網上多款烘碗機，居家最推薦實用的紫外線殺菌烘碗機.

立刻列入選購名單，家中有小小孩的也不用另購奶瓶消毒機.

直接一台超多用途，可以烘乾殺菌碗盤餐具以及奶瓶奶嘴等～

大容量也更彈性運用，直接購入８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機！

這樣大容量剛好符合我家碗盤數量，宴客家聚也不擔心呦～

廚房家電「名象家電」烘乾殺菌大容量「８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機」自由調整層架高度＋時間超貼心

我家傳統烘碗機已經使用了很多年.

很多小家庭也都使用過這種烘碗機吧！

不只呈現泛黃狀態，偶爾還會發現小小蟑螂.

這樣使用碗筷餐盤都太不乾淨，很不衛生.

所以，立刻決定網路查找好用安全易操作的烘碗機.

看到名象家電就是主推烘碗機，而且擁有超高好評.

更是台南在地廠商，任何問題售後服務都很方便.

直接訂購，宅配到府，部分機型燦坤也有販售哦！

名象家電│８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機

名象家電的烘碗機分成紫外線殺菌烘碗機、溫風式烘碗機、直熱式烘碗機.

我很推薦直接選購紫外線殺菌烘碗機，多了紫外線殺菌燈在殺菌效果更好.

畢竟，現在空氣品質真的沒有以前那麼的好.

各種腸胃病毒及空氣細菌都是看不到的.

而且還是天天使用晚筷餐盤和食物接觸.

關乎自己與家人的身體健康，真心推薦！

不只烘乾，透過紫外線殺菌燈，使用起來更安全又衛生.

名象家電，８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機，完整紙箱有型號確認.

打開紙箱，裡頭有保麗龍上下保護機體.

鏡面那邊也有一塊保麗龍好好保護，避免撞擊.

名象家電，８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機，外層還有包覆透明袋裝.

不用擔心８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機會有髒汙，或是碰撞的問題.

８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機的開門鏡面有用一層保麗龍片，保護鏡面，免於撞擊.

用雙手把８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機搬出來.

這款是８０Ｌ的ＴＴ－９８９型號，可別買錯.

終於和大家見面囉！

紙箱外側就把８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機的優勢.

寫得非常清楚.

拿掉外層透明塑膠袋，四周好好檢查一下.

烘碗機體有無損壞，或是鏡面刮傷.

可以看到內層也還有一塊保麗龍板.

真的在保護機體方面，非常細心呢.

看到這個台灣標章，微笑ＭＩＴ值得信賴.

就是台南永康在地廠商.

使用操作上更加安心！

身為台南人選購家電上，自然以台南廠商為主要考量.

未來真的有需工廠維修，自己運送也很方便！

台灣製的標章上.

金屬工業研究發展中心驗證.

ＮＯ.０２０００００７.

準備打開烘碗機的門.

看到門邊上下都有黏貼護膜.

輕輕撕下就可以囉.

握把的上下都有黏貼護膜.

鏡面一隅也有貼上產品材質及功能優點！

底邊就是殺菌和烘乾，上下二排的時間選擇.

二款功能，殺菌＋烘乾，可以彈性自由運用.

或是選擇全自動，真的符合現代人的生活模式.

若要重新調整時間，直接按下〝關〞重新啟動.

打開烘碗機的門，把手也很好握，開門很輕鬆.

它的門面有磁石，會自動吸上，關門也要輕力.

看看裡頭的三層可調式層架，有沒任何問題！

附上綠色綑線是烘碗機的接地線.

需要接在烘碗機後面，可看說明書的說明.

因為我家插座沒有接地線的孔座.

所以我就沒有使用接地線.

現在新型大樓都有接地線的設計孔座.

記得要小心安裝哦！比較安全～

有一天，我家來了一位家電維修人員.

看了這台烘碗機，也說這個名象家電很有保障！

基本上，用了多年，只有按鍵可能脫皮，其他運轉都很正常.

說著自己公司也有一台是四層架的紫外線殺菌烘碗機.

可見名象家電在家電維修業者上，高評價真的不假啊.

我特別挑選三層式可調整層架的８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機.

這樣８０Ｌ容量，比較適合我家的碗盤數量.

可別小瞧家中人數少，那一餐下來的碗盤數量也真嚇人！

吃飯、喝湯，再吃個煎炸等料理，髒了就立刻換碗～

沒有大容量，一次要烘那麼多碗盤，真是非常不夠用.

上層，放上馬克杯、醬料碟～

比較低矮的餐具盤碟.

上層有二個高度自由調整.

餐桌放上醬油膏、番茄醬、烏醋等等調味醬料.

我家習慣一人一份，不愛醬料沾來沾去，比較衛生.

這樣，一餐下來，可想而知，小盤子醬料碟會有多少.

每次一烘＋殺菌，都是整排塞得滿滿～

所以，可別只看適合人數，容量上以生活使用為主要.

中層提供２０個碗架，整齊排列，剛好角度不移動！

另一邊則是有給鐵盤，可放筷子湯匙或是飯匙.

中層一樣有二個高度可以自由調整.

下層高度比較高，主要擺放大圓盤、玻璃杯.

前方有空間也能擺放其他碗盤器皿.

盤架大約２０個，可放淺盤、深盤、長盤都沒問題.

不過有些盤面較大，擺放角度會讓盤量有所減少唷.

這款深度夠，前方還有空間可放玻璃杯、高腳杯.

或是一些小碗、杯蓋等等～很靈活運用的空間哦.

給大家看看我們家中碗筷盤碟和筷子湯匙～

好好的收納擺放，想要取用也很快速.

中上二層，也能把不銹鋼層架拉出來.

層架中間有個三角凹溝，就會卡住層架，不會直接掉下來.

也能方便拿取放在後面的馬克杯、小碗碟和盤子飯碗.

防爆安全玻璃門／防蟑設計

擺放好後，就能關上防爆安全玻璃門.

防爆安全玻璃門外層有加貼防爆膜.

並且防止紫外線穿透，以及隔熱，安全設計更安心.

磁吸玻璃門也能完全關住，避免蟑螂昆蟲飛進去！

安全門開關裝置／自動斷電

防爆安全玻璃門沒有關好，會發出嗶嗶提醒聲音.

烘乾殺菌期間，開啟玻璃門，機體立即停止運轉.

避免昏昏精神或是小孩，誤開正在運轉的烘碗機.

對於這樣的提醒及安全，更讓親子家庭倍受喜愛.

可調式３０４不鏽鋼層架／安裝簡易好清洗

機體內部不銹鋼材質，衛生好洗，高品質材質結構.

三層不鏽鋼材質的層架，輕鬆拿出來，清水沖洗，安裝簡易！

而且中上二層可調高度，還有中間三角凹槽，避免層架掉落.

紫外線殺菌燈管

８０Ｌ紫外線殺菌烘碗機，最大特色是有紫外線殺菌燈管.

選用日本進口三共紫外線殺菌燈管，使用效果強大壽命長.

有小寶寶的親子家庭要殺菌奶瓶、奶嘴、玩具等物品.

都會購買紫外線殺菌箱，容量小，又只能用奶瓶奶嘴小物.

那麼，這台可烘乾殺菌全家餐盤，還能用在寶寶物品上.

是不是真的非常超值！非常多用途～真的大推薦！

觸控式面板／全自動／烘乾／殺菌／關

很清楚簡易的按鍵，可以單獨功能使用.

上下二排烘乾殺菌，直接選擇時間設定.

１５、３０、４５、６０，非常彈性運用.

設定調整重新啟動，直接按下〝關〞即可.

家中長者也能輕鬆操作，直覺明瞭.

操作上真的不難～安全超加分！

以前洗碗後，放在流理台上晾乾，再放入烘碗機內.

其實空氣中很多看不見的細菌，還有蟑螂昆蟲可能爬過器皿.

自己都不知道細菌早已附著.

單單只有清洗烘乾是不夠的，不自覺吃下很多細菌導致不適.

空氣品質不佳，細菌無所不在.

有著紫外線燈管來烘乾殺菌碗盤筷碟，使用上也更放心.

烹飪了健康料理，歡樂的與家人共餐.

碗盤也不能隨意，衛生安全非常重要.

台南吃什麼？小吃、餐廳！

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