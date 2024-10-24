W.Odyssey西遊餐酒館位於台北熱鬧的西門町，以的《西遊記》的出發點設計，調酒滿滿的中式風格，餐點也都將傳統料理為基礎，像故事般的創意搭配呈現！另外還有定期駐唱演出以及附有KTV包廂，不論是小聚用餐，還是多人歡樂都可以！

W. odyssey 西遊餐酒館

地址：台北市萬華區武昌街二段116之2號

電話：02 23310298

IG：@w.odyssey.taipei

W.Odyssey西遊裝潢也是以西遊為主軸，帶有霓虹的有趣文字增添趣味跟故事的玄幻感受，甚至吧檯後方還有一尊孫悟空！

樓上的空間還有大大小小不同的包廂，包含K歌設備，多人聚會歡唱也相當不錯！

另外也有定期的DJ、駐唱，詳細時間可以參考官方IG唷

W.Odyssey西遊最有特色的就是十二時辰的調酒與多樣創意料理！不論吃的喝的我目前還沒踩到雷！

落葉歸根 $420

菜的名字就很有意境，擺盤更是相當誘人，培根捲裡包著新鮮的鮭魚，上面點綴著滿滿的鮭魚卵，每一口都能感受到培根的鹹香、鮭魚的細膩口感，還有鮭魚卵在口中爆開的鮮甜，層次豐富又驚艷，推薦先吃原味之後在擠上檸檬，微酸清新的口感更是開胃！

富貴雙方 $180

感覺是在婚宴場合才會有的料理，沒想到在餐酒館裡也能吃到這麼地道的風味

酥脆的豆皮夾著鹹香的火腿，搭配上熱騰騰的薄麵皮，一口咬下去，酥脆與軟糯的口感完美結合，還帶有微微的甜味，竟然如此適合作為下酒菜！這道料理既懷舊又創新，非常值得一試！

搗蛋雙糕 $260

今天最期待的搗蛋雙糕，據說是餐點熱銷排行榜第一名，由豬血糕和蘿蔔糕組成的雙拼，搭配著花生粉和鹹蛋、皮蛋混合製成的獨特醬料，豬血糕外層酥脆，內裡軟糯，蘿蔔糕則是煎得金黃酥脆，搭配上特製的醬料，鹹中帶甜，口感豐富層次分明，這樣的組合竟然意外地和諧！

這道料理的口感和味道實在讓人驚艷，難怪是店家的熱銷No.1！絕對值得點來試試看

麻婆豆腐炒手 $300

麻婆豆腐炒手也是這裡的創意招牌菜之一，巧妙地將麻婆豆腐和紅油炒手結合在一起，餛飩皮薄餡多，大小剛剛好入口，麻婆豆腐的醬汁濃郁而微辣，包裹著餛飩的每一口都充滿了刺激的香氣和濃烈的滋味，讓人忍不住一口接一口，突然有想要搭配白飯的衝動！每一口都讓人回味無窮

西班牙蒜味蝦佐軟法 $400

新鮮的大蝦配上蒜香四溢的醬汁，蝦子的鮮甜完美地被蒜香襯托出來，麵包烤得外酥內軟，特別建議趁熱享用，麵包沾著醬汁一起吃！雖然不像其他餐點這麼有特色，不過新鮮的蝦子還是非常爽口！

威震三杯雞 $380

最後不得不提的是威震三杯雞，會現場拿著威士忌點火拌炒，瞬間火光四射，讓人目不轉睛，真是視覺和味覺的雙重享受！

雞肉外層微焦，內部卻非常嫩滑，每一口都充分吸收了三杯醬汁的香氣，咸甜適中，帶有威士忌的香氣，不論單獨吃或是配酒都很不錯，也讓人一口接一口停不下來！

W.Odyssey不僅菜色豐富，他們家的調酒更是獨具匠心，以十二時辰命名，讓人有種沉浸在傳統與現代交織，如果沒靈感不知道要喝什麼，就看看現在是什麼時辰？

丑

丑這款調酒搭配麻花捲，非常清爽。以青蘋果與芭樂混合綠茶為基底，果香四溢，喝起來清新怡人。這款的酒精氣息較淡，非常適合想小酌但不想醉的朋友，尤其是妹子們的最愛！

未

未是一款擁有超大旗袍酒杯的調酒，一上桌就吸引了所有人的目光。這款調酒的元素包括草莓、葡萄、洛神花和紅酒，味道稍微偏酸但很順口，果香非常濃郁，是一款適合喜歡酸味調酒的朋友的好選擇。

巳

今天最喜歡的調酒非巳莫屬了！這款調酒混合了杏桃、水蜜桃和玫瑰，味道非常順口，一樣沒什麼酒精氣息，非常適合慢慢品味，淡淡的花果香氣讓人一喝就上癮，真心推薦！

另外店家在90分鐘左右，會很貼心的免費提供客人醒酒湯，熱湯喝起來超級舒服，濃郁的有點像是豚骨拉麵那種白湯，不論是用餐還是喝酒過場，喝完湯都感覺可以在戰一輪！

W.Odyssey 西遊是一家非常特別的餐酒館，不僅提供多樣的創意中式料理，每一道菜都充滿了驚喜和巧思，更結合了獨特的調酒和充滿故事感的裝潢，這裡的氛圍既有趣又放鬆，非常適合朋友聚會、約會或是舉辦小型派對！如果想要探索不同風味的料理和調酒，那麼一定要來這裡體驗一下，保證會感受到一場味蕾和感官的雙重盛宴！以上一點心得就推薦給大家參考看啦！