台南市室內裝修商業同業公會配合「2024台灣設計展」(展期：10月26日至11月10日) ，結合十多家設計公司和設計師，針對民眾的生活日常，以坐具為發想概念，於衛星展區「愛國婦人館」推出 B2「座‧標」室內設計展，用各式風情座椅，展現生活美學，凸顯台南的設計力。



台南的文化融合了傳統與現代，形成了獨特的城市風貌，「2024台灣設計展」以「是台南，當是未來 The Next 400」為主題，概分主展區及衛星展區，二大展區遍及台南車站、南美館2館、西市場、321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館及各地商圈 (孔廟、國華友愛、永樂市場) 等，更以特色散步路徑，巧妙連結兩大展區，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間，邀請民眾一起到台南見證穿越時空的城市風貌。



2024台灣設計展 衛星展區 愛國婦人館室內設計展

展覽日期：2024年10月26日 (六) 至11月10日 (日)

開放時間：週日至週五 10時～20時、週六 10時～21時

台灣設計展官網：https://designexpo.org.tw/zh-TW



台南市室內裝修商業同業公會配合「2024台灣設計展」，結合十多家設計公司和設計師，針對民眾的生活日常，以坐具為發想概念，於衛星展區「愛國婦人館」推出 B2「座‧標」室內設計展，用各式風情座椅，展現生活美學，凸顯台南的設計力。



走進一樓展間，除了可以看見眾多經典名椅的精緻工藝，也可一窺多位設計師的創新作品。



各式各樣的椅子，設計師透過設計，在實用性上賦予藝術性，透過展覽成為連結所有人探索生活美學的完美平台。



「憑空而坐」作品，運用洞洞板和木棒，民眾可依自己喜好進行位置調整，並依當下心情或躺或坐，展現最舒適、最悠閒的躺姿或坐姿。



半外戶外廊道展場



坐是生活的標準，生活坐落城市角落，設計定調文化高度，以座標定位品味，以思維拓展格局。



二樓和室展場



搖椅，日本泰斗及設計大師岩倉榮利的作品。



「座‧標」室內設計展，展覽期間特別安排兩場「SEAT有閒來坐」講座。11月2日 (六) 下午15:00至17:00，由建築師梁世偉主講「赫里特·希特菲爾」；11月3日 (日) 下午15:00至17:00，由室內設計師黃小蒨主講「款待時間的儀式 從建築到茶的創作旅程」。這些講座將深入探討設計與生活之間的密切聯繫，為觀眾帶來豐富的交流與啟發。

2024台灣設計展 Taiwan Design Expo'24，FB 專頁搜尋：台灣設計展

台南愛國婦人館

地址：台南市中西區府前路一段195號5861

大眾運輸：

1. 搭乘高鐵：抵達高鐵台南站後轉乘 H31 高鐵快捷公車，「建興國中 (府前路)」 站對向步行約1分鐘到達。

2. 搭乘台鐵：抵達台鐵台南站後轉乘 6號公車 (仁德轉運站－龍崗國小)，在「建興國中 (府前路)」 站對向步行約1分鐘到達。

2024台灣設計展期間「踅台南」專車：「台南市美術館2館」站下車，走府前路約1分鐘到達。

路線A (台南火車站線)：台南轉運站 (321巷藝術聚落)→台南火車站→西市場→台南市美術館2館。平日9:30-20:30，每20分鐘一班；週六9:30-21:30、週日9:30-20:30，每10～15分鐘一班。

路線B (停車場接駁線)：永華市政中心 (正生公園停車場)→水萍塭公園停車場→藍晒圖文創園區→台南市美術館2館→西市場。僅假日行駛，週六9:30-21:30、週日9:30-20:30，每10～15分鐘一班。

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