「量測」從何而來？

「今天天氣超熱，溫度居然高達33度！」、「最近又吃太多，上秤一量胖了4公斤......」、「生日快樂！祝你23歲活得更加美好！」、「我們家小兒子最近又長高了2公分呢！」

這些數字表達看似稀鬆平常，但無論是溫度、重量、時間，還是高度，這些標準其實都來自測量工具的精密與科學。我們日常所說的「幾度」、「幾公斤」、「幾年」、「幾公分」，都依賴測量器的準確性與標準化技術。那麼，這些工具究竟是如何誕生的？它們又是如何改變了我們的生活？

為了讓大眾更了解測量的奧秘，國立科學工藝博物館(以下簡稱：科工館)與創立九十年的臺灣三豐儀器攜手合作，推出 【星動時刻．量測傳說】 －量測典藏主題特展 ，此次展覽由三豐儀器、科工館及其他學術機構提供珍藏的古時量測儀器，再由館方的策展團隊的精心蒐集整理、巧思靈感激發，將量測儀器融合希臘神話與十二星座題材，展開一連串的沉浸式體驗故事線，讓我們以有趣的方式從中探討測量的起源，以及對日常生活所帶來的深遠影響。

希臘天文形式探討測量儀器的好奇

本人非常榮幸能受到館方的邀請，搶先目睹這場神秘希臘與測量器的華麗碰撞，起初在閱讀特展主視覺跟簡介，我注意到十二星座、希臘神話以及量測三大關鍵。前往參展的路上，心理優先被十二星座的思緒占滿著 ：「哇！我猜應該會有十二星座和希臘守護神的觀星探討，說不定還會有星座占卜耶，來問問相關專業人士怎麼讓太陽月亮星座都同為牡羊座的我少發點脾氣哈哈哈～～」

然而，當我踏進現場欣賞、參觀，聽完了策展團隊負責人的導覽解說後，才深覺自己誤解策展團隊想傳達的重點，展覽設置於以科學工藝角度創立的博物館中，自然會強調數字、技術、科學層面的知識，情感層面並非是他們所著重的主題。(但據說可以許願敲碗！？)

「既然是測量儀器展，那為何要用12星座跟希臘神話？」

在參展過程中，我對於測量儀與希臘之間的聯繫產生了濃厚的好奇心，經向策展人請教了解到其中的關竅：希臘是諸多測量學中的發源地之一，雖然有些測量學術理論追述至古埃及，例如大地測量學，但在資料蒐集中發現到很多測量詞彙，實際上源自希臘語，由此可見測量學跟希臘學術文化有著密切的關聯。

科工館的策展團隊希望透過結合十二星座、神話守護神等希臘經典元素，並經過創意發想，以輕鬆有趣的故事體驗和AI智慧互動設置，帶領大家了解測量儀器的起源與種類，讓大人小孩都能在學習之餘享受參展過程。

展區規劃介紹

本次展出地點位於科工館北館六樓的特展廳區，西側電梯上樓後往右手邊走。

會看見右邊走廊上掛了很多條展覽旗幟，沿著走往右手邊看就會抵達囉！。

展出期間從2024/10/31到2025/09/01(須配合科工館營業時間)，將近一年左右相當充裕的期間特展，不用擔心年底忙碌沒有時間參與~~

門票：$250/全票；$170/學生票，此票券包含全館常設廳及量測科技特展，部分特定身分者免費入場。

接著來為大家介紹本次展覽的規劃安排，內容經由實際參觀及策展人解說，並經過上網資料整理後內化轉為個人心得，分享內容僅供參考，實際資訊請以特展關方釋出為準。

1.走入希臘神秘領域－特展櫃檯區

特展入口絢爛華麗帶有上方金屬材質板的科技氛圍，讓我感覺很像搭了哆啦A夢的時光機快速穿梭回至古希臘時期，走入希臘神秘領域。

櫃台剪票區上方可以看見一個圓盤，大家可能有注意到上方的圖樣好像不是我們所熟悉的12星座符號，但對於理工專業人士來說肯定經常接觸，那些都是測量常見單位，策展團隊將每種星座對應到不同的測量儀器與單位，並四處擺放在館內做展示，大家可以找找看～

2.艾斯特拉的冒險之旅－前導故事區

每次遊戲初始都要創建角色，此次特展也融入遊戲元素，在探索之前我們先將自己的身分定位做個調整，成為一位叫作「艾斯特拉」的半人半神青年，踏上一條找尋自己未知的天賦才能領域，讓內心神之力量甦醒。

遊戲中肯定會有旅程地圖要做破關，特展將空間以十二星座四象－土、風、火、水做劃分，並依照每個元素的屬性特質結合希臘著名景點，舉出四大量測主題－度量衡、大地量測、環境量測與精密量測。接下來就依序位大家做簡要介紹：

3.商貿繁榮的特洛伊城(土)－度量衡區

提到特洛伊城，最受眾人所知的便是東西方貿易興盛，帶來的產業發展與財富流入，然而因為當時各界的衡量制度不統一，感受到不公平的人自然就不樂意，不僅影響了商業往來，甚至引發衝突和戰爭。為了避免戰爭阻礙經濟發展，度量衡的出現達成標準一致化，也讓商業貿易能夠更順利進行。

策展團隊將其聯想到土象星座的特質——沉熟穩重(金牛座)、按部就班(摩羯座)以及嚴謹精算(處女座)，恰如良好商業往來的真諦。

重量－ 砝碼秤重互種體驗區 ，讓參觀者透過天秤平衡的方式體驗早期如何計算物品重量，也找出關卡所需的重量。然而，重量計算在女人的身上是不標準甚至不存在的XD(純屬玩笑)

時間－ 世界時間互種體驗區 ，早期交易若沒有標準時間，從跨12時區來的貿易方抵達後天空早已刷上星夜月影，還怎麼談判交易XD，還請參觀者一起來幫助這些時間混亂的貿易商找到標準的見面時間。

＊現代社會的時差知識也正是得益於這些標準化的成果。

長度－ 眼見不為實互種體驗區 ，展區擺示底比斯、斯巴達、雅典等希臘各地的長度皮尺，參觀者可以仔細觀察其刻度的差異，也正是由於早期這些長度不統一，交易談判時常無法達成共識，導致談判破裂。參觀者可以一起來替貿易商們找到正確的長度尺寸。

【度量衡】

即測量長度、重量與時間等標準工具，正如前段所述，早期交易雙方來自不同國土，若沒有標準化時間，雙方難以約定交易的時機(雖說還是有日月星辰，但等待的誤差值很大)；另外，早期比較多是以物易物的交換形式，以紡織布而言，若是布料長度、重量兩者沒有達到一致，多一塊少一塊可是會引發衝突的~~

4.蓋亞大樹的環境守護(風)－大地量測區

回溯眾神的根基、希臘世界的初始，蓋亞是希臘最早的天神，網路上查詢得知甚至連宙斯都只是他的兒孫輩，更別說其它天神、人類與天地萬物，因此，蓋亞被尊稱為「大地之母」。然而世界萬物並非取之不盡、用之不竭，人類的過度開法導致環境面臨枯竭的危機，為達到生態平衡，才有了大地量測的誕生。

策展團隊將其聯想到風象星座的特質——聰明伶俐(雙子)、探索拓展(水瓶)以及八面玲瓏(天秤)，將蓋亞大樹的拯救任務交給了參觀者，並由三位聰明的風象星座守護神一同協助。

面積－ 修復大地核心互種體驗區(左圖) ，考驗參觀者的耐心與智慧，腦力激盪面積與角度的轉換，擺正修復蓋亞大樹的核心，讓蓋亞大樹持續運作。

角度－ 髒水去去走互種體驗區(右圖) ，運用高度與角度的變化，讓參觀者可以擺動隨著蜿蜒道路將潔淨水源導入蓋亞大樹內，而非掉入汙染深淵。

高度－ 獲取蓋亞祝福互動體驗區 ，大樹拯救任務達成，大地之神蓋亞為你送上果實祝福，但得到哪種樹果，就要憑參觀者的本事了，最高有到200公分以上，歡迎大家跳起來摸看看！

【大地量測】

包含面積、角度與等高度測量工具，有了這三項就能計算各種空間，小至一棟房屋，大致整個地球，有了大地量測的技術支持，讓地球上的各區域能準確定點定位，繪製出可靠的地圖。自大航海時代起，人們便依賴此技術來探索世界、拓展商貿。隨著科技的進步，大地量測還為現代生態環境專家提供了重要的依據。現在甚至有了Google maps等地圖導航系統，要是《航海王》中也有這個技術， 哥爾·羅傑的大秘寶早就被魯夫拿光XD

5.埃特納火山的活耀時刻(火)－環境量測區

大家是否看過電影《龐貝》?，影片末段火山噴發的威力與震撼度不容小覷，巨大的死傷讓人對火山噴發心生敬畏。如今，希臘的埃特納火山進入了活躍期，岩漿蠢蠢欲動讓大家非常緊張，以前只能等到真的看見岩漿才知道火山爆發，但得益於環境量測的幫助帶領之下，動物與人類能提前預測火山的活躍狀態、噴發週期、及冷卻時間，以做出預防和逃難的準備。

策展團隊將其聯想到火象星座的特質——急速激情(射手)、熱情奔放(牡羊)以及震攝四方(獅子)，在埃特納火山噴發前夕，交給參觀者和三位機動組人馬快速號朝附近居民安全逃難，也展現火象星座的領導與勇氣，火象星座就是棒。

震波－ 人間廣播站 互種體驗區 ，展區設置了聲音震波測量儀，感受到火山活躍時可能會出現的震動，在火山噴發前夕猶如獅吼般的大喊「快逃阿！」，讓各界知道現在是緊急逃難時刻（說不定也可以發現你的聲波形狀）。

風速－ 誰能比我快互動體驗區 ，火山開始噴發，參觀者要跑得比神獸還快，才能在前頭帶領火山附近的居民動物逃難，找到正確的避難方向。

溫度－ 溫度關測互動體驗區 ，牡羊座帶領參觀者選擇合適的避難地點，選擇錯誤的話可能會面臨高溫的威脅。這一區透過投影燈光展示了火山噴發至冷卻過程中的視覺變化。

【環境量測】

利用感測器將自然現象轉化為可偵測的關鍵數值，能做日後的規律運算以及變化預防的依據，常見的就是震波、風速以及溫度等測量參數，雖然臺灣不會受到火山爆發的威脅，但是會有地震、颱風等天災影響，現在透過震波紀錄預測，我們能從地震直播頻道提前注意地震來臨，做好避難保護措施，七八月常見的颱風使台灣面臨豪雨淹水與土石崩塌的災害風險，有了風速預測我們可以提前準備防颱措施，溫度預測更是大家日常生活重要依據，高溫嚴防中暑脫水、低溫擇要注意保暖。

6.雅典娜神廟的考驗(水)－精密量測區

古希臘時期奉祀雅典娜女神的帕德嫩神廟，可謂希臘文化中的最重要發源地之一，早期另有掌管金庫的功用，現如今作為史蹟藝文等有／無形價值保存；因早期有金庫的作用，存放了非常多珍藏寶物與財富，自然也會遭遇到有心人士的攻擊偷竊，好在有精密量測規劃出的防護材質、搭配螺絲卡腳，使帕德嫩神廟成為一道堅固的防線。

策展團隊將其聯想到水象星座的特質——強悍執著(天蠍)、包容體貼(雙魚)以及敏感友愛(巨蟹)，敏銳察覺外在危險的可能、並以堅定的心抵禦外來侵略者，展現了水象星座體貼細微的堅毅。

硬度- 外剛內柔互動體驗區 ，參觀者可以透過硬度的檢測，找出比鐵還要軟的石膏，進而破解武器庫的密碼，讓友軍獲得更強大的火力支援。

粗糙- 武器挑選 互動體驗區 ，敵方來勢洶洶，為了支援更多火力必須加急製作武器來避免戰爭失敗，參觀者透過粗糙文理的挑選，協助武器工匠的選擇出適合製成武器的材質。

零件- 萬無一失互動體驗區 ，參觀者需迅速發現武器中的一處零件缺陷，透過結構圖與量測儀器找出問題零件，協助武器工匠完成修復，確保戰備無誤。

＊大家可以注意看看右圖上面的數字，有相當貼心的涵義，1934是三豐(Mitutoyo)創立年份，27則是科工館成立的時間(年)，剩下的35留給大家去猜測囉~~(有興趣也可以跟館方人員詢問)

【精密量測】

是提升品質、減少誤差並推動工業發展的基礎技術，也是所有測量器的根本——精密標準、可靠一致。舉凡材質硬度挑選、紋理調整、零件精查等需求都是精密量測的範疇。正如雅典娜神廟的興建，選對了足夠堅毅的石柱、精密銜接的契合，才能讓西元前 447 年動工的建物至今屹立不搖。

7.眾神打卡區

故事的尾聲，你，艾斯特拉，不僅與十二星座守護神聯手拯救古希臘萬物，也在此冒險獲得神力啟發，你擁有了更大的創造力與智慧，在與神界道別回到人間之前，別忘了跟眾神們打卡留念一下。

透過此次展覽的心靈體悟

－眼見，究竟是否能為憑？

在特洛伊城土象星座展區中，我發現其中有區展演了「錯視」的定義與舉例，透過巧妙的幾何排列、視覺成象規律等手段，達到視覺欺騙的效果，頓時，我腦海中對於「眼見為憑」這句成語打上一個問號，也突然領悟到「量測」存在的價值。每人心中都有一把尺，但標準各異、底線不同。量測的誕生，正是為了消除這些差異，賦予我們統一而可靠的標準，讓生活更具一致性與準確性。

－人往往是乘載大地之舟的水，能支撐也能翻覆

蓋亞大樹的環境生態故事，讓我對於永續發展有了些省思。時代科技的發達與進步，人類功不可沒，不僅建立了全球通用的測量標準、發展出比頭髮還要細微精確的量測技術，並應用於建築、航空、科技等眾多領域上，然而，這些科技的背後，為生態帶來巨大的代價，甚至造成難以彌補的損害。人如水，地球如舟，我們能支持地球平衡、駛向更好的未來，但發力過猛也會因此造成無法挽回的翻覆，展覽中設計的生態平衡互動體驗，讓參觀者透過玩樂理解到綠色永續的觀念。

－彷彿參加一場希臘運動會，家裡有需要放電的小朋友一定要來！

從特洛伊城的重量體驗、蓋亞大樹的跳高測式、埃特納火山的急速奔跑到最後的「獅吼」肺活量挑戰，這些互動設計彷彿一場古希臘體適能測驗，非常適合讓孩子們在體驗中消耗體力、在玩樂中探索量測的奇妙，然而快樂之餘也請大家注意自身安全，館內設計較為昏暗，家長還需看護孩子一舉一動避免受傷了～

特展專屬精美明信片-闖任務免費拿！

特展期間，只要在展場內掃描專屬QR碼，完成闖關活動，就可免費兌換一張12星座明信片作為禮物，一人現領一張，樣式隨機抽取～

科工館資訊統整懶人包

1.營業時間

開放時間：週二～週日9:00-17:00

售票時間：週二～週日9:00-16:00

2.地點：高雄市三民區九如一路720號

3-1.交通方式(自駕)

以臺中為起點參考

路線：從高速公路南下，再九如交流道下至平面道路，右轉進入九如路，宜路抵達本館。

小客車停車費－$15元/半小時，週二~四；$25元/半小時，週五~周日(含國定假日)，每日最高上限250元。

機車停車費－每次收費20元。

3-2.交通方式(大眾運輸)

以臺中為起點參考

高鐵：臺中高鐵站搭乘到左營高鐵站($790元)，步行到高雄捷運站從左營站搭乘到凹子底站($20元)，再步行到高雄輕軌愛河之心站搭乘到科工館站($20元)，步行約12分鐘至科工館館。

臺鐵：臺中站搭乘到科工館車站($474)，步行約10分鐘至工館館。

4.常設門票費用