許多后里在地許多從小吃到大的古早味冰店，除了大家很推薦的豐仁冰、冰棒、冰淇淋、冰沙外，還有販賣茶飲和鮮果汁，價格很親民，用料也很實在。

炎熱的天氣，在吃完正餐之後只想要來點冰涼涼甜甜的食物，經過這家的時候因為復古的名字所以多看了一眼，上網搜尋了一下才發現這家月麗花冰店在后里當地很有名氣。

我們點了綠豆口味的豐仁冰加上花生口味的冰淇淋，和一杯新鮮芒果冰沙，豐仁冰不確定幾ml的大小，芒果冰沙應該是700ml左右。

芒果冰沙

芒果冰沙有跟店家確認過是新鮮的才點，之前被有些店家騙過，甚至是用含糊帶過，結果喝到都是化學的真得很不愛，月麗花冰店一杯這麼大只賣45元更讓我充滿著疑惑。

喝了一口之後，這真得是新鮮的，店家沒有騙人，跟我們自己在家裡打的味道是一樣的，不會水水的很真材實料，就是自然的果香加上小碎冰，甜度感覺沒有再加糖，芒果跟冰塊的比例也剛剛好，以芒果濃郁鮮甜的果香為整體主要的味道，然後冰塊就像是負責冰涼涼的部分......( 繼續閱讀文章 )

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