新疆，一直是我夢寐以求的旅行目的地。雖然還沒機會親身踏足，但對於新疆烤饢這種美食，我卻一直充滿好奇。烤饢並不是新疆特有，各地都有不同的烤餅，但聽聞板橋有這樣一家新疆烤饢小攤後，我就一直想去試試看。這家烤饢攤在板橋迅速走紅，不僅許多美食部落客爭相推薦，還上過不少新聞報導，讓我更是對它充滿期待。

當我第一次品嚐時，心中只有一個想法：這新疆烤饢真的太好吃了！外層酥脆、內裡蓬鬆柔軟，單純的麵香加上一點點刷上的糖漿，這烤餅與我原本想像中乾硬的餅截然不同。我想，如果不是後面還有其他小吃要嘗試，這餅我吃三個應該也不是問題！

新疆烤饢位於板橋眾所周知的「重慶黃昏市場」，這裡也是板橋著名的小吃聚集地，短短100多公尺的範圍內聚集了許多人氣攤位。一直以來我就想寫一系列關於重慶黃昏市場的美食分享，就從這家烤饢攤開始吧。

有一天在「板橋區美食里」的社團裡，我發起了一個活動，請大家推薦重慶市場的必吃小吃。結果有三家攤位獲得最多推薦，新疆烤饢就是其中之一，看來不只是我對它著迷，板橋在地人也都很喜愛。

這家新疆烤饢的小攤位於重慶黃昏市場的末端，如果你從「重慶路」那一端進來，建議直接繞到市場的另一頭，因為這裡常常人潮爆滿，尤其是假日的時候。這家小攤的樣子，讓我聯想到南機場夜市的「手推車燒餅」，同樣是簡單卻充滿魅力的小吃攤。

除了招牌的新疆烤饢外，這裡還有四種不同的甜鹹烤餅，不過因為生意太好，出爐的時間各不相同，有時還會買不到，特別是三角餅和烤饢這兩款最受歡迎。

老闆娘做餅，老闆負責烤餅，夫妻兩人默契十足，總是帶著笑容，讓人感覺特別親切。記得那天老闆娘一邊做三角餅，一邊笑著對我們說：「可以拍照，但千萬別再幫我們推了，我們已經忙不過來了！」我當時心裡暗想，等我覺得好吃再說吧（笑）。

他們用的烤爐特別傳統，爐火的溫度非常高，老闆直接伸手進爐裡翻動餅的模樣，看起來十分厲害，我特別觀察了一下，真的完全沒有被燙到。

這烤爐並不是用原子碳，而是使用真正的爐火，因此烤出來的餅格外香，光聞就讓人垂涎三尺。

烤好的烤餅會放在爐邊保溫，等客人點餐後再刷上一層糖水重新加熱，這樣每一個到手的餅都是熱騰騰的。一口咬下去，外層香酥帶點微脆，裡面鬆軟中帶有空氣感，和我之前在中國吃過的烤饢完全不同，但這獨特的麵香真是讓人愛不釋口。如果不是後面還有其他攤位要吃，我當下應該會直接吃掉兩個。

除了烤饢，這裡的蘿蔔絲餅也值得一試。相較一般的蘿蔔絲餅，它的餅皮略厚且硬脆一些，裡面的蘿蔔絲帶有調味過的鹹香，雖然相對乾了一些，但也別有一番風味。

三角餅的口感和烤饢差不多，但外皮更加酥脆，帶有一點點蔥香的微鹹味。雖然很好吃，但我還是更偏愛烤饢那單純的麵香。

甜酥餅也是這裡的一大特色，和南機場夜市的甜酥餅相似，咬開時會有熱氣和糖的香氣，外層撒滿了香酥的芝麻，中間的麥芽糖餡雖然有些偏甜，但整體口感還是相當討喜。

店家資訊

店名：板橋新疆烤饢

地址：新北市板橋區仁愛路62巷15弄2號

電話：0933-733-206

營業時間：15:00-19:00（星期一公休）

歡迎加入4萬人板橋區美食里粉絲團及4萬人板橋區美食里fb社團。

歡迎加入30萬人社團大台北美食地圖社團，分享你的大台北美食地圖

小虎食夢網fb粉絲團:https://www.facebook.com/rabbit38844/

小虎食夢網line@:https://admin-official.line.me/12182741/

小虎食夢網ig:https://www.instagram.com/rabbit38844/?hl=zh-tw

更多以台北捷運美食分類的食記(5000+)篇

喜歡小虎的食記嗎?有fb的朋友請按讚加入「小虎食夢網」、跟我們一起隨時討論分享各地的美食吧!