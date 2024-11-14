說到台北火鍋店推薦，好食多涮涮鍋 雙城店 可是不少台北人的口袋名單，提供平價飽足的大份量頂級肉品，不僅滿足愛吃肉饕客們的味蕾，還有療癒系美食人氣NO.1 的「熊熊泡澡系列」、「玫瑰松阪豬花」，同時，讓你在視覺上大飽眼福，CP值高高～！！！
文章目錄
台北火鍋推薦｜好食多涮涮鍋 雙城店 地理位置 交通資訊
好食多涮涮鍋 雙城店 座落於台北市中山區的雙城街巷弄內，距離台北捷運「中山國小站」步行只要6分鐘即可抵達，附近也有收費停車場設置，交通方便、地理位置好找。
台北平價火鍋推薦｜好食多涮涮鍋 雙城店 環境介紹
店內燈光偏昏暗，類微夜店風格，用餐環境乾淨衛生，座位設置採單人至多人座，四人座位的隔板拿開，秒變至少可容納8人的座位，適合人多聚餐、情侶約會、家族聚會、員工團聚 等等。
食材新鮮嚴選，現場活體魚缸內，都是新鮮鮑魚與龍蝦，現點現殺；還有貼心的洗手台設置，方便用餐完畢洗手使用。
食材新鮮嚴選，現場活體魚缸內，都是新鮮鮑魚與龍蝦，現點現殺；還有貼心的洗手台設置，方便用餐完畢洗手使用。
▼ 洗手台設置
▼ 活體魚缸
台北平價鍋物推薦｜好食多涮涮鍋 雙城店 點餐方式
內用採掃描 QR Code 方式點餐，第一次用餐對菜單餐點內容不熟悉的話，可以請服務人員解說，完食後再持帳單至櫃檯結帳即可。
套餐均提供 副餐、菜盤、招待品項、自助式醬料區，以及 免費飲料機、冰淇淋、DIY霜淇淋機 無限量供應，用餐限時90分鐘。
兒童身高100cm（含以上）共鍋需酌收150元共鍋費，可抵單點區消費，滿140cm以上算成人。
套餐均提供 副餐、菜盤、招待品項、自助式醬料區，以及 免費飲料機、冰淇淋、DIY霜淇淋機 無限量供應，用餐限時90分鐘。
兒童身高100cm（含以上）共鍋需酌收150元共鍋費，可抵單點區消費，滿140cm以上算成人。
▼ 多達10種以上湯底，加湯需請服務人員幫忙
▼ 香濃的香蕉牛奶霜淇淋
▼ 自助式醬料區
▼ 冰淇淋
台北好吃火鍋推薦｜好食多涮涮鍋 雙城店 人氣菜單
光是湯底選擇就有 超過10種以上，不論清淡或是重口味通通都有，提供單人、雙人以及多人套餐，另外也有單點品項，今天點一份花好肉圓的雙人套餐，裡面有玫瑰松阪豬花（2朵）、CBA CHOICE 牛小排、雪花牛（可換松阪豬）、6款生猛海鮮（任選2）、菜盤之外，另外還有招待16oz肉品（梅花豬、雪花牛）呢～！！！可以滿足愛吃肉的口慾。體驗的每道餐點，都讓人意猶未盡。
好食多涮涮鍋 雙城店 使用新鮮原塊肉，現點現切，每塊肉品的大小、形狀不一定會相同，卻能吃到頂級肉品的原始肉香與鮮味，在火鍋界享有「吃肉的專家」的美稱。
好食多涮涮鍋 雙城店 使用新鮮原塊肉，現點現切，每塊肉品的大小、形狀不一定會相同，卻能吃到頂級肉品的原始肉香與鮮味，在火鍋界享有「吃肉的專家」的美稱。
▼ 菜單（menu）
香醇牛奶/蒙古香辣（孜然）
香醇牛奶鍋的鍋底可以選擇加購「正宗牛奶小熊」牛奶熊冰磚（4種口味、造型），每日限定（需預訂），今天很幸運的預約到「維尼牛奶熊」，是香醇牛奶口味，可愛的維尼牛奶熊頭上還有一片起司（好似泡溫泉頭上放條毛巾），泡在牛奶鍋裡，就像正在泡澡般的療癒，湯底的奶香喝起來特別濃郁香醇，一點也不湯湯水水。
蒙古香辣（孜然）可選擇大、中、小辣，我們選擇的是小辣，辣度不會過分明顯或是嗆辣，還蠻順口的，蒙古孜然香氣十足，涮牛肉特別好吃，合適重口味的朋友，如果你吃膩四川麻辣鍋的話，不妨可以試試他們家的蒙古香辣。
蒙古香辣（孜然）可選擇大、中、小辣，我們選擇的是小辣，辣度不會過分明顯或是嗆辣，還蠻順口的，蒙古孜然香氣十足，涮牛肉特別好吃，合適重口味的朋友，如果你吃膩四川麻辣鍋的話，不妨可以試試他們家的蒙古香辣。
▼ 維尼牛奶熊（香醇牛奶）
▼ 療癒的維尼牛奶熊泡澡
▼ 四種口味牛奶熊（每日限定）
▼ 蒙古香辣（孜然）
副食
提供白飯、烏龍麵、王子麵、冬粉、細寬粉、雞蛋可以選擇，另外也可以加價升級和牛滷肉飯。
菜盤
菜盤的內容物豐富，有高單價的娃娃菜、菇類，如果不愛吃菜，也可以更換肉品、海鮮、開胃小菜。非常建議將高麗菜拿來煮牛奶鍋，特別鮮甜好吃。
玫瑰松阪豬花（2朵）
吃鍋還可以觀賞玫瑰松阪豬花乾冰秀，利用新鮮松阪豬肉製成的玫瑰花造型，精緻細膩，宛如雕花般的視覺效果，超合適生日慶祝、情侶限定約會、情人節 等等，上桌就是好驚喜。
套餐雪花牛可更換松阪豬，松阪豬肉片厚薄度適中，吃起來鮮嫩有口感，特別合適煮牛奶鍋，肉香裡帶著淡淡的奶香，沒有豬腥味。
套餐雪花牛可更換松阪豬，松阪豬肉片厚薄度適中，吃起來鮮嫩有口感，特別合適煮牛奶鍋，肉香裡帶著淡淡的奶香，沒有豬腥味。
▼ 雪花牛換松阪豬
CBA CHOICE 牛小排
輕涮至7分熟即可，吃到肉質的軟嫩多汁，搭配蒙古香辣鍋的孜然香氣，即使沒有沾醬料調味，也能顯得香氣十足。
招待肉品（16oz）
雪花牛的油花分佈較多，吃起來滑嫩細緻的口感。
好食多的肉品果真精心嚴選，連梅花豬吃起來也感受不到討人厭的豬腥味，紮實飽滿的肉質咬勁，真的可以滿足愛吃肉的朋友。
好食多的肉品果真精心嚴選，連梅花豬吃起來也感受不到討人厭的豬腥味，紮實飽滿的肉質咬勁，真的可以滿足愛吃肉的朋友。
▼ 雪花牛
▼ 梅花豬
鯛魚
新鮮鯛魚片肉質鮮嫩柔軟，火鍋海鮮良伴，省去魚刺困擾。
蛤蜊
蛤蜊顆顆飽滿肥美又鮮甜。
荔枝沙瓦
可以選擇酒精或是去酒精，我們選擇去酒精的荔枝沙瓦，香甜的荔枝風味氣泡飲，搭配火鍋特別去油解膩。
法式焦糖烤布蕾
如果不愛吃冰的話，也可以選擇加點他們家的手工甜點-法式焦糖烤布蕾，現點現炙燒的表層焦糖，脆甜可口，搭配軟綿香濃的布蕾，吃起來不會過分甜膩。
▼ 生日優惠
[ 店家資訊 ]
好食多涮涮鍋-雙城店
地址：台北市中山區雙城街19巷5號
電話：02-2585-7222
營業時間：
平日：中午11:30~15:00 / 晚上17:30~22:00
假日：中午11:00~15:30 / 晚上17:00~22:00
粉絲團：
https://www.facebook.com/shabuhsd/
假日：中午11:00~15:30 / 晚上17:00~22:00
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。