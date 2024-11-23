Tao Natural Wine 自然派葡萄酒｜隱身勤美中的神祕自然酒餐廳，帶你用味覺環遊世界酒莊!

你有喝過不會宿醉的葡萄酒嗎? 隱身在勤美週邊的【Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 】，由是台中少見的自然葡萄酒吧，有別於普通常喝到的葡萄酒，訴求的是純粹自然造化，以農法釀製的葡萄酒不僅更加有趣，更帶來前所未見的全新味蕾體驗，喜歡喝酒的你千萬不能錯過，另外也有提供包場優惠活動!

「嚴禁酒駕 未滿18歲請勿飲酒 飲酒過量 有害健康」

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/



Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 環境分享

▼【Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 】隱身於勤美商圈附近，黑色系的外觀建築很有異國氛圍，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 】以溫馨的木質調設計為主軸，兩層樓挑高空間可以看到滿滿的酒藏，座位區有舒服的沙發座椅可以坐，搭配投影布幕整個氛圍感100分!

▼【Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 】二樓有獨立的包廂區，可容納約6-8人，空間超有設計感，很有自由自在放鬆的氣氛，低消平日6,000元，假日 10,000元，也有不定時的包場優惠，可追蹤自然酒的IG的優惠喔！（點我看IG）」

▼在【Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 】跟我一樣如果選擇障礙，服務人員都會貼心依照你喜歡的酒感和風味，提供詳細的介紹與分享，這裡的每隻酒都有清楚標價，非常公開透明化。「嚴禁酒駕 未滿18歲請勿飲酒 飲酒過量 有害健康」

▼【Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 】每隻葡萄酒都是由100%經過有機認證的葡萄，「自然釀造」無透過人工催熟方式，不添加任何添加物製作而成，較輕負擔、喝完隔天也不會頭痛~「嚴禁酒駕 未滿18歲請勿飲酒 飲酒過量 有害健康」

▼【Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 】有個超可愛的活動，只要「逗笑櫃檯夥伴就可以換一個小點心（每日不同）」，這次成功挑戰換到了一份酥脆的炸薯條!

Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 菜單

Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 餐點介紹

Pettirosce Lunaria Orsogna(粉紅)💰300元/杯

▼來自義大利產區的Pettirosce Lunaria Orsogna，外觀呈現夢幻的粉紅色，帶有明顯的櫻桃草莓味，酸度偏重不甜，整體味道純粹且順口~

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Lunaria Malvasia(無酒標橘)💰300元/杯

▼Lunaria Malvasia同樣來自義大利產區，如同可愛討喜的橘色，喝起來有著清爽的柳橙果香， 尾韻則帶點淡淡的玫瑰花香，相較來說這杯的酒感較不重。

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慢烤布里超司(風乾番茄)💰580元

▼起司配酒超搭！這道慢烤布里超司很厲害，半融化的口感有著香濃起司香，伴隨著蒜頭及風乾番茄口感更佳，配上巧巴達麵包或是直接吃都很讚!

Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 用餐心得

各位酒咖們認真要收藏這家，有別於常見的餐酒館風格，【Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 】營造出一種像家的氛圍，還沒喝到酒感覺就已經放鬆，酒類的品項及風味更是多樣化，喜歡自然酒的老饕們絕對會喜歡!「嚴禁酒駕 未滿18歲請勿飲酒 飲酒過量 有害健康」

Tao Natural Wine 自然派葡萄酒 店家資訊

粉絲團 : Tao Natural Wine 自然派葡萄酒

地址 : 台中市西區中興街275號

電話 : 04 2326 8379

營業時間 : 15:00-00:00(周一二休)

低消每人二杯酒+收10%服務費

禁止酒駕・未滿十八歲禁止飲酒

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/