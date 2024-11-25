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跟朋友到南部玩的時候，就看中了這間在旗津的飯店！周遭環境很悠閑、飯店整體也看起來頗為舒適，還附早午餐Buffet ，算是C P值蠻高的渡假住宿！重點是房間的景色好好！

旗津道沙灘酒店 In Young Hotel 環境

酒店位於旗津半島，距離高雄市中心不遠，附近有多處旅遊景點，如旗津老街和旗津燈塔，可乘坐渡輪或橋梁連接高雄市區，交通便利、過程有趣～

高挑的天花板和大型落地窗，大廳寬敞明亮，可以直接看到戶外的海景！前台和服務人員熱情友善，辦理入住和退房手續十分迅速。

特殊的魚骨型鋼構酒店，還是太陽能光電綠建築，以現代風格美學、海洋元素打造空間，用許多白、與藍，和周邊海洋形成呼應。同時帶有大量鮮明的色彩家具，更顯現代與繽紛。

酒店內還設置了幾個打卡點，可以拍拍美照。

水光客房

水光客房通常配有大面積的全景窗，最大限度地引入自然光線。不僅有絕美視野，可以俯瞰海景、湖景，讓客人感受到與自然的親密接觸。

房間內部的裝潢以柔和的色調為主，搭配現代化的家具和設施，營造出一種放鬆的氛圍。床躺起來好舒服！直接一覺到天亮～

房間內有準備茶、備品完善。

衛浴是洗澡和廁所各一間。

漾吧

漾吧坐落在酒店頂層，擁有360度全景視野。從這裡可以俯瞰壯麗的海景、城市天際線和美麗的日落，是一個觀賞景色的絕佳地點。很可惜的是當天下雨，無法好好享受露天座位。

提供各種創意調酒、精選葡萄酒和融合了當地特色和國際特色的雞尾酒，有各種炸物小點，當天天公不作美，沒有開放，改吃他們的三杯雞、宮保雞丁等。

中西自助式早餐

旗津道沙灘酒店的自助式早餐以豐富多樣的選擇和新鮮的食材而聞名，滿足不同口味和飲食習慣的客人。

多種傳統中式早餐選擇，如炒麵、炒飯、饅頭、包子和燒賣。還有粥品搭配各種小菜。西式早餐區域有豐富的選擇，包括各式麵包，多種果醬、奶油和蜂蜜。還有現場烹調的煎蛋、炒蛋。

熱食區提供香腸、培根、薯餅等經典西式早餐熱食，讓客人能夠享受豐富的早晨大餐。新鮮的沙拉吧提供多種蔬菜、沙拉醬和配料。水果區有當季水果，如西瓜、哈密瓜、鳳梨和葡萄，提供健康的選擇。

窗邊的位子很熱門，推薦大家早起坐在窗邊吃早餐，很舒服！

旗津道沙灘酒店是一個適合放鬆和享受海灘假期的好選擇。無論是家庭出遊、情侶度假還是個人旅行，都能在這裡找到適合自己的樂趣。房間舒適度、服務品質還是交通，這裡都能滿足你的需求，是一次愉快的住宿體驗。