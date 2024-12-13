台中后里必訪早午餐！——春坂，和可愛店貓共度愜意時光的寵物友善餐廳。

今天和大家推薦一間位於台中后里的早午餐店「春坂」。不僅是寵物友善空間，還有超可愛的店貓賣萌，真的好療癒！

店家附近有市場，開車來的話可能需要花點時間找停車位，騎機車會更方便哦！

走進店內，整潔的環境立刻讓人放鬆，還能看到小貓咪慵懶地躺在桌上睡覺，簡直融化人心。

木質桌子搭配白色椅子，鵝黃色燈光與窗外自然光交融，讓整個空間顯得明亮又寬敞，非常舒適。

往裡走有一個小吧台，是製作點心和飲品的專屬區域。

旁邊的書架擺滿了各種書籍，再加上植栽點綴，增添了一股文藝氣息。

餐具區設計得很貼心，不僅可以自取，還特地準備了適合小朋友使用的杯子。

在吧台區可以看到餐點介紹，也附上了店貓資訊，讓人會心一笑。

店裡共有四隻可愛的店貓，我們那天遇見了瓜子二哥和歐咪小弟，牠們既親人又活潑，萌翻全場！

我們家小朋友口口聲聲說愛貓，但真正看到貓咪時卻顯得有點害羞又緊張，真是超好笑XD

春坂的餐點選擇豐富多樣，不管是想吃飽的早午餐，還是輕鬆享受下午茶，這裡通通有！我們當天點了日式屋台炒麵、蜂蜜奶油鬆餅、秘製醬燒肉蛋熱壓吐司、照燒腓力雞熱壓吐司，還搭配了幾款飲品。

紅茶牛乳 80元 / 檸檬咖啡氣泡飲 120元 / 雲朵烏龍 80元

飲品的水準都很棒，尤其是檸檬咖啡氣泡飲，視覺效果絕佳，分層美得像藝術品！

蜂蜜奶油鬆餅 180元

鬆餅剛烤好後，店家還特地放涼處理，這樣的小細節真的超用心，讓人感覺好貼心XD

另外有個小插曲！我原本想另外加購兩球冰淇淋，但忘記畫單，等鬆餅上桌才發現。老闆娘竟然超暖心地直接送了兩球冰淇淋，還特地裝好請我們家兩個寶貝吃！我當場感動得要哭了QQ本來想堅持加購，但她一直說沒關係，直接請客，真是太感謝了！

蜂蜜奶油鬆餅看起來就讓人食指大動，上面淋滿蜂蜜，還撒上酥脆的麥片，最上層則放了一塊奶油，口感層次豐富極了！

一定要搭配鮮奶油一起吃，那滋味簡直爆棚，超級滿足。

當然，鹹食也絕對不能錯過！我們特地點了兩款熱壓吐司，每一款看起來都超吸引人！

照燒腓力雞熱壓吐司 80元

內餡選用嫩滑的腓力雞，搭配刷滿照燒醬的炙燒風味，濃郁又多汁。吐司中還夾了厚煎蛋、生菜和番茄片，每一口都清爽又滿足。

秘製醬燒肉蛋熱壓吐司 70元

熱壓吐司剛端上桌時，我一眼就被那塊超大燒肉吸引了，厚實得吐司幾乎壓不住XD吃起來肉香四溢，搭配濃郁醬料和蛋的豐富口感，怪不得我們家小朋友超愛。

日式屋台炒麵 180元

這道炒麵的配料非常豐富，不僅有一大片煎得香酥的排骨，還搭配了太陽蛋和花椰菜，營養滿分。使用的細麵煮得恰到好處，軟硬適中又Q彈有勁，真心愛這樣的口感！

整體來說，春坂真的是一家值得再訪的早午餐店！餐點價格親民，而且在這裡用餐還有可愛的店貓相伴，對愛貓的朋友來說簡直就是天堂。來這裡享受美食和萌貓療癒的雙重快樂，實在太幸福了！

店家資訊

店名：春坂 Harusaka

地址：台中市后里區民生路218號

營業時間：09:00-16:00（禮拜四公休）

電話：04-25591516

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