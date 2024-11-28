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[ 台北美食 ] JYA COFFEE-大同區華亭街新開幕文青咖啡廳 法式吐司 開心果巴斯克

2024-11-28 18:33:00 文字：ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
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[ 台北美食 ] JYA COFFEE-大同區華亭街新開幕文

又來JYA咖啡！在大同區巷弄裡的文青咖啡廳，用充滿溫馨及細節滿滿的餐點溫暖每一位客人。

[ 台北美食 ] JYA COFFEE-大同區華亭街新開幕文

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記得上次來就非常喜歡巴斯克蛋糕，這次新推出的開心果當然也要點！開心果與奶香融合，帶點微顆粒增加口感，特別的是旁邊附的莓果雪酪，相互搭配可以降低膩感提升風味。

[ 台北美食 ] JYA COFFEE-大同區華亭街新開幕文

法式吐司塔佐蜂蜜巴薩米克醋這個我很喜歡！鮮奶吐司先煎後烤，淋上巴薩米克醋與蜂蜜，搭配香草冰淇淋與杏仁脆脆，層次豐富又好吃！

[ 台北美食 ] JYA COFFEE-大同區華亭街新開幕文

香蕉巧克力磅蛋糕帶微微蘭姆酒風味的香蕉片與苦甜巧克力磅蛋糕搭配鹹奶蓋，不會太甜膩。

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冷冷的天這裡也有玉米濃湯佐大蒜麵包！天然熬煮的玉米濃湯，搭配JYA自製大蒜奶油醬麵包。

[ 台北美食 ] JYA COFFEE-大同區華亭街新開幕文

芭蘋梅美以自製芭樂蘋果醬為基底，結合濃縮咖啡與氣泡水，杯口梅粉更添風味。特別喜歡這杯！抹茶青橘氣泡飲使用小山園抹茶搭配濟州青橘醬與氣泡水，很清爽。

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✔️ 開心果巴斯克 $190

✔️ 法式吐司塔佐蜂蜜巴薩米克醋 $190

✔️ 香蕉巧克力磅蛋糕 $120

✔️ 玉米濃湯佐大蒜麵包 $130

✔️ 芭蘋梅美 $160

✔️ 抹茶青橘氣泡飲 $160

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📍 台北市大同區華亭街5號

🚉 #捷運北門站

🕰 平日 10:00-18:00 假日 11:00-18:00 ( 週二休 )

文章標籤
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服務品質
4.50
裝潢氣氛
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