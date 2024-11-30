終於來到這個喜歡的地方燭臺雙嶼，獅頭山公園步道裡除了有海景海岸線可俯瞰外，並有夫妻石燭臺雙嶼的淒美傳說，

而還一同去了神秘海岸，最後又可以從獅頭山公園步道接回來。

我們這天是停金山遊客中心附近停車場，

從這裡再步行過去獅頭山公園入口(約500m)，

再走過去燭臺雙嶼(約1300m)那。

今日路線：燭臺雙嶼→神秘海岸→水尾漁港那接獅頭山公園回來。

▍獅頭山公園入口

從這裡人就開始多了，沒辦法燭臺雙嶼太夯了，

來金山不能錯過的必來景點。而燭臺雙嶼就在獅頭山公園內。

走一回就會看到彌勒佛，從彌勒佛上去走木屑步道就會看到超大的彌勒佛。

這條不是去 燭臺雙嶼的方向，而是上去可看海又可看大尊彌勒佛位置。

超大尊彌勒佛在此，面向金山海岸，

而這裡看出去的海景視野超好的。

天氣很好的藍天白雲，還有結網的人面蜘蛛。

燭臺雙嶼繼續前行，沿途有遺留至今的碉堡、坑道、軍事設施。

上面照片我們直走去燭臺雙嶼，而從水尾漁港那接回來，

因為從燭臺雙嶼那又去了神秘海岸，

一個人多到不行的神秘海岸！已經不神祕囉。

走過彎彎的道路就看到海了。

這裡有處洗手間。

沿途海景好讚，金山就是要好天氣來才適合啊~

已有看到燭臺雙嶼囉！等回就要走過去到紅色中正亭那。

經過種植特別的金花石蒜、原生百合。

▍中正亭

就在紅色涼亭的旁邊有處燭臺雙嶼的介紹版，

這裡可以看到完整清楚的燭臺雙嶼喔，拍照拍到手軟都可以~

來了來了！燭臺雙嶼，就是這個景色這個畫面，看了無數網友分享文，

終於親眼看到他的樣子了，感動。

只是前方的雜草也太高了吧，是否該除草一下。

就在燭臺雙嶼那繼續直走到這個藍色遮亭，

從這裡要接過去神秘海岸。來神秘海岸記得要看一下潮汐喔，

漲潮危險是不能通行而過。

去神秘海岸途中經過碉堡，彎著身體看居然可以看到燭臺雙嶼，

超級酷，但照片太亮拍不出來。

前往神秘海岸的這裡海景大好，坐在大石上看燭臺雙嶼，

而周圍是無盡的大海，此刻所有的煩惱都不是煩惱了。

步道下去往右走到底就是神秘海岸位置~。

走了許久的一段海岸礁岩過去，這裡漲潮根本沒辦法走耶~

礁岩有大有小，還有的要涉海水而過，頗有點危險，

而且礁岩上還有青苔要小心，這天看到有小姐姐走上去青苔礁岩上要拍照，

結過就這樣滑倒了，所以美景當前，命還是要顧啊。

▍神秘海岸一線天

神秘海岸一線天到了，洞口前垃圾超級多，應該都被海水帶上來，

我們都稱他垃圾一線天XD，而且這裡的人潮比燭臺雙嶼那還多，超不可思議~

別懷疑就是要從這洞穴走過，但前提要跨過前方的垃圾。

走進去就看到光，前後都有人要進出一線天洞穴，超夯的~

一下就走到另一邊水尾漁港那。

從這出來就比較正常一點，這裡周圍也是不少人。

神秘海岸從這裡走出來，

這裡有公告※地質脆弱 注意落石※

接著就從水尾漁港周圍這的獅頭山公園步道指標上去。

就可以接回去剛剛說的回來方向喔，算是o型一圈回去。

上去就到剛剛說的回來位置。終於來到放很久的口袋名單，

俯瞰大海景色原來是如此的美，燭臺雙嶼的整體跟圓形框景更是有特色，

而圓形框景，同時把海景跟淒美夫妻石燭臺雙嶼，一起入鏡更為加分！

而神秘海岸更可以一起來插旗，並可以再接走到獅頭山公園回來，可o型一圈。

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燭臺雙嶼

地址：新北市金山區

交通: 台灣好行-皇冠北海岸線，在金山遊客中心(獅頭山公園)站下車