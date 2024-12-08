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宜蘭市景點推薦／宜蘭人故事館，前宜蘭縣議會，來認識更多宜蘭市故事，欣賞藝文展覽

宜蘭人故事館 宜蘭市景點推薦
2024-12-08 23:33:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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宜蘭故事館

七月到宜蘭的第二天早上，吃過早餐，我從宜蘭東旅走到中山路二段，

在宜蘭市公所附近有三個館可以參觀。

經過宜蘭市公所公車站牌發現幾米繪本人物小樹與布丁狗在看星星，

站牌上也有一個躺著看書，原來全市共有13個幾米站牌耶。

 

宜蘭故事館

故事館對面有一間方德順洋樓，網路沒有資料，在谷哥地圖評論找到蛛絲馬跡，

說是宜蘭舊城南門方家方旺次子方阿仁所設的雜貨商店，取名方德順。

台灣西部流行洋樓一段時間後，宜蘭才出現幾間，這間方德順洋樓是其中之一。

隔壁的矮房則是方阿仁的起家厝。

 

宜蘭故事館

這就是宜蘭人故事館囉，之前是舊宜蘭縣議會，初落成於1959年。

2001年縣議會遷到縣政中心，2002年被指定為歷史建築。

為了活化再利用，遂命名為宜蘭人故事館，做為傳承文化藝術的場域，

於2018年九月開幕，有展館，也有餐廳。

 

宜蘭故事館

進門川堂就有介紹這棟建築，也有宜蘭市散步地圖，

不知道要去哪兒走走的可以參考一下。

 

宜蘭故事館

一樓的展間，來去看看囉。

 

宜蘭故事館

首先是林午銅鑼，六十多年前，林午開始製作銅鑼，

他講究音色，在隨後的數十年間，幾乎成為台灣北管大鑼的同義詞，

1978年獲頒民族藝術薪傳獎。

1992年林家兄弟為鹿港天后宮鑄造了一面直徑230公分、重達四百公斤的全球第一大鑼，

九零年代為林家又帶回一座薪傳獎。

 

宜蘭故事館

打造銅鑼的工具

 

宜蘭故事館

各式銅鑼和鈸。

 

宜蘭故事館

第二間展示的是葉宜興商號，

葉宜興是前宜蘭市長葉煥培的祖父葉和睦所經營米糧生意的商號，

由於經營有成，所以在舊城外興建宅第，是單進四護龍的三合院。

1949年在三合院右外護龍加建一棟洋樓，曾是宜蘭市內最大的傳統民居。

不過地圖上找不到這棟葉宜興宅，原來在1994年宜蘭市動工開闢民權新路東段，

就已拆除部分庭園和建築，這棟建築沒有保留下來還蠻可惜的呀。

 

宜蘭故事館

上方匾額寫的是清澂景慕(澂同澄)，

是葉長澤先生(葉和睦之子)退休時，農會致贈的匾額之一，

他的兒子葉道弘先生將匾額捐給蘭陽博物館，陳列於宜蘭人故事館。

火與土的藝術，攝氏800~1250度，是陶瓷燒製的溫度。

 

宜蘭故事館

當時使用的碗、盤、碟子、茶杯。

 

宜蘭故事館

早期的神明桌又高又長，我記得老家的也長得像這樣。

 

宜蘭故事館

線香燃燒的溫度有攝氏200度唷！

過農曆年前送神、打掃神龕、神明廳都有規矩，

現代年輕人大概很少人在拜拜了，這些規矩大概很快就會失傳。

 

宜蘭故事館

攝氏190度是烤箱的溫度囉。

1888年創立的薛家老店，現在已經傳承到第四代，

薛榮興西點麵包店還在西後街呢。

 

宜蘭故事館

又見糕餅印模，旁邊還有個早期的碗櫥。

 

宜蘭故事館

這裡有幾個燈籠，牆上的介紹是燈籠工藝師林朝欽。

而這裁縫車也有好久歷史了，小時候家裡就有。

 

宜蘭故事館

廣生藥房草創於1908年，第一代從廣東過來，現在已經傳到第四代了。

下方展示著磨藥的工具。

旁邊大桶子是抽籤用，我抽了一支非常好的籤喔。

 

宜蘭故事館

這是古董床，雕花相當精緻。

 

宜蘭故事館

接著來到現代展間，有些老照片可以看。

 

宜蘭故事館

裡面介紹了三位宜蘭匠師：

蔡榮興的榮興雕刻社、曾永裕的佛帽店和林振暘的廣達香餅舖。

 

宜蘭故事館

再來這間又是什麼呢？猜猜看！

 

宜蘭故事館

是宜蘭的年輕作者耶。

 

宜蘭故事館

出了這麼多本給小朋友看的繪本，好厲害喔。

 

宜蘭故事館

看完小展間，發現側翼有大展間，這裡在辦林芊佑油畫個展。

 

宜蘭故事館

畫的都是大自然景色，還有魚拓，蠻喜歡的。

 

宜蘭故事館

走進房間內有更多的畫。

 

宜蘭故事館

畫了很多田園風光。

 

宜蘭故事館

一樓看完上二樓，是另一位畫家游樹林的展覽，畫作較少。

 

宜蘭故事館

這幅老人和太陽都讓人印象深刻。

 

宜蘭故事館

四張連畫看起來像荷花春夏秋冬的變化。

 

宜蘭故事館

在後面房間發現有舞獅頭。

 

宜蘭故事館

回到一樓後院，這一排木牌上的字好有趣。

 

宜蘭故事館

後庭園有個水池，感覺很不錯。

 

宜蘭故事館

池中有個尿尿小童。

 

宜蘭故事館

從二樓拍下全景，有一點豪宅的感覺。

 

宜蘭故事館

池塘不大，是個葫蘆形，中間還有個水泥小拱橋，

對面那棟是愛法餐廳，很像豪宅吧。

參觀完宜蘭人故事館，要移動到後面的蘭陽原創館(原住民文創園區)囉。

 

宜蘭人故事館臉書 https://www.facebook.com/www.yilanstory.com.tw/

宜蘭人故事館官網 https://www.yilanstory.com.tw/#section-home

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號

電話：03-9361655

開放時間：10:00~18:00（星期一公休）

文章標籤
宜蘭人故事館 幾米站牌 藝術展覽 前宜蘭縣議會 宜蘭市景點推薦 宜蘭東旅 宜蘭市 布丁狗 故事館 宜蘭縣 歷史建築 文化藝術
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