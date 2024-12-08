七月到宜蘭的第二天早上，吃過早餐，我從宜蘭東旅走到中山路二段，

在宜蘭市公所附近有三個館可以參觀。

經過宜蘭市公所公車站牌發現幾米繪本人物小樹與布丁狗在看星星，

站牌上也有一個躺著看書，原來全市共有13個幾米站牌耶。

故事館對面有一間方德順洋樓，網路沒有資料，在谷哥地圖評論找到蛛絲馬跡，

說是宜蘭舊城南門方家方旺次子方阿仁所設的雜貨商店，取名方德順。

台灣西部流行洋樓一段時間後，宜蘭才出現幾間，這間方德順洋樓是其中之一。

隔壁的矮房則是方阿仁的起家厝。

這就是宜蘭人故事館囉，之前是舊宜蘭縣議會，初落成於1959年。

2001年縣議會遷到縣政中心，2002年被指定為歷史建築。

為了活化再利用，遂命名為宜蘭人故事館，做為傳承文化藝術的場域，

於2018年九月開幕，有展館，也有餐廳。

進門川堂就有介紹這棟建築，也有宜蘭市散步地圖，

不知道要去哪兒走走的可以參考一下。

一樓的展間，來去看看囉。

首先是林午銅鑼，六十多年前，林午開始製作銅鑼，

他講究音色，在隨後的數十年間，幾乎成為台灣北管大鑼的同義詞，

1978年獲頒民族藝術薪傳獎。

1992年林家兄弟為鹿港天后宮鑄造了一面直徑230公分、重達四百公斤的全球第一大鑼，

九零年代為林家又帶回一座薪傳獎。

打造銅鑼的工具

各式銅鑼和鈸。

第二間展示的是葉宜興商號，

葉宜興是前宜蘭市長葉煥培的祖父葉和睦所經營米糧生意的商號，

由於經營有成，所以在舊城外興建宅第，是單進四護龍的三合院。

1949年在三合院右外護龍加建一棟洋樓，曾是宜蘭市內最大的傳統民居。

不過地圖上找不到這棟葉宜興宅，原來在1994年宜蘭市動工開闢民權新路東段，

就已拆除部分庭園和建築，這棟建築沒有保留下來還蠻可惜的呀。

上方匾額寫的是清澂景慕(澂同澄)，

是葉長澤先生(葉和睦之子)退休時，農會致贈的匾額之一，

他的兒子葉道弘先生將匾額捐給蘭陽博物館，陳列於宜蘭人故事館。

火與土的藝術，攝氏800~1250度，是陶瓷燒製的溫度。

當時使用的碗、盤、碟子、茶杯。

早期的神明桌又高又長，我記得老家的也長得像這樣。

線香燃燒的溫度有攝氏200度唷！

過農曆年前送神、打掃神龕、神明廳都有規矩，

現代年輕人大概很少人在拜拜了，這些規矩大概很快就會失傳。

攝氏190度是烤箱的溫度囉。

1888年創立的薛家老店，現在已經傳承到第四代，

薛榮興西點麵包店還在西後街呢。

又見糕餅印模，旁邊還有個早期的碗櫥。

這裡有幾個燈籠，牆上的介紹是燈籠工藝師林朝欽。

而這裁縫車也有好久歷史了，小時候家裡就有。

廣生藥房草創於1908年，第一代從廣東過來，現在已經傳到第四代了。

下方展示著磨藥的工具。

旁邊大桶子是抽籤用，我抽了一支非常好的籤喔。

這是古董床，雕花相當精緻。

接著來到現代展間，有些老照片可以看。

裡面介紹了三位宜蘭匠師：

蔡榮興的榮興雕刻社、曾永裕的佛帽店和林振暘的廣達香餅舖。

再來這間又是什麼呢？猜猜看！

是宜蘭的年輕作者耶。

出了這麼多本給小朋友看的繪本，好厲害喔。

看完小展間，發現側翼有大展間，這裡在辦林芊佑油畫個展。

畫的都是大自然景色，還有魚拓，蠻喜歡的。

走進房間內有更多的畫。

畫了很多田園風光。

一樓看完上二樓，是另一位畫家游樹林的展覽，畫作較少。

這幅老人和太陽都讓人印象深刻。

四張連畫看起來像荷花春夏秋冬的變化。

在後面房間發現有舞獅頭。

回到一樓後院，這一排木牌上的字好有趣。

後庭園有個水池，感覺很不錯。

池中有個尿尿小童。

從二樓拍下全景，有一點豪宅的感覺。

池塘不大，是個葫蘆形，中間還有個水泥小拱橋，

對面那棟是愛法餐廳，很像豪宅吧。

參觀完宜蘭人故事館，要移動到後面的蘭陽原創館(原住民文創園區)囉。

宜蘭人故事館臉書 https://www.facebook.com/www.yilanstory.com.tw/

宜蘭人故事館官網 https://www.yilanstory.com.tw/#section-home

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號

電話：03-9361655

開放時間：10:00~18:00（星期一公休）